Staatstheater Darmstadt bringt "Amsterdam" auf die Bühne

Premiere von "Amsterdam" ist am Sonntag, 12. Juni, um 19.30 Uhr in den Kammerspielen. Danach am 18. Juni sowie 1. und 14. Juli. Am Dienstag, 21. Juni, um 20 Uhr gibt es an der Theaterbar ein Gespräch zur Inszenierung mit Schauspieldirektor Oliver Brunner, Schauspieler Béla Milan Uhrlau und Christian Hahn vom Büro für Erinnerungskultur. (sb)