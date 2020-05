Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 27.05.2020:

28 - Jähriger festgenommen+++Sittenstrolch festgenommen+++Brand an Hausfassade+++ Zusammenstoß mit Radfahrer

Gießen: 28 - Jähriger festgenommen

Offenbar mehrmals fiel ein 28 - Jähriger am Dienstagabend in Gießen auf. Letztendlich wurde der Verdächtige, ein 28 -Jähriger Asylbewerber aus Algerien, festgenommen. Zunächst bekam die Polizei einen Hinweis, dass es im Lahnuferbereich gegen 17.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen kam. Dabei soll der 28 - Jährige einen 31 - jährigen Landsmann mit einem Messer verletzt haben. Nach dem Streit konnte der Verdächtige flüchten. Es stellte sich heraus, dass er offenbar knapp eine Stunde später über den Zaun der Erstaufnahmeeirichtung kletterte und dort vom Sicherheitsdienst festgehalten wurde. Die Beamten der Gießener Polizeistation erkannten den Festgehaltenen anhand der zuvor abgegebenen Personenbeschreibung. Er wurde danach festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 21 - Jährige belästigt

Offenbar schnell ermittelt wurde ein 25 - Jähriger Mann. Der Asylbewerber aus Somalia soll am Dienstag, gegen 20.10 Uhr, in der Grünberger Straße eine 21 - Jährige belästigt und unsittlich angefasst haben. Nachdem die Frau um Hilfe schrie, kam ein Zeuge dazu. Der Mann lief davon, konnte aber wenig später im Zuge der Fahndung durch eine Streife festgenommen werden. Möglicherweise hat der Mann zuvor noch weitere Frauen am Dienstagabend in der Grünberger Straße bedrängt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Polizeieinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung

In der Rödgener Straße wurden der Polizei am frühen Mittwochmorgen (gegen 00.20 Uhr) Tumulte gemeldet. Es stellte sich heraus, dass sich zwei Personen im Alter von 34 und 21 - Jahren in die Haare kamen. Dabei soll der Ältere im Zuge des Streites den Jüngeren mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen haben. Der 21 - Jährige, ein Asylbewerber aus dem Iran erlitt dabei Verletzungen am Kopf. Der 34 - Jährige, ebenfalls ein Asylbewerber aus dem Iran konnte festgenommen werden. Mehrere Verfahren wurden eingeleitet. Der 34 - Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Gießen: Dieb schleicht sich in Praxis

In nur für Personal vorgesehen Räume einer Praxis in der Marktlaubenstraße hat sich am Dienstag ein Unbekannter geschlichen. Der Mann, der eine Fleece Jacke trug, wurde von einer Zeugin gesehen und von ihr angesprochen. Er nahm offenbar dann noch eine Geldbörse an sich und flüchtete. Das Portemonnaie konnte wenig später in der Nähe wieder aufgefunden werden. Offenbar wurde nichts daraus entwendet. Der Täter soll etwa 175 Zentimeter groß und ca. 45 Jahre alt sein. Er habe, so die Zeugin, eine etwas kräftigere Figur und einen Dreitagebart gehabt. Auffallend sollen seine längeren dunklen Haare, seine Brille und seine hellblaue Fleece-Jacke sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Streit eskaliert

Eskaliert ist vermutlich ein Streit zwischen einer 44 - Jährigen und einem 32 - Jährigen. Die beiden Personen waren gegen 17.00 Uhr am Markplatz aneinandergeraten. Die 44 - Jährige soll dem Mann dann, als er am Boden lag, mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: Einbruch in ein Wohnhaus in Krofdorf-Gleiberg

In der Burgstraße kam es in den letzten Tagen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hatten eine Kellertür aufgebrochen und dann offenbar mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht. Vermutlich ohne Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Einbruch wurde zu Beginn dieser Woche festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: Brand an der Hausfassade

Schlimmeres wurde am Dienstagmittag offenbar durch die Feuerwehr verhindert. An der Außenwand eines Seniorenheims hatte ein 54 - Jähriger offensichtlich mit einem Bunsenbrenner Unkraut vernichtet. Dabei gerieten vermutlich Teile der Außenfassade in Brand. Die Wand musste dann teilweise abgetrennt werden, da sich Glutnester im Styropor befanden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Tischtennisplatte beschädigt

Am Grassee in Hungen wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine Tischtennisplatte beschädigt. Die Platte steht auf einem Schulgelände in Hungen. Der angerichtete Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Bei Parkmanöver Opel beschädigt

Zwischen Montag (25.Mai) 19.00 Uhr und Dienstag (26.Mai) 15.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen in der Gaffkystraße geparkten Opel. Der graue Adam stand in Höhe der Hausnummer 18 am rechten Fahrbahnrand. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Donnerstag (21.Mai) gegen 17.27 Uhr die Landstraße L3129 von Bersrod nach Beuern. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und schleuderte über einen Acker. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Vermutlich beim Wenden Toyota touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Toyotas nach einer Unfallflucht in Wetterfeld. Vermutlich beim Wenden touchierte ein Unbekannter am Dienstag (26.Mai) einen in der Straße "An der Beune" geparkten Toyota und fuhr anschließend davon. Der schwarze Corolla stand zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr in einer Hofeinfahrt. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein Baustellenfahrzeug handeln. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Wettenberg: Abbiegevorgang zu spät bemerkt

Zu einem Unfall kam es am Dienstag (26.Mai) gegen 18.00 Uhr in der Rodheimer Straße in Krofdorf-Gleiberg. Ein 23-jähriger Gießener mit einem Audi fuhr die Rodheimer Straße in Richtung Vetzberg. Dabei bemerkte er den Abbiegevorgang einer 49-jährigen Frau in die Straße "Am Biergraben" zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Die 49-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der Schaden wird auf insgesamt 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß mit Radfahrer

Ein 23-jähriger Radfahrer aus Wißmar fuhr am Montag (25.Mai) gegen 14.20 Uhr den Wiesecker Weg entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg. Er bog in die Karl-Keller-Straße ein, um die Fahrbahn zu überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein Unbekannter mit einem weißen VW Caddy in die Karl-Keller-Straße ein. Es kam zur Kollision der Beiden. Der unbekannte Caddy-Fahrer weigerte sich seine Personalien anzugeben und fuhr davon. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen und dem unbekannten Caddy-Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Aufmerksamer Zeuge vereitelt Unfallflucht

Ein zunächst Unbekannter touchierte am Dienstag (26.Mai) gegen 12.15 Uhr mit seinem VW offenbar beim Ausparken einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ferniestraße geparkten BMW. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte den Geschädigten. Die Ermittlungen führten zu einem 82-jährigen Mann aus Gießen. Der Schaden wird auf insgesamt 1.800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall beim Spurwechsel

Zu einem Unfall beim Spurwechsel kam es auf der Bundesstraße B3 am Mittwoch (27.Mai) gegen 07.30 Uhr. Ein Mann aus Paderborn mit einem Fiat Ducato befuhr den rechten Fahrstreifen der B3 zwischen Gießen und Marburg. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Auf der linken Spur befand sich bereits ein 29-jähriger Mann mit einem Ford und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Der Schaden wird auf insgesamt 1.800 Euro geschätzt.

B49/Oppenrod: Abbiegeunfall

Am Dienstag (26.Mai) gegen 16.00 Uhr kam es auf der Bundesstraße B49 bei Oppenrod zu einem Unfall. Ein 62-jähriger Gießener beabsichtigte von Oppenrod auf die B49 in Richtung Gießen aufzufahren. Eine 48-jährige Frau aus Ransbach bog von der B49 aus Richtung Alten-Buseck kommend nach Oppenrod abbiegen. Als die 48-Jährige fast vollständig abgebogen war, fuhr der Gießener bereits auf die Bundesstraße ein. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Heck der Ransbacherin, bei dem sie die Frau leicht verletzte. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell