Gießen (ots) - Pressemeldung vom 08.07.2021:

A5/Pohlheim: LKW-Unfall verursacht Vollsperrung

Gegen 12.00 Uhr am Donnerstag (08.Juli) kam es auf der A 5 zwischen dem Parkplatz Limes und der Anschlussstelle Fernwald zu einem Unfall. Beteiligt waren ein mit Erde beladener LKW und ein PKW. Aus unbekannter Ursache stürzte der LKW auf die Mittelleitplanke. Offenbar verletzte sich niemand. Die Autobahn in Richtung Kassel ist momentan vollgesperrt sowie die linke Fahrspur in Richtung Frankfurt.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

