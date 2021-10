TERMINE

Premiere für „Kishon“ ist am Freitag, 15. Oktober, im Theater Mollerhaus. Weitere Aufführungen gibt es am 16., 19. und 26. Oktober sowie am 5., 12. und 13. November, jeweils ab 20 Uhr. Die Aufführung am Freitag, 5. November, wird als Livestream übertragen.



Karten: 06151-2 65 40, theatermollerhaus.de (sb)