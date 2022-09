2,08 gepustet+ Radfahrer berauscht auf der Straße+Baumaschine entwendet+Zeugenaufruf nach Festnahme eines Diebes in Fronhausen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Heuchelheim: Alkoholisiert unterwegs

Ein 31-jähriger Mann in einem VW fiel am Donnerstag (22.September) gegen 17.50 Uhr einem Zeugen aufgrund seiner Fahrweise auf. Die alarmierten Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem VW-Fahrer. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 2,08 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache

Gießen: Radfahrer berauscht auf der Straße

Donnerstagnacht (23.September) gegen 02.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte bei einer Kontrolle in der Dammstraße einen 29-jährigen Radfahrer, der in Schlangenlinien fuhr und ein Mobiltelefon benutzte. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf Drogenkonsum. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Es folgte die Mitnahme des Radlers zur Wache zwecks Blutentnahme.

Gießen: Diebstahl aus Keller

Unbekannte Täter gelangten zwischen Freitag (16.September) 20.00 Uhr und Donnerstag (22.September) 19.00 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Ringallee". Dort öffneten sie gewaltsam zwei Kellerräume und entwendeten eine Baumaschine im Wert von 1.500 Euro. Die Täter konnten unerkannt entwischen. Es entstand Sachschaden im Wert von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Fahrraddieb festgenommen

Die Polizei konnte am Sonntag Dank eines aufmerksamen Zeugen einen mutmaßlichen Fahrraddieb festnehmen. Der Zeuge meldete Sonntagabend einen auffälligen Mann, der ein unverschlossenes Fahrrad in einen PKW lud und merkte sich dessen Kennzeichen. Die Ermittlungen führten zu einem 20 Jahre alten Mann. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und dessen Kellern fanden die Ermittler viere Fahrräder und stellten diese sicher. Ein Rad konnte einem Diebstahl aus dem letzten Jahr zugeordnet werden. Die Beamten nahmen den Dieb mit auf die Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder. Das Fahrrad konnte mittlerweile der richtigen Eigentümerin zurückgegeben werden.

Fronhausen (Landkreis Marburg-Biedenkopf): Dieb in Sichertshausen festgenommen - Zeugenaufruf

Die Polizei konnte Freitagnacht einen 45-Jährigen Dieb festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen öffnete er im Ortsteil Sichertshausen mindestens sechs unverschlossene Fahrzeuge und durchsuchte sie. Eine Zivilstreife beobachtete den Dieb, wie er sich im Sandweg und in der Hauptstraße an zwei Fahrzeugen zu schaffen machte. Die Polizisten nahmen den aus dem Landkreis Gießen stammende Mann fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den Festgenommenen wieder. Die Polizei sucht nach weiteren Fahrzeugbesitzern, deren Fahrzeuge in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Sichertshausen geöffnet und durchsucht wurden? Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Gießen unter 0641/7006-3555 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell