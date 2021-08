Theater „Extrawurst“ auf Tennisplatz im Wiesbadener Nerotal

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - (red). Es geht um die Wurst im Tennisclub – die Schweinswurst. Die darf im Theaterstück „Extrawurst“ nicht neben dem Grillgut des einzigen muslimischen Clubmitglieds auf dem neuen Vereinsgrill brutzeln. So will es der Koran. Was tun? Einen Zweitgrill für den türkischen Tenniskollegen finanzieren? Nur noch Tofu auflegen?

Als die Theater im vergangenen Jahr wegen Corona schließen mussten, hat Regisseur Tom Peifer von den Mainzer Kammerspielen die bissige Gesellschaftssatire kurzerhand ins Freie auf einem Tennisplatz verlegt. Am Sonntag, 29. August, und am Sonntag, 5. September, jeweils um 18 Uhr, ist die Tenniskomödie aus der Feder der Autoren von „Stromberg“, „Mord mit Aussicht“ oder der „Heute Show“, Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, auf der Tennisanlage des Wiesbadener Tennis- und Hockey-Clubs (WTHC) im Nerotal zu sehen.