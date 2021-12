Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pressemeldungen vom 21.12.2021:

15-jährige Jugendliche laufen Ladendiebin hinterher + Gefälschten Impfausweis vorgelegt + Mehrere Reifen zerstochen + Porsche auf dem Dach

Gießen: 15-jährige Jugendliche laufen Ladendiebin hinterher

Dank des beherzten, schnellen und folgerichtigen Eingreifen von zwei Jugendlichen konnte offenbar ein Ladendiebstahl aufgeklärt werden. An einem Samstagabend im November (20.11.2021) erwischte die Angestellte eines Geschäftes in der Galerie Neustädter Tor eine Ladendiebin. Als sie die Tatverdächtige ansprach, gab sie Gas und flüchtete. Die Mitarbeiterin rannte der Flüchtenden hinterher, doch die Ladendiebin entkam zunächst. Zwei 15-jährige Jugendliche bekamen die Verfolgung mit, reagierten blitzschnell und liefen der Tatverdächtigen hinterher. Nachdem die beiden Jungs die Frau kurzfristig aus den Augen verloren, sahen sie sie auf einem Parkplatz wieder. Dort versteckte sie sich und versuchte dann die 15-jährigen in ein Gespräch zu verwickeln. Anschließend flüchtete die Ladendiebin. Ihren zuvor versteckten Rucksack, in dem sich offenbar das Diebesgut befand, ließ sie in der Nähe zurück. Die beiden Jugendlichen fanden den Rucksack und brachten diesen zur Galerie zurück, wo mittlerweile auch schon die Polizei war. In dem Rucksack fanden die Beamten das Stehlgut und einen Reisepass der mutmaßlichen Diebin. Nachfolgende Ermittlungen führten dann zu der Tatverdächtigen, einer wohnsitzlose 26-jährige Frau. Sie muss sich nun wegen Ladendiebstahl in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Lich: Gefälschten Impfausweis vorgelegt

In einer Licher Apotheke legte ein 49-jähriger Mann offenbar einen gefälschten Impfausweis. Die Fälschung wurde erkannt und die Polizei eingeschaltet. Der aus dem Landkreis Gießen stammende Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Gebrauches unrichtiger Gesundheitszeugnisse verantworten.

Fernwald: LKW-Aufbruch gescheitert

Die Ladetür eines LKW hielt offenbar den Aufbruchsversuchen von Unbekannten stand. Die Täter machten sich zwischen 15.10 Uhr am Freitag und 05.40 Uhr am Montag an dem geparkten Lkw zu schaffen und hinterließen bei ihrem Versuch einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mehrere Reifen zerstochen

Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Anneröder Weg zerstachen Unbekannte mehrere Autoreifen. Am vergangenen Wochenende machten sie sich an einen geparkten Daimler, Mercedes und Audi zu schaffen und hinterließen einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Mountainbike entwendet

In der Sonnenstraße stahlen Diebe am Montag das Mountainbike eines 12-Jährigen. Der Junge stellte das blaue Rad gegen 16.50 Uhr nur kurz vor einem Spielefachhandel ab, um auf Toilette zu gehen. Als er zurückkam, fehlte von dem Fahrrad jede Spur. Wer hat in der Sonnenstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu dem 2.000 Euro teurem Fahrrad machen? Hinweise an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen am Montag zwischen 12.50 und 14.00 Uhr die Scheiben eines in der Johannessraße geparkten Hyundai ein. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den blauen Kona auf etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Ladendieb erwischt

Mit Lebensmitteln im Wer von über 180 Euro und einer Jacke versuchte ein 21-jähriger Mann aus einem Supermarkt in der Ferniestraße zu flüchten. Angestellte konnten ihn an der Flucht hindern und bis zum Eintreffen festhalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizisten den Langfinger wieder.

Verkehrsunfälle:

Reiskirchen/A5: Porsche auf dem Dach

Zwei Verletzte und etwa 39.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalles auf der Autobahn 5 zwischen Reiskirchen und Grünberg. Am Montag gegen 11.30 Uhr waren ein 34-jähriger Golf-Fahrer und ein 57-jähriger Porsche-Fahrer waren mit ihren Fahrzeugen von Frankfurt nach Kassel unterwegs. Als der 34-Jährige den Fahrstreifen wechseln wollte, kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Porsche. Der 57-Jährige verlor daraufhin offenbar die Kontrolle über sein Auto. Anschließend touchierte er die Leitplanke und schleuderte in eine Böschung. Dort kam der Porsche dann auf dem Dach zum Liegen. Dabei verletzte sich der 57-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der Golf-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme und der nachfolgenden Aufräumarbeiten war die Fahrbahn bis 14.00 Uhr teilweise voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/7043-5010 in Verbindung zu setzen.

Buseck: Schaden nach Kollision im Begegnungsverkehr

Etwa 1.300 Euro Schaden war die Folge eines Unfalles im Begegnungsverkehr auf der Landstraße 3126. Während am Montag gegen 21.20 Uhr ein 22-Jähriger Opel-Fahrer von Großen-Buseck in Richtung Buseck-Beuern unterwegs war, kam ihm der Audi einer 29-jährigen Frau entgegen. Plötzlich stießen die beiden Fahrzeuge seitlich zusammen. Glücklicherweise verletzte sich dabei keiner. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Gießen: Handbremse nicht angezogen

Am Montag (20.Dezember) gegen 20:30 Uhr parkte ein 37-jähriger Butzbacher seinen weißen Renault im Achstattring. Beim Parken des Fahrzeuges vergaß er offenbar die Handbremse anzuziehen, in der Folge rollte das Auto davon und kollidierte mit einem schwarzen Ford eines 44-jährigen Gießeners. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641 7006 3755.

Gießen: Kotflügel verloren

Am Montagabend (20.Dezember) gegen 21:15 Uhr fuhr ein 56-jähriger in einem roten Nissan auf der Bundesautobahn 485. Dahinter befand sich ein 61-jähriger Renaultfahrer, der auch von Linden in Richtung Bergwerkswald unterwegs war. Als der 61-Jährige den Nissan überholen wollte, löste sich ein Teil des Kotflügels seines Fahrzeuges und beschädigte den Nissan. Dabei entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Hinweis bitte an die Autobahnpolizei unter Tel.: 06033 7043 5010.

Linden: Auto beschädigt

Etwa 400 Euro Sachschaden war die Folge nach einer Unfallflucht von Samstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Tannenweg auf dem Parkplatz. Dort parkte zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr ein schwarzer Skoda. Als der Besitzer zu seinem Auto wiederkam, hatte der Octavia Schäden an der Stoßstange und am Rücklicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641/7006-3555.

Lich: Fahrerflucht

Am Montag (20.Dezember) zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr parkte ein blauer Skoda am Parkplatz eines Supermarktes. Die Fahrerin eines Daimlerchrysler touchierte offenbar beim Rangieren den blauen Fabia. Aufgrund von Zeugenangaben führten die Ermittlungen zu einer 85-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht verantworten.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

