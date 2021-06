Neuer Kulturort im Lilien-Carree: „Marleen“ startet jetzt

Im ersten Stock des „Lili“ gibt es bald Kultur: Mit Bühne, Zuschauersaal und einem Nebenraum für Proben. (Archivfoto: Friedrich Windolf)

WIESBADEN - Es ist gleich ein doppelter Beginn: Am kommenden Donnerstag, 17. Juni, beginnt in Wiesbaden coronabedingt erst kurz vor dem Sommer die neue Theatersaison – und das an einem neuen Ort. Die Schauspielschule Wiesbaden feiert Premiere von Shakespeares „Was Ihr Wollt“ in einer noch unbekannten Wiesbadener Spielstätte: dem „Marleen“. In einer leer stehenden, sehr großen Gewerbefläche im Liliencarré am Hauptbahnhof, kurz „Lili“ genannt, bietet das Kulturamt damit jetzt freien Bühnen und Ensembles einen neuen Rahmen für Aufführungen aller Art. Damit hat die Stadt eine erste Antwort auf die drängenden Raumnöte der Kultur gefunden.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass diese Initiative vom Kulturamt kam und es nun an uns ist, diese neue Spielstätte einzuweihen“, sagt Verena Plümer vom Leitungsteam der Schauspielschule Wiesbaden. Erst kurzfristig habe sie erfahren, dass „Was Ihr Wollt“ die Jungfernfahrt für die neue Bühne wird. Nun wird die auf Halde produzierte Produktion der Abschlussklasse nicht im Theatersaal des Georg-Buch-Hauses, sondern im „Marleen“ stattfinden: „Im Buch-Haus hätten wir unter coronakonformen Bedingungen nur zwölf Zuschauer zulassen können – jetzt können 43 Zuschauer die Komödie sehen.“

Die erhöhte Bühne sei im „Marleen“ etwas kleiner, aber das lasse sich alles anpassen. Verena Plümer konnte sich die Bedingungen der neuen Spielstätte bei einem der sehr gut von Kulturschaffenden besuchten Besichtigungstermine vor Ort anschauen. Der Spielplan, der jetzt dort beginnt, sei dementsprechend dicht bepackt, erzählt sie. „Das ist eine tolle Sache, dass das Kulturamt das ermöglicht – in der Corona-Situation aber auch darüber hinaus.“ Der neue Kulturort liege zentral, habe gute Parkmöglichkeiten und könne auf Dauer eine Spielstätte der freien Gruppen sein, die beliebt werden wird. Sie hoffe auf Synergieeffekte zwischen den Ensembles.

Enge Kooperationen gibt es bereits zwischen Schauspielschule und Staatstheater. Dort wird zwei Tage nach der Premiere im „Marleen“ wieder Shakespeare gespielt: mit König Lear im Großen Haus am 19. Juni. Weitere Vorstellungen von „Was Ihr Wollt“ sind am 20. und 21. Juni, 19.30 Uhr.