Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 05.05.2020:

Auseinandersetzung am Lahnufer+++Ladendieb festgenommen+++ Leichtverletzter nach Unfall

Gießen: Auseinandersetzung am Lahnufer

Ein Pfefferspray wurde am Dienstagabend in der Straße Zu den Mühlen in Gießen eingesetzt. Offenbar hatten sich zwei Personen im Alter von 20 und 36 - Jahren in die Haare bekommen. Der Jüngere soll dann das Pfefferspray eingesetzt und dem 36 - Jährigen ins Gesicht gesprüht haben. Ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Gegen das Auto getreten

In der Sudetenlandstraße kam es am Montagnachmittag zu einer Sachbeschädigung. Dabei entstand an einem PKW ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 46 - Jähriger gegen den Kotflügel eines Renault getreten haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ladendieb festgenommen

In der Gottlieb-Daimler-Straße soll ein 29 - Jähriger am Montagmittag Sachen im Wert von fast 300 Euro mitgenommen haben. Vermutlich hatte der algerische Asylbewerber mehrere Kleidungsstücke in dem Einkaufsmarkt aus der Auslage genommen und sich dann übergezogen haben. Im Bereich der Kassen soll er dann noch mehrere Zigaretten eingesteckt haben. Der mutmaßliche Ladendieb konnte durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mehrere Türen aufgebrochen

In der Rodheimer Straße brachen Unbekannte zuletzt mehrere Türen auf. Die Täter waren offenbar unbemerkt in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangt und hatten von dort dann mehrere Türen zu den Kellerräumen aufgebrochen. Offenbar wurde aber nichts entwendet. Der Einbruch wurde am Montag bemerkt. Die Tatzeit liegt in den Tagen zuvor. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Blumenladen in der Marktstraße

In einem Blumenladen sind Diebe zwischen Samstag und Montag eingestiegen. Die Diebe hatten in dem Geschäft eine Tür aufgebrochen. Danach durchsuchten sie mehrere Schränke und flüchteten anschließend mit Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Biebertal: Dreiecksscheibe eingeschlagen

Mehrere Sachen wurden zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen aus einem Wohnmobil in Rodheim-Bieber ausgebaut. Die Diebe hatten auf einem Firmengelände in der Straße An der Hardt eine Dreiecksscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug geöffnet. Anschließend wurden die beiden Frontscheinwerfer, eine Batterie sowie zwei Sitze ausgebaut. Der Wert der Sachen liegt bei etwa 3.000 Euro. Der angerichtete Schaden beziffert sich auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Einbrecher an Tankstelle

Ohne Beute flüchteten Unbekannte am Montagmorgen in der Bänningerstraße in Reiskirchen. Die Diebe hatten eine Tür aufgebrochen. Anschließend flüchteten sie, ohne etwas zu stehlen, in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Opel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar bei einem Parkmanöver einen in der Rodheimer Straße geparkten Opel. Der graue Astra parkte am Donnerstag (30.April) zwischen 11.00 und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser am linken, hinteren Radkasten beschädigt. Der Schaden wird auf 450 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Bei Parkmanöver Daimler beschädigt

8.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Daimlers nach einer Unfallflucht in der Straße "Am Alten Bahnhof". Die graue C-Klasse stand dort am Samstag (02.Mai) zwischen 10.50 und 11.10 Uhr. Der Verursacher beschädigte das Fahrzeug am rechten, hinteren Stoßfänger und entfernte sich vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Straßenlaterne beschädigt

Zwischen Donnerstag (30.April) 18.00 Uhr und Freitag (01.Mai) 08.43 Uhr beschädigte ein Unbekannter eine Straßenlaterne in der Europastraße. Der Unbekannte befuhr die Europastraße aus Richtung Grünberger Straße und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei stieß er mit einer Straßenlaterne zusammen, an der ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Unfallverursachers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Großen-Linden: Unfallflucht

Ein zunächst Unbekannter touchierte zwischen Samstag (25.April) 13.15 Uhr und Montag (27.April) 19.00 Uhr offenbar beim Ausparken einen in der Weinbergstraße geparkten Ford. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser am vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugenhinweise führten zu einem Multivan, der möglicherweise den Unfall verursacht haben könnte. Wer kann Angaben zu dem Verursacherfahrzeug oder dem Unfallhergang machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Ausparken BMW beschädigt

Zu einem Unfall kam es am Montag (04.Mai) gegen 15.15 Uhr in der Gartenstraße. Offenbar beim Ausparken beschädigte ein 84-jähriger Mann mit einem VW einen geparkten BMW. Der Schaden wird auf insgesamt 1.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Ford im Parkhaus touchiert

1.400 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Montag (04.Mai) in einer Tiefgarage in der Wilhelmstraße. Vermutlich beim Ausparken touchierte gegen 09.20 Uhr ein 82-jähriger Mann mit einem VW einen geparkten Ford Focus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A480/Wettenberg: Unfall durch Unachtsamkeit

Zu einem Unfall kam es am Montag (04.Mai) gegen 17.26 Uhr auf der Autobahn A480 bei Wettenberg. Der 35-jährige Fahrer eines Audi befuhr den rechten Fahrstreifen in Richtung Gießener Nordkreuz. Offenbar aus Unachtsamkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen die Mittelleitplanke. Anschließend fuhr er über beide Fahrstreifen in die Außenleitplanke und blieb entgegen der Fahrtrichtung Stehen. Glücklicherweise verletzte sich dabei keiner. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 11.900 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen/Wieseck: Leichtverletzter nach Unfall

Ein Leichtverletzter und 11.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls in der Alten-Busecker-Straße von Montag (04.Mai). Der 21-jährige Fahrer eines Renault fuhr aus Richtung Gießener Straße in Richtung Altenburger Weg. In Höhe der Hausnummer 45 stieß er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat. Durch den Aufprall überschlug sich der 21-Jährige, beschädigte dabei einen am linken Fahrbahnrand geparkten Daimler und landete auf dem Dach. Dabei verletzte sich der 21-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da Benzin austrat, war die Freiwillige Feuerwehr Gießen im Einsatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell