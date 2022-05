76-Jähriger aus Pflegeheim aufgefunden

Jetzt teilen:

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, 23.05.2022, 21.07 Uhr

Der aus einem Pflegeheim in Gießen abgängige Rentner wurde aufgefunden. Eine Funkstreife der Gießener Polizei entdeckte den 76-Jährigen durchnässt und unterkühlt in Gießen. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung, weitere Untersuchungen folgten in der Uni-Klinik Gießen.

Die Polizei bittet die Redaktionen das Foto des Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.

Guido Rehr, Pressesprecher

