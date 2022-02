Jetzt teilen:

Pressemeldungen vom 21.02.2022:

20-Jährige sexuell belästigt + Hitlergruß gezeigt - Festnahme + Mutmaßlicher Fahrraddieb beschädigt Tür der Polizeiwache + Tatverdächtiger nach PKW-Einbruch festgenommen

Gießen: 20-Jährige sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Nach einer sexuellen Belästigung am Sonntag in der Gießener Innenstadt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Gegen 05.45 Uhr war eine 20-Jährige in der Stephanstraße zu Fuß unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann entgegen kam. Kurze Zeit später war der Unbekannte in Höhe einer Bahnunterführung plötzlich hinter ihr und griff ihr zwischen die Beine. Die Gießenerin drehte sich um und wehrte sich. Dabei stürzte sie zu Boden und der Tatverdächtige flüchtete in Richtung des Universitätsgebäudes. Nach Angaben des Opfers soll sich zum Zeitpunkt des Übergriffs ein Pärchen mit einem Hund in der Nähe befunden haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach diesen beiden Passanten.

Beschreibung des Tatverdächtigen.

Er ist etwa 50 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Er hat eine breite Statur, eine Glatze bzw. sehr kurze Haar und einen Dreitagebart. Der Verdächtige trug eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze.

Wer hat den sexuellen Übergriff vor einer Bahnunterführung in der Stephanstraße beobachtet? Wem ist der Tatverdächtige vor oder nach dem Vorfall aufgefallen? Wohin ist er geflüchtet?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Gaststätte gescheitert

Die Scheiben einer Gaststätte in der Grünberger hielten offenbar einem Einbruchsversuch stand. Unbekannte versuchten zwischen 22.30 Uhr am Samstag und 08.15 Uhr am Sonntag mit Steinen die Scheiben des Gebäudes einzuwerfen. Der Einbruchsversuch scheiterte und die Täter flüchteten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Hitlergruß gezeigt - Festnahme

Am Sonntag zeigte ein 49-jähriger Mann den Hitlergruß in der Bahnhofsstraße. Er geriet gegen 00.10 Uhr mit mehreren Personen in Streit und beleidigte diese offenbar aufgrund ihrer Herkunft. Der deutsche Staatsangehörige hob im Anschluss an die verbale Auseinandersetzung seinem Arm zum "Hitlergruß". Die Polizei hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung eingeleitet. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Mutmaßlicher Fahrraddieb beschädigt Tür der Polizeiwache

Die Polizei hat am Sonntag drei Fahrraddiebe festgenommen. Ein Zeuge meldete gegen 04.00 Uhr, wie sich drei Unbekannte an den Fahrradständern an Fahrrädern zu schaffen machten. Polizisten konnten bereits wenige Minuten später drei Männer im Alter von 27, 28 und 32 Jahren noch am Tatort festnehmen. Bei dem 32-Jährigen fanden die Beamten neuwertige Bekleidungsstücke und ein Handy, welche aus Diebstahlsdelikten stammen könnten und stellten die Gegenstände sicher. Die drei Asylbewerber aus Algerien kamen wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß. Der 32 war offenbar so erbost, dass er beim Verlassen der Polizeiwache einen Stein nahm und diesen gegen die Scheibe warf.

Gießen: Tatverdächtiger nach PKW-Einbruch festgenommen

Ein 21 - jähriger algerische Asylbewerber hat am Samstagmittag in der Friedrichstraße offenbar einen PKW aufgebrochen. Zeugen hatten die Polizei informiert, als eine Person sich an einem PKW zu schaffen machte. Durch die detaillierten Hinweise der Zeugen konnte die Polizei wenig später in der Innenstadt den Tatverdächtigen festnehmen. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Radfahrer verursacht Unfall

Sonntagabend (20.Februar) gegen 19.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Rodheimer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Kreuzung zur Schützenstraße stieß der Radler mit dem VW einer 30-Jährigen zusammen, die von der Rodheimer Straße in die Schützenstraße unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: VW auf Parkplatz touchiert

2.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht zwischen Donnerstag (17.Februar) 21.00 Uhr und Sonntag (20.Februar) 18.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Eichgärtenallee. Als der Besitzer zu seinem grauen Polo zurückkam, war dieser vorne links beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Mauer beim Rangieren beschädigt

Sonntagfrüh (20.Februar) gegen 06.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter beim Rangieren in einer Einfahrt in der Straße "Oberstruth" in Großen-Buseck eine Grundstücksmauer. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in bislang unbekannter Höhe zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beide Außenspiegel beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Dienstag (08.Februar) 18.00 Uhr und Freitag (18.Februar) 11.20 Uhr in der Grünberger Straße (Höhe 46) einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem braunen Corsa zurückkam, waren beide Außenspiegel beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht

An zwei möglichen Orten beschädigte ein Unbekannter zwischen Donnerstag (17.Februar) 12.00 Uhr und Freitag (18.Februar) 18.00 Uhr einen geparkten VW. Der schwarze UP parkte in der Adolph-Kolping-Straße und in der Bernhard-Itzel-Straße. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Sporthalle beschädigt

10.000 Euro Schaden entstand bei einer Unfallflucht am Freitag (18.Februar) in der Philosophenstraße in Wieseck. Ein bislang Unbekannter fuhr über den Grünstreifen gegen die Wand der Sporthalle und entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Am Freitag (18.Februar) gegen 12.55 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann in einem Peugeot die Kreisstraße 363 von Oberkleen nach Oberwetz. Dabei kam dem Peugeot-Fahrer ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen grauen VW. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Opel touchiert

Ein Unbekannter touchierte zwischen Samstag (12.Februar) 14.00 Uhr und Sonntag (13.Februar) 15.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Friedrich-Ebert-Straße einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem roten Corsa zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Bei Parkmanöver Opel beschädigt

Vermutlich bei einem Parkmanöver auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße beschädigte ein Unbekannter bei einem Parkmanöver einen geparkten schwarzen Opel Corsa E. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A485/Linden: Auffahrunfall

Eine 23-jährige Frau aus Staufenberg in einem Nissan und ein 36-jähriger Gießener in einem Mercedes befuhren Montagnacht (21.Februar) gegen 01.30 Uhr hintereinander den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 485 in Richtung Marburg. Aufgrund von Starkregen und Dunkelheit verlangsamte die Nissan-Fahrerin die Geschwindigkeit und der nachfolgende Mercedes-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät. Es kam zu einem Auffahrunfall. Die 23-Jährige sowie eine 22-Jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 12.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A480/Wettenberg: Ins Schleudern geraten

Am Sonntag (20.Februar) gegen 15.30 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau in einem Opel die Bundesstraße 429 in Richtung Wettenberg und beabsichtigte in Höhe des Umspannwerks auf die Bundesautobahn 480 in Richtung Kassel aufzufahren. Dabei geriet die Opel-Fahrerin ins Schleudern, fuhr über die Böschung und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Gegen Baum gefahren

Ein 22-jähriger Mann aus Wetzlar in einem Fiat befuhr Montagnacht (21.Februar) gegen 02.15 Uhr die Landstraße 3130 von Gießen nach Linden. Der Wetzlarer konnte einem auf der Fahrbahn liegenden Baum nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag (21.Februar) gegen 07.15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Gladenbach die Londorfer Straße in Richtung Stadtmitte. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der Gladenbacher von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Verkehrsinsel und stieß gegen ein Verkehrsschild. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Vorfahrt missachtet

Am Montag (21.Februar) gegen 08.15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Lich in Toyota die Landstraße 3358 in Richtung Lich. Beim Abbiegen in die Garbenteicher Straße übersah der Licher offenbar einen Audi, der in Richtung Ortsausgang unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich schwer und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Ast touchiert

Am Montag (21.Februar) gegen 07.45 Uhr befuhr ein 49-Jähriger in einem BMW von Gonterskirchen in Richtung B276. Dabei stieß der BMW-Fahrer gegen einen in die Fahrbahn ragenden Ast. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 48-jähriger Mann in einem VW befuhr am Montag (21.Februar) gegen 07.45 Uhr von Lich in Richtung Schiffenberger Weg in Gießen. Als der VW-Fahrer aufgrund stockenden Verkehrs bremste, bemerkte eine 31-Jährige in einem Renault den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

