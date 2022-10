Jetzt teilen:

Pressemeldungen vom 10.10.2022:

Angeblicher Virenbefall am PC - Betrüger arbeiten mit Angst + 28-Jähriger erleidet Stichverletzung + Mit Schusswaffe und Machete gedroht + E-Scooter-Fahrer verletzt

Friedberg/Grünberg: Angeblicher Virenbefall am PC - Betrüger arbeiten mit Angst

Beim Stöbern im Internet landete ein 59-Jähriger aus der Wetterau am Freitagnachmittag (7.10.) auf Seiten mit pornographischem Inhalt. Während des Besuchs in den einschlägigen Portalen öffnete sich ein Fenster, das die vermeintlich von Microsoft entsandte Nachricht enthielt, der PC sei mit Viren befallen. Er solle daher umgehend einen Microsoftmitarbeiter telefonisch unter einer angegebenen Nummer kontaktieren. Der erschrockene Mann tat dies auch und sprach mit den angeblichen Mitarbeitern der Softwarefirma. Dabei veranlassten sie ihn gewisse Eingaben am PC umzusetzen und ließen ihn in dem Glauben dies geschehe, um die ungebetenen Viren zu entfernen. Stattdessen spionierte man offenbar seine Online-Banking-Daten aus und veranlasste mehrere Zahlungen im Wert von knapp 900 Euro bis der Schwindel auffiel. Um mehrere Tausend Euro prellten die Betrüger einen 68-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Auch auf dem Rechner dieses Mannes öffnete sich am Samstag (8.10.) gegen 15 Uhr ein Fenster mit dem, vermeintlich von Microsoft stammenden Hinweis auf Virenbefall. Auch hier war eine Rufnummer angegeben, die der Grünberger kontaktierte. Die Betrüger verlangten Fernzugriff zum Rechner, um Maßnahmen gegen die angebliche Schadsoftware zu installieren und ergatterten so die Bank- und Zugangsdaten des Mannes zu seinen Konten. Bis ihm der Schwindel gegen 20 Uhr auffiel waren Transaktionen im Wert von ca. 6.600 Euro getätigt, die er teilweise wieder rückgängig machen konnte. Hinweise zum Schutz vor dieser Abzocke und Maßnahmen, die man ergreifen kann, wenn es doch geschieht finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ im Internet.

Gießen: Kleinflugzeug verunglückt - Zwei Insassen verletzt

Am Freitagnachmittag verunglückte aus noch nicht geklärter Ursache ein Kleinflugzeug in Gießen-Lützellinden. Der Pilot und die Co-Pilotin verletzten sich dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der 78-jährige Pilot aus dem Landkreis Kassel aus wollte Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr aus unbekannten Gründen eine Notlandung durchführen. Dabei stürzte das Kleinflugzeug ab und der Pilot und die Co-Pilotin aus Fuldabrück verletzten sich dabei. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen kamen sie in Kliniken. An der Unglücksstelle waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Angaben zum Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

Gießen: 28-Jähriger erleidet Stichverletzung - Zeugenaufruf

Nach einer Auseinandersetzung in der Dammstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei ermitteln wegen versuchten Totschlags.

Am Samstag gegen 03.45 Uhr gerieten nach ersten Erkenntnissen zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen in Streit. In dessen Verlauf stach ein 41-jähriger Mann einem 28-jährigen mit einem Messer in den Bauch. Zeugen mischten sich ein und trennten die beiden Kontrahenten. Der Tatverdächtige flüchtete. Das Opfer erlitt eine nicht lebensgefährliche Stichverletzung, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Die Ermittlungen führten zu einem im Landkreis Gießen lebenden Mann und dauern an.

Wer hat die Auseinandersetzung in der Dammstraße am Samstag gegen 03.45 Uhr beobachtet?

Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Mit Schusswaffe und Machete gedroht - Zeugenaufruf

Nachdem ein Mann in der Ludwigstraße mit einer Schusswaffe und einem Messer offenbar mehrere Personen bedrohte, sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Am Samstag gegen 04.00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Verdächtigen mit einer Schusswaffe und einem Messer in der Ludwigstraße. Nach ersten Erkenntnissen bedrohte der Gießener den Sicherheitsdienst und eine Angestellte vor dem Eingang einer Bar, in dem er herumschrie und dabei eine Waffe sowie ein Messer in den Händen hielt.

Bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Mann. An der Ecke zur Liebigstraße konnte ihn eine Streife widerstandlos festnehmen. Zuvor hatte er die Waffe und eine Machete weggeworfen, welche die Beamten fanden und sicherstellten. Der Festgenommene war alkoholisiert und pustete über ein Promille. Zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten musste er einer Zelle übernachten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ebenfalls bedroht wurden, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Musikbox entwendet

Am Freitag (07.Oktober) zwischen 18.00 Uhr bis 20.50 Uhr beschädigten Unbekannte einen blauen Opel. Die Unbekannten zerschlugen in der Marburger Straße die Fensterscheiben eines dort geparkten Astras und endwendeten eine Musikbox. Der Schaden wird auf 250 geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: E-Scooter-Fahrer verletzt

Als ein E-Scooter-Fahrer am Sonntag gegen 20.10 Uhr die Licher Straße in Richtung eines Bahnsteiges überqueren wollte, touchierte ihn ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Vorderrad. Der 33-jährige stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und 5.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Autobahn 5 zwischen Grünberg und Reiskirchen. Am Freitag gegen 17.10 Uhr waren die Fahrerin eines Ford und der Fahrer eines Mercedes in Richtung Reiskirchen unterwegs. Als der Mercedes-Fahrer verkehrsbeding abbremsen musste, fuhr die Ford-Fahrerin auf. Die 23-Jährige und ein 8-Jähriges Kind kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Linden: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz eines Indoorspielparkes in der Bahnhofstraße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag (02. Oktober) gegen 16.45 Uhr einen geparkten BMW an der Heckstoßstange. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: VW beschädigt

Ein bislang Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte Samstag (08.Oktober) zwischen 09.45 Uhr und 10.15 Uhr einen geparkten weißen Sharan auf einen Parkplatz in der Straße ,,Neue Mitten. Der Schaden an der hinteren Stoßstange wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: BMW touchiert

In der Herderstraße in Watzenborn-Steinberg touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten BMW. Der graue 6er stand dort am Sonntag (02. Oktober) zwischen 04.00 und 14.15 Uhr. Der Sachen an der Felge und dem Radlauf des Fahrzeuges wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Mazda beschädigt

Schäden an der vorderen rechten Fahrzeugseite blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Frankfurter Straße an einem roten Mazda zurück. Zwischen Samstag (08.Oktober) 20.00 Uhr und Sonntag (09.Oktober) 09.00 Uhr beschädigte der Unbekannte den Wagen, der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Audi beschädigt

Rund 800 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem blauen Audi A3 kosten, nachdem ein Unbekannter in einem Parkhaus in der in der Straße ,,Westanlage" die hintere Fahrzeugseite beschädigte. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die den Verursacher am Samstag (08.Oktober) zwischen 13.30 Uhr und 16.10 Uhr im Parkhaus beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden. 1169697

Gießen: Hyundai beschädigt und weggefahren

Schäden am rechten hinteren Kotflügel und an der rechten hinteren Stoßstange blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Reichenberg Straße an einem grauen Hyundai30 zurück. Im Zeitraum von Freitag (07.Oktober) 20.00 Uhr bis zum Samstag (08.Oktober) 09.15 Uhr stand der Hyundai auf einem Parkplatz. Als die Besitzerin am nächsten Tag zu ihrem Wagen zurück, kam bemerkte sie den etwa 2.500 Euro hohen Schaden. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Audi A6 beschädigt

950 Euro Schaden beklagt ein 46-jähriger Besitzer von einem grauen Audi nach einer Unfallflucht am Sonntag (09.Oktober) zwischen 01.30 Uhr und 17:00 Uhr im Thielmannweg. Zeugen bemerkten den Schaden auf der linken Seite des Fahrzeuges und informierten den Besitzer. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

