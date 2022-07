BOB auf dem Schiffenberg

Pressemeldung vom 13.07.2022:

Aktion BOB feiert 15 - jähriges Jubiläum und ist 15 Mal beim Gießener Kultursommer dabei - Gutschein für Getränk und Gewinnspiel für Konzerttickets

Anlässlich des 15-jährigen Geburtstags der Aktion BOB, dem erfolgreichen Verkehrspräventionsprogramm gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr für junge Verkehrsteilnehmer zwischen 17 und 24 Jahren, wird der Gießener Kultursommer bei 15 Events begleitet. Das Open-Air-Sommer-Highlight findet vom 18. August bis 03. September im Kloster Schiffenberg, eine der schönsten Spielstätten Mittelhessens, statt. An einem Infostand vor der malerischen Kulisse der historischen Klosterruine verraten die erfahrenen Mitarbeiter der Geschäftsstelle Verkehrssicher-in-Mittelhessen und der Direktion für Verkehrssicherheit bei allen 15 Konzerten Tipps und Tricks für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Viele BOB-Schlüsselanhänger, das markante Erkennungszeichen der Aktion BOB, warten schon auf neue Besitzer.

Bereits an der Auffahrt zum Parkplatz vor dem Schiffenberg werden die Besucher mit einem Parkticket von Beamten der Direktion für Verkehrssicherheit und Sonderdienste begrüßt und der Fahrer für diesen Abend, der BOB also, erhält einen Gutschein für ein kostenloses BOB-Getränk, den er am Infostand gegen eine Getränkemünze eintauschen kann.

Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem Geschäftsführer des Konzertbüros aus Pohlheim, dem Veranstalter der immer wieder schönen Konzertreihe, steht auch dieser hinter dem Slogan "Wer Alkohol trinkt, fährt nicht!"

Als ein weiteres Highlight anlässlich des Jubiläums gibt es außerdem die Möglichkeit, an Verlosungen für Konzertkarten teilzunehmen. Vom 13. Juli bis 01. August werden auf den Social-Media-Kanälen der Aktion BOB für sechs Künstler jeweils zwei Karten für deren Konzert verlost. Die Verlosungen finden jeweils donnerstags und montags statt.

Kurz vor Konzertbeginn gibt es eine weitere Überraschung, diese wird jedoch noch nicht verraten. Mehr Infos zum Verkehrspräventionsprogramm und zur Verlosung findet ihr auf Facebook und Instagram auf der Seite der Aktion BOB.

