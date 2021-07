Theatersommer im Darmstädter Mollerhaus beginnt

Das kunstseidene Mädchen geht ins Freie: Nicole Klein spielt zum Auftakt des Theatersommers am Samstag und Sonntag im Garten hinter dem Mollerhaus. (Foto: Theater Curioso)

DARMSTADT - (job). Wie können sich digitale und analoge Welt verbinden? In einem Kurs mit der Künstlerin Angelina Dalinger haben Studierende des Fachbereichs Gestaltung an der Hochschule Darmstadt interaktive Plakate entworfen, die mit Hilfe der App „Artivive“ eine zweite, animierte Wahrnehmungsebene öffnen. Am Freitag, 16. Juli, wird die Ausstellung um 19 Uhr im Theater Mollerhaus eröffnet.

Die Vernissage ist zugleich Auftakt für den „Mollersommer“: Bis 19. August zeigen viele Theatergruppen der freien Szene ihre Aufführungen auf der Open-Air-Bühne im Garten hinter dem Theater. Den Auftakt gestaltet am 17. und 18. Juli „Theater Curioso“, wenn Nicole Klein erneut in die Rolle des „Kunstseidenen Mädchens“ schlüpft. Das Kindertheater „Die Stromer“ ist mit „Ein Geschenk für Lizzy“ dabei (19./20. Juli), das „Theater 3D“ mit „Alice im Wunderland“ (22. Juli). Am 23. Juli beginnt um 20 Uhr die „Sommerzauberzeit“ des Magier-Kollektivs „Rhein Main Magic“.