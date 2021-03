Vorverkauf für „Maifestspiel-Specials“ erst ab 14. April

Das Staatstheater Wiesbaden. (Archivfoto: wita/Paul Müller)

WIESBADEN - (red). Der Vorverkauf für die „Maifestspiel-Specials“ im Staatstheater Wiesbaden beginnt nicht, wie ursprünglich berichtet, am 31. März, sondern soll erst am 14. April beginnen. Die derzeitigen Beschlüsse der Länder und der Bundesregierung sehen eine Rückkehr zum Spielbetrieb frühestens Mitte April vor, teilt das Theater im neuesten Newsletter mit. Das bedeute, dass alle Vorstellungen im Großen und Kleinen Haus im April ausfallen müssten: „Sofern es das Pandemiegeschehen erlaubt, können wir in der zweiten Aprilhälfte schon das Studio und die Wartburg öffnen.“ Wegen der verlängerten Schließung verschieben sich Premieren und andere Vorstellungen. Karten für die April-Vorstellungen in Studio und Wartburg sollen vom 7. April an erhältlich sein: „Natürlich immer vorausgesetzt, das Pandemiegeschehen lässt es zu.“