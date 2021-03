Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 30.03.2021:

35-jähriger nach Bedrohung mit Softair-Waffe festgenommen+++16 - Jährige verletzt +++ Einbruch in Einkaufszentrum

Pohlheim: 35-jähriger nach Bedrohung mit Softair-Waffe festgenommen Die Polizei hat am Montagabend einen 35-jährigen Mann aus Pohlheim festgenommen. Er steht im Verdacht, zwei Mädchen auf einem Spielplatz in der Straße "Zur Aue" mit einer Softair-Waffe bedroht zu haben. Ein Zeuge alarmierte gegen 20.55 Uhr die Polizei über den Mann, der offenbar auf dem Spielplatz zwei 15-jährige Mädchen mit einer Waffe bedrohte. Bevor die Polizei eintraf, flüchtete der verdächtige Mann. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahm ihn die Polizei im Bereich der Gießener Straße fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ordnungshüter ein Messer, eine Softair-Waffe und eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den deutschen Staatsangehörigen. Der Mann musste aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik eingewiesen werden.

Gießen: 16 - Jährige verletzt

Mehrere Prellungen an den Knien und Hüfte erlitt eine 16-jährige Jugendliche bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Gießener Innenstadt. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Gießen geriet aus bislang unbekannten Gründen mit dem Mädchen am Montag gegen 19.30 Uhr in Streit. In dessen Verlauf zog er die 16-jährige mehrere Treppenstufen herab, schubste sie zu Boden und traf auf sie ein. Der Vorfall hat sich in der Georg-Schlosser-Straße zwischen der Galerie Neustädter Tor und einer Schule ereignet. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Linden: Portemonnaie aus PKW gestohlen

Auf eine Geldbörse aus einem PKW hatte es ein Unbekannter in der Ludwigstraße in Großen-Linden abgesehen. Zwischen 19.30 Uhr am Sonntag und 13.00 Uhr am Montag schlug er zu. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Blumen vom Friedhof gestohlen

Unbekannte ließen Blumen von einem Grab vom Friedhof in der Friedhofsstraße mitgehen. Die Blumen befanden sich in einer braunen Schale. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch und Sonntag, 12.00 Uhr. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verbleib der Blumen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Seat touchiert

In der Leipziger Straße touchierte am Montag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar beim Vorbeifahren einen geparkten Seat. Der schwarze Ibiza stand dort zwischen 00.30 und 07.30 Uhr. Der Der Schaden am linken Außenspiegel wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Einkaufszentrum

Unbekannte brachen Dienstagfrüh in ein Einkaufzentrum in der Gottlieb-Daimler-Straße ein. Sie warfen mit einem größeren Gegenstand die Eingangstür ein. In dem Gebäude zerstörten die Unbekannten mehrere Glasvitrinen und stahlen daraus mehrere technische Geräte. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.500 Euro. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Rabenau: Ladendiebe erwischt

Der Mitarbeiter eines Discounters erwischte am Montag zwei Ladendiebe im Alter von 23 und 37 Jahren auf frischer Tat. Gegen 18.00 Uhr schlug das Duo in dem Geschäft in der Straße "An der Mühle" in Londorf zu und packte Zigaretten, Parfum, Handcreme und Getränke in die mitgeführten Rucksäcke. Ohne die Ware zu bezahlen, wollten die Langfinger das Geschäft verlassen. Der Angestellte hielt die beiden Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die Männer wieder.

Linden: Scheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen 10.30 Uhr am Donnerstag (25. März) und 10.30 Uhr am Freitag (26. März) die Scheibe eines Vereinsheims in der Gießener Pforte. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell