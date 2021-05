„Junge Woche“ des Staatstheaters Wiesbaden im Stream

Jetzt teilen:

WIESBADEN - (red). Das Staatstheater Wiesbaden zeigt vom 28. bis 30. Mai ausgewählte Produktionen der Jungen Maifestspiele kostenlos im Stream. Eine Mischung aus Comedy und Stimmenimitation zeigt das Theater Triebwerk mit „Supervox“ (9+) am 28. Mai um 19.30 Uhr.

Am 29. Mai, 14 Uhr, ist „Daumesdick“ (5+), ein Theaterabenteuer nach den Gebrüdern Grimm, zu erleben. „Abbracci – Umarmungen“ (3+) des Teatro Telaio beschäftigt sich mit Zuneigung. Das Stück wird am 29. Mai um 16 Uhr gezeigt. „Peter Pan“, das szenische Live-Hörspiel des JUST-Schauspiels, ist am 29. Mai, um 18 Uhr zu sehen. Das dokumentarische Tanztheater „Liebe üben“ (10+) des Theaters Sgaramusch gibt es am 29. Mai um 19.30 Uhr.