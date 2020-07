Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 20.07.2020:

Auseinandersetzung in der Goethestraße+++ Festnahme nach Einbruch+++ Missgeschick führt zu Unfall+++ Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der B 276

Hungen: Roller entwendet

Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 01.00 und 03.00 Uhr, wurde in der Ostendstraße ein Roller der Marke Benero entwendet. Der Roller, der nicht abgeschlossen war, hat einen Wert von 1.200 Euro und die Kennzeichen 445 TVD. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Mehrere Hundert Euro Schaden an einem BMW

Fast 1.000 Euro Schaden verursachten Unbekannte in der Nacht zum Samstag an einem BMW in der Ludwigstraße. Die Täter hatten offenbar mehrfach gegen das Auto getreten und damit die Motorhaube, einen Scheinwerfer und die Stoßstange beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Auseinandersetzung in der Goethestraße

Ein 25 - Jähriger und seine zwei Begleiter wurden am Sonntag, gegen 03.00 Uhr, in der Goethestraße durch Unbekannte angegriffen worden. Die Unbekannten, bei denen es sich um eine Gruppe von sechs Personen handeln soll, schlugen offenbar mehrfach auf die drei Personen ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Festnahme nach Einbruch

Ein 52 - Jähriger wurde am Samstagabend in der Adalbert-Stifter-Straße durch eine Streife festgenommen. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 22.30 Uhr etwas von dem Geschehen mitbekommen und die Polizei verständigt. Wenig später konnte eine Streife einen 51 - Jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen. Der deutsche Staatsangehörige war möglicherweise in Begleitung einer Frau. Zeugen konnten vor seiner Festnahme in der Nähe eine Frau feststellen. Der Festgenommene, der möglicherweise in Begleitung der Frau war, hatte offenbar einen Rollladen eines Wohnhauses hochgeschoben und die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen. In dem Haus suchte der Mann offensichtlich ach Wertsachen und flüchtete mit einer Geldbörse. Wenig später klickten die Handschellen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Offenbar Auseinandersetzung mit Schlagstöcken

Vor einer Gaststätte (Club) kam es am Sonntag, gegen 04.30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei sollen Personen aus der einen Gruppe auch Schlagstöcke eingesetzt haben. Bei der Schlägerei soll auch ein vor dem Club abgestellter PKW beschädigt worden sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen

In der Georg-Schlosser-Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Montag die Scheibe eines PKW eingeschlagen. Vermutlich hatten die Täter dann den Innenraum des 1er BMW durchsucht und nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Heuchelheim: VW beschädigt

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VWs nach einer Unfallflucht in der Bahnstraße. Der blaue Polo parkte von Samstag (18.Juli) 10.00 Uhr bis Sonntag (19.Juli) 11.00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 20. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug auf der Fahrerseite. Bei dem Unbekannten könnte es sich um einen Radfahrer handeln. Wer kann Angaben zu der Identität des Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Reiskirchen: Mercedes auf dem Seitenstreifen gestreift

Zu einem Unfall kam es am Sonntagabend (19.Juli) gegen 21.30 Uhr auf der Autobahn 5 bei Reiskirchen. Aufgrund einer Reifenpanne hielt ein 60-jähriger Mann mit einem Mercedes auf dem Seitenstreifen der A5 in Richtung Frankfurt an. Ein nachfolgender 55-jähriger Mann kam beim Befahren der rechten Spur von der Fahrbahn ab und streifte den Mercedes des 60-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.500 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A485/Gießen: Bei Überholvorgang nicht auf Verkehr geachtet

Sonntagabend (19.Juli) gegen 21.40 Uhr kam es auf der Autobahn 485 zwischen der Anschlussstelle Licher Straße und Grünberger Straße zu einem Unfall. Ein 36-jähriger Mann aus Rabenau mit einem LKW scherte zum Überholen vom rechten auf den linken Fahrstreifen aus. Dabei übersah er offenbar den Audi eines 27-jährigen Manns aus Fronhausen, der den linken Fahrstreifen befuhr. Der Audifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Dadurch touchierte der 27-Jährige noch die Mittelleitplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033-7043-5010.

B457/Fernwald: Missgeschick führt zu Unfall

Eine 71-jährige Frau aus Laubach befuhr am Samstag (18.Juli) gegen 14.20 Uhr die Bundesstraße 457 von Gießen nach Fernwald. Als die Laubacherin sich am Fuß kratzen musste, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und versuchte gegenzulenken. Dabei geriet sie auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und prallte in die linke Leitplanke. Die 71-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der B 276

Zwei Leichtverletzte und 15.450 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Samstag (18.Juli) gegen 13.20 Uhr auf der Bundesstraße 276 bei Freienseen. Ein 53-jähriger Mann aus Grünberg fuhr mit einem Opel Combo rückwärts aus einer Hofeinfahrt, wendete auf dem Seitenstreifen und bog anschließend auf die B276 ein, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Mann, der von Freienseen in Richtung Laubach unterwegs war. Dabei verletzte sich der 30-Jährige und ein 21-jähriger Mitfahrer leicht. Das Fahrzeug des 30-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen. Beim Ausparken Toyota beschädigt

Samstagabend (18.Juli) gegen 22.50 Uhr stieß ein 65-jähriger Mann vermutlich beim Ausparken im Schwarzlachweg gegen einen geparkten Toyota. Dabei beschädigte er das Fahrzeug an der vorderen Stoßstange. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Zusammenstoß mit Reh

Am Samstag (18.Juli) gegen 22.10 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann aus Stadtallendorf mit einem Motorrad die Landstraße 3045 von Heuchelheim nach Kinzenbach. Dabei sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Wildunfall

Ein 30-jähriger Mann aus Buseck befuhr Sonntagnacht (19.Juli) gegen 00.10 Uhr die Landstraße 3356 von Staufenberg nach Alten-Buseck, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Da es im Anschluss flüchtete, konnte der 30-Jährige nicht genau sagen, um welches Tier es sich gehandelt hat. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß

Ein 59-jähriger Mann aus Gießen in einem Mercedes und ein 41-jähriger Mann aus Pohlheim, ebenfalls in einem Mercedes befuhren hintereinander die Bismarckstraße in Richtung Schiffenberger Weg. Aus bislang unbekannter Ursache stießen beide Fahrzeuge zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Wer kann Angaben zu dem Unfallhergang machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 22-jähriger Mann aus Fernwald befuhr Sonntagabend (19.Juli) gegen 21.50 Uhr die Ludwigstraße in Richtung Ludwigsplatz. Beim Abbiegen nach links in den Ludwigsplatz kam er vermutlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell