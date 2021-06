Jetzt teilen:

Gießen (ots) - In der Pressemeldung zur Auseinandersetzung am Inheidener See (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4945416) hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.

Die Polizeistation Grünberg ist unter der Telefonnummer 06401/9143-0 zu erreichen.

Die Medienvertreter werden gebeten, die korrekte Nummer in der Pressemeldung aufzunehmen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

