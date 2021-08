Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 04.08.2021:

Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen-Messer im Spiel + Navi führt Autofahrer auf Radweg + Radfahrer reanimiert-Zeugen gesucht

Pohlheim: Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen - Messer im Spiel

Zu einer größeren Auseinandersetzung, in dessen Folge eine Person mit einem Messer verletzt wurde, kam es am frühen Samstagmorgen auf dem Parkplatz in der Ludwigstraße in Watzenborn-Steinberg. Erste Anrufe gingen bei der Polizei gegen 01.25 Uhr ein. Demnach soll es kurz zuvor auf dem Parkplatz zu einem Streit und einem Angriff, an dem mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen, gekommen sein. Bei der durchgeführten Fahndung trafen die Beamten weitere Personen, die sich offenbar gegen 01.25 Uhr ebenfalls auf dem Parkplatz aufhielten und möglicherweise auch an den Angriffen beteiligt waren, an. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich dort zwei Gruppen, zwischen denen es offenbar zuvor schon Streitigkeiten gab, trafen. Dabei soll eine Person mit einem Fahrzeug ein anderes Fahrzeug gerammt haben. Weiterhin soll eine Person, offenbar ein 31 - Jähriger, eine Scheibe eines PKW beschädigt haben und anschließend einen 29 - Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Ob es dann dort noch zu weiteren Attacken kam, ist bislang unbekannt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend Zeugen, die von dem Vorfall am frühen Samstagmorgen etwas mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Angriff in der Erstaufnahmeeinrichtung

Mehrfach zugeschlagen hat ein Unbekannter am Mittwoch, gegen 00.15 Uhr, auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung. Der Täter, bei dem es sich laut Zeugen um einen etwa 40 Jahre alten Nordafrikaner handeln soll, hatte zunächst grundlos einen 14 - Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als ein zur Hilfe eilender 17 - Jähriger dazu kam, wurde er auch von dem Mann niedergestreckt.

Gießen: Gleich zwei Mal erwischt

Am Dienstag, gegen 16.20 Uhr, und am gleichen Tag, um 23.35 Uhr, wurde ein 40 - jähriger Mann angehalten. In beiden Fällen stand der Autofahrer offenbar unter Drogen. In beiden Fällen musste der Mann mit zur Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auto in der Gottlieb-Daimler-Straße zerkratzt

Einen Schaden von etwa 1.500 Euro haben Vandalen Mitte letzter Woche an einem Audi angerichtet. Die Unbekannten hatten an der Beifahrerseite mehrere Kratzer hinterlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Schläger mit "Tommy-Hilfiger-Jacke" gesucht

In der Bahnhofstraße hat ein Unbekannter am Dienstagabend einen 41 - Jährigen angegriffen und verletzt. Der Täter hatte gegen 21.00 Uhr nach einem Streit zugeschlagen und dann noch, als sein Kontrahent auf dem Boden lag, zugetreten. Der Unbekannte soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und seitlich abrasierte Haare haben. Er soll eine Jeansjacke mit der Tommy - Hilfiger Aufschrift getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

A485/Langgöns: Holzplatte verloren

Am Dienstag (03.August) gegen 16.10 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Bundesautobahn 485 von Langgöns in Richtung Marburg. In Höhe der Ausfahrt Grünberg beabsichtigte der Unbekannte einen LKW zu überholen und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei löste sich eine Holzplatte vom Dach des Unbekannten und fiel auf das Fahrzeug eines dahinterfahrenden 47-jährigen Gießeners. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen. Die Ermittlungen führten zu einem 30-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/70430.

A485/Gießen: Gegenstand auf Fahrbahn

Eine 34-jährige Frau aus Reiskirchen in einem Skoda befuhr am Dienstag (03.August) gegen 16.30 Uhr die Bundesautobahn 485 in Richtung Marburg. In Höhe der Ausfahrt Ursulum lag ein Gegenstand auf der Fahrbahn, dem die Skoda-Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von 150 Euro entstand. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Buseck: Außenspiegel im Birkenweg beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Montag (02.August) 17.00 Uhr und Dienstag (03.August) 13.00 Uhr im Birkenweg in Großen-Buseck einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Mercedes GLA 200 zurückkam, war dieser am linken Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Vorbeifahren Außenspiegel touchiert

Am Dienstag (03.August) gegen 18.30 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Grünberger Straße stadteinwärts und touchierte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand stehendes gelbes Postfahrzeug am linken Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Randstein beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag (03.August) gegen 14.00 Uhr die Straße "Auf der Hohl" in Inheiden. Dabei überfuhr der Unbekannte die Randsteinbegrenzung und beschädigte sie. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Buseck: Auf Parkplatz Opel beschädigt

Am Montag (02.August) zwischen 09.30 Uhr und 11.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf einem Parkplatz in der Straße "Oberpforte" einen geparkten Opel. Als der Besitzer zu seinem grauen Insignia zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B457/Fernwald: Navi führt Autofahrer auf Radweg

Ein 22-jähriger Mann in einem Dacia fuhr am Dienstag (03.August) gegen 14.50 Uhr auf der Bundesstraße 457 von Lich nach Gießen. Dabei führt das Navi den Dacia-Fahrer auf einen Radweg. Als der 22-Jährige das bemerkt, versucht er zu wenden, kommt von der Fahrbahn ab und landet im Straßengraben. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Straßengraben geborgen und weggebracht. Da der Verdacht bestand, dass der Unfall unter dem Einfluss von Medikamenten verursacht wurde, musste der 22-Jährige zwecks Blutprobenentnahme mit auf die Wache kommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Wettenberg: Radfahrer reanimiert - Zeugen gesucht

Wie bereits am Montag berichtet wurde Sonntagabend (01.August) gegen 19.13 Uhr im Uferweg ein bewusstloser 70-jähriger Radfahrer aufgefunden. Offenbar war der Radler mit einem roten Rennrad der Marke "Specialized" auf dem Uferweg in Richtung Schützenstraße unterwegs und verunglückte auf bisher unbekannte Art und Weise. Da eine medizinische Ursache des Sturzes nicht auszuschließen ist, werden weiterhin Zeugen gesucht, denen der 70-Jährige auf seinem Weg begegnet ist. Nach ersten Zeugenhinweisen war der Radfahrer in Launsbach unterwegs und hielt dort aufgrund von Unwohlsein. Die Polizei bittet den Zeugen aus Launsbach und weitere Zeugen sich dringend mit der Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Gartenmauer touchiert

Mittwochmorgen (04.August) gegen 09.50 Uhr befuhr ein 31-jähriger Gießener in einem Renault eine Stichstraße zwischen den Hausnummern 37 und 39 und beabsichtigte auf die Friedensstraße einzubiegen. Dabei kam der Gießener von der Fahrbahn ab und touchierte eine Gartenmauer. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/70036-3555.

B49/Fernwald: Motorrad beim Abbiegen übersehen

Eine 32-jährige Frau aus Gießen in einem Peugeot beabsichtigte am Mittwoch (04.August) gegen 10.50 Uhr von Fernwald-Annerod nach links auf die Bundesstraße 49 einzubiegen. Dabei übersah die Peugeot-Fahrerin offenbar eine von Rödgen in Richtung Ganseburg fahrende 22-jährige Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 22-Jährige verletzte sich dabei leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell