Auseinandersetzung im Gleiberger Weg und in der Ludwigstraße + 56 - Jähriger nicht zu beruhigen + Rollerfahrer knallt gegen Laternenmast + Alkoholtester misst 3,18 Promille

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 16.08.2021:

Zwei Blutentnahmen nach Verkehrskontrolle + Auseinandersetzung im Gleiberger Weg und in der Ludwigstraße + 56 - Jähriger nicht zu beruhigen + Rollerfahrer flüchtet und knallt gegen Laternenmast + Alkoholtester zeigt 3,18 Promille an

Gießen: Farbschmiererei im Aulweg - Zeugenaufruf

Den Gehweg im Aulweg beschmierten Unbekannte mit Farbe. Eine Polizeistreife stellte die politischen Parolen in der Nähe des Forschungszentrums am Freitag, gegen 18.30 Uhr, fest. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Zwei Blutentnahmen nach Verkehrskontrolle

Nach Verkehrskontrollen im Gießener Stadtgebiet folgten zwei Blutentnahmen auf der Polizeiwache. Samstag gegen 14.45 Uhr fiel einer Streife ein PKW-Fahrer im Gießener Weg auf. Der 31-jährige Fahrer war deutlich in Schlangenlinien unterwegs. Bei seiner Kontrolle zeigte das Alkoholgerät 1,95 Promille an. Der Mann räumte ebenfalls ein vor zwei Tagen, Marihuana konsumiert zu haben. Einen Führerschein konnte er nicht vorlegen. Er sei lediglich im Besitz einer lettischen Fahrerlaubnis, die er jedoch in Lettland habe. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache. Nach der Blutentnahme und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen entließen sie den Mann wieder. Ein Radfahrer pustete bei einer Verkehrskontrolle von Sonntagfrüh 1,69 Promille. Der 26-Jährige Mann fiel mit seinem Rennrad in der Nordanlage auf. In Schlangenlinien fuhr er gegen 03.50 Uhr über die Fahrbahn und den Radweg. Als er in die Nordanlage abbog, übersah er offenbar das Rotlicht einer Ampel.

Gießen: Auseinandersetzung im Gleiberger Weg

In einem Mehrfamilienhaus im Gleiberger Weg gerieten Samstagfrüh gegen 03.20 Uhr zwei Männer in einer Wohnung in Streit. In dessen Verlauf verletzte ein 38-Jähriger den 31-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche. Zwei Männer im Alter von 28 und 47 Jahren, die ebenfalls in der in dem Zimmer anwesend waren, gingen dazwischen und verletzten sich dabei leicht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 38-jährigen aufgenommen. Ein Rettungswagen war zur Versorgung der Verletzungen ebenfalls im Einsatz.

Gießen: Auseinandersetzung in der Ludwigstraße

Am späten Samstagabend (gegen 23.10 Uhr) kam es in der Ludwigstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Offenbar hatte eine Gruppe von etwa vier Personen eine andere Gruppe provoziert und dann attackiert. Dabei sollen die unbekannten Schläger mehrfach zugeschlagen haben. Einer von ihnen soll einen anderen auch mit einer Glasflasche am Kopf verletzt haben. Einer der Schläger soll ein blaues Poloshirt mit einem weißen Abzeichen auf der Brust getragen haben. Er solle kurze braune Haare haben. Die zweite Person aus dieser gruppe solle eine Glatze, haben, während Nummer Drei rote Haare haben soll. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Sexuelle Belästigung am Marktplatz

Ein 58 - jähriger wohnsitzloser Mann hat am frühen Sonntagmorgen am Marktplatz in Gießen eine 44 - Jährige Frau, die ebenfalls keinen Wohnsitz hat, sexuell belästigt. Der bulgarische Staatsangehörige konnte als Verdächtiger ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Pedelec entwendet

In der Hermann-Löns-Straße in Kleinlinden kam es am Wochenende zum Diebstahl eines Pedelec. Das batteriebetriebene Fahrrad mit einem Wert von fast 2.000 Euro wurde offenbar, nachdem das Schloss beschädigt wurde, weggeschoben. Es handelt sich um ein Rad der Marke Cube, Typ Access in weißer Farbe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Bagger beschädigt und Diesel abgezapft

In der Rewestraße in Hungen haben Unbekannte Ende letzter Woche etwa 70 Liter Diesel abgezapft. Die Diebe hatten dabei aber einen Schaden von etwa 1.700 Euro angerichtet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lich/Grünberg: 56 - Jähriger nicht zu beruhigen

In der Ringstraße in Lich und auch auf der Polizeistation in Grünberg war ein 56 - Jähriger nicht zu beruhigen. Nur mit körperlichem Zwang gelang es den Beamten, den Widerstand des Lichers zu überwinden und ihn in die Zelle zu bringen. Zunächst hatten sich mehrere Personen am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, am Spielplatz in Lich beschwert. Offenbar hatte der stark angetrunkene Mann dort Kinder und Eltern belästigt. Auch nach der Festnahme und während dem Transport in eine Zelle zeigte sich der Mann weiter sehr aggressiv. Er trat mehrfach den Polizeibeamten. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und etwa 18.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalles von Sonntagmittag (15. August) in der Licherstraße. Eine 38-jährige aus dem Oberallgäu war mit ihrem Golf gegen 13.50 Uhr auf der Licherstraße nach Gießen unterwegs. An einer Ampel im Europaviertel fuhr sie auf den abbremsenden Skoda eines 78-Jährigen aus Hamburg auf, welcher in der Folge auf den Golf einer 18-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis aufgeschoben wurde. Die beiden Autofahrerinnen verletzten sich durch den Aufprall leicht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Gießen: Verkehrswidrig gewendet

Nachdem der Fahrer eines Minicars am Sonntagabend auf der Westanlage verbotswidrig wenden wollte, kam es in der Folge zu einem Unfall. Der 34-Jährige war gegen 18.50 Uhr von der Rodheimer Straße zunächst in Richtung Bahnhofsstraße unterwegs. An der Einmündung zur Gabelsberger Straße wendete er trotz Verbot wieder in Richtung Rodheimer Straße. Dabei stieß er mit einem in Richtung Bahnhofsstraße fahrenden Opel eines 30-Jährigen aus Schweinfurt zusammen. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich niemand dabei. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Rabenau: Alkoholisiert Unfall verursacht - Alkoholtester zeigt 3,18 Promille an

Stattliche 3,18 Promille zeigte das Alkoholtestgerät den Polizeibeamten nach einer Unfallflucht von Sonntagnachmittag bei einem LKW-Fahrer an. Der 53-jährige Fahrer eines Fiat Ducatos touchierte gegen 17.20 Uhr offenbar in der Gießener Straße einen unbekannten geparkten grauen Mercedes (A-Klasse) und setzte seine Fahrt nach Rabenau-Geilshausen fort. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. In der Grünberger Straße stoppten Polizisten den Fahrer, welcher offensichtlich stark alkoholisiert war. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung des Führerscheins. Der Fahrer zeigte nach Angaben eines Zeugen bereits vor dem Unfall, auf der Fahrt zwischen Allendorf-Lumda und Rabenau, eine extrem unsichere Fahrweise. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Wem ist die Fahrweise des Klein-LKW zwischen Lumda, Londorf und Geilshausen ebenfalls aufgefallen? Wessen A-Klasse wurde in der Gießener Straße in Londorf beschädigt (vermutlich Spiegelschaden)? Wer kann Angaben zu dem beschädigten Mercedes machen? Zeugen, insbesondere auch der Halter des unbekannten Mercedes werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Hungen: Alkoholisierter Radfahrer fährt gegen PKW

In der Seestraße fuhr Sonntagfrüh gegen 00.50 Uhr ein offenbar alkoholisierter Radfahrer gegen einen geparkten PKW. Dabei verletzte sich der aus dem Wetteraukreis stammenden 56-jährige am Kopf. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in eine Klinik. Dort wurde auch aufgrund des mutmaßlichen Alkoholkonsums eine Blutprobe genommen.

Gießen: Rollerfahrer flüchtet und knallt gegen Laternenmast

Einer Polizeistreife fiel Sonntagabend gegen 23.55 Uhr ein Rollerfahrer auf dem Gehweg in der Frankfurter Straße auf. Er versuchte seinen Roller mittels Kickstarter zu starten. Als der Fahrer die Streife bemerkte gab er plötzlich Gas. Zunächst fuhr er auf der Straße, wechselte allerdings während seiner Flucht zurück auf dem Gehweg, auf dem sich zwei Fußgänger befanden. Nur durch einen Sprung zu Seite, konnte offenbar ein Zusammenstoß verhindert werden. Sämtliche Anhaltezeichen von mittlerweile zwei Polizeistreifen missachtete der rücksichtslose Fahrer. Er bog in die Wetzlarer Straße ab und wollte dort auf dem Gehweg ausweichen. Dabei kam er ins Schlingern, prallte anschließend gegen einen Laternenmast und fiel gegen auf der Straße haltenden Funkstreifenwagen. Nach ersten Erkenntnissen stand der 23-Jährige aus dem Wetteraukreis unter Alkohol sowie Drogen und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Mit leichten Verletzungen kam er in eine Klinik. Dort folgte dann auch eine Blutprobe. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

