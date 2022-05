Neue Theaterwerkstatt in Westend-Hinterhof feiert Premiere

SCHAUSPIELER

Moritz Buch erhielt seine Bühnenreife 2017 an der Schauspielschule Mainz. Er gastierte unter anderem am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Neben seiner Tätigkeit als freier Schauspieler studiert er an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Filmwissenschaften und Publizistik und experimentiert als Filmschaffender, Musiker und Performer. Die Mainzerin Hannah Dickescheid erlernte ihr Bühnenhandwerk als Schauspielerin in der Theaterwerkstatt Mainz. Seit 2017 studiert sie Theater- & Erziehungswissenschaften.