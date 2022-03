Bild Lasterkontrolle A 5

Gießen (ots) -

Pressemeldungen 04.03.2022

Autotransporter im Fokus + 22-Jähriger nach Erpressung in Haft + Streitigkeiten in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung +

Grünberg / Reinhardshain: Autotransporter im Fokus - zu lang und zu hoch

Die Beamten der Autobahnpolizei Butzbach führten am Donnerstag eine Verkehrskontrolle auf der Autobahn 5 an der Raststätte "Reinhardshain" durch. Das Hauptaugenmerk der Experten lag an diesem Tag auf Autotransportern. Zwischen 09:00 und 14:00 Uhr stoppten die Polizisten insgesamt 20 Fahrzeuge. Davon konnten lediglich sieben ohne Beanstandungen weiterfahren. Ohne Ausnahmegenehmigungen dürfen Autotransporter die Maximalhöhe von vier Metern nicht überschreiten. Zehn Autotransporter hatten dieses Maß deutlich überschritten. Teilweise konnten sie durch das Umstellen und neu sortieren der Fahrzeuge, die Maximalhöhe unterschreiten. Drei Fahrer mussten mind. einen PKW abladen, um weiterfahren zu können. Die Experten untersagten daher zwei LKW-Fahrern die Weiterfahrt. Ein Fahrzeugführer konnte kurzerhand ein weiteres Fahrzeug zum Umladen an die Kontrollstelle heranführen. Die anderen Beiden mussten weitere Transportmöglichkeiten organisieren. Bei den letztgenannten LKW werden sogenannte Einziehungsverfahren eingeleitet. Hierbei wird dem Frachtführer, der von ihm erworbene wirtschaftliche Vorteil gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern abgeschöpft. Die Bußgelder befinden sich hier im vierstelligen Bereich. Zugleich waren sieben Autotransporter eindeutig zu lang. Der Auszug der Hilfsladefläche inklusive Überhang, darf bei einer Transportentfernung von über 100 Kilometern nicht länger als 1,50 Meter sein. Die Bußgeldhöhe liegt hier im zweistelligen Bereich für den Fahrer. Ein Brummifahrer verstieß gegen die Sozialvorschriften und einer war zu schnell unterwegs. Auch hier leiteten die Ordnungshüter ein Bußgeldverfahren ein. Bilder der Kontrolle sind beigefügt.

Gießen: Hitlergruß gezeigt

Donnerstagabend zeigte ein 47-Jähriger den Hitlergruß am Kirchenplatz. Eine Streife befand sich dort gegen 22.40 Uhr als der Mann auffiel. Sie erteilten gegen den syrischen Asylbewerber einen Platzverweis und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat den Vorfall ebenfalls gesehen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Linden: Auseinandersetzung in Großen-Linden

Im Tannenweg in Großen-Linden gerieten am Donnerstag gegen 15.10 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ein 38-Jähriger aus Linden und eine 40-Jährige aus dem Lahn-Dill-Kreis in Streit. In dessen Verlauf schlug der Lindener die Frau. Die Polizei hat gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer hat die Auseinandersetzung im Tannenweg beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Schmerzen nach Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und etwa 9.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles in der Rodheimer Straße. Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann aus dem Vogelbergkreis offenbar mit seinem BMW auf den stehenden Mazda einer 22-Jährigen aus dem Wetteraukreis auf. Durch den Aufprall wurde der Mazda auf den Opel einer 66-Jährigen geschoben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 9.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Beim Vorbeifahren touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar beim Vorbeifahren einen in der Eichgärtenallee geparkten Golf. Der graue Kompaktwagen stand dort am Mittwoch zwischen 07.50 und 16.45 Uhr. Den Schaden an der rechten Seite des Fahrzeuges schätzt die Polizei auf etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: 22-Jähriger in Haft

Die Polizei hat nach einer versuchten räuberischen Erpressung und einer Körperverletzung am Donnerstagabend einen 22-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter kam der Mann in Untersuchungshaft. Der deutsche Staatsangehörige traf gegen 22.15 Uhr am Kirchenplatz auf drei junge Männern, drohte diesen mit Worten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend schlug er einem 21-Jährigen ins Gesicht und gegen den Oberkörper. Als ein Zeuge im Alter von 28 Jahren hinzukam, flüchtete er zunächst. Plötzlich kam er wieder zurück und schlug dem 28-Jährigen ebenfalls ins Gesicht. Beide Opfer verletzten sich durch die Schläge leicht. Die Polizei nahm den wohnsitzlosen Mann noch unmittelbar am Kirchenplatz fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten sie ihn noch heute einem Haftrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl und der Festgenommene sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Gießen: Streitigkeiten in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung

Zu einem Polizeieinsatz kam es in der Nacht von Donnerstag, 03. März 2022 auf Freitag, 4. März 2022 in der Asylunterkunft in der Rödgener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten dort fünf bis sechs Bewohner in Streit, was letztlich in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Nach ersten Erkenntnissen verletzten sich dabei zwei Beteiligte. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Gießen: Ladendiebstahl

Drei Asylbewerber aus Algerien stehen in dringendem Verdacht am Donnerstag, 03. März 2022 gegen 17:45 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus im Seltersweg begangen zu haben. Die Täter sind im Alter von 25 bis 38 Jahren und entwendeten drei Jacken im Gesamtwert von etwa 400,- Euro. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei das Trio fest. Anschließend stellte sie die Jacken sicher.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Wildunfall

Beim Überqueren der Wetzlarer Straße am 03. März 2022, gegen 19:30 Uhr wurde ein Hase von einem PKW erfasst. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1500,- Euro. Der Hase verstarb auf Grund seiner Verletzungen an der Unfallstelle.

Lich: Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW kam es am Donnerstag, 03. März 2022, gegen 16:00 Uhr. Der Peugeot des 82-jährigen aus Hungen befuhr die Hauptstraße in Lich und beabsichtigte auf die Laubacher Straße einzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er hierbei einen Linienbus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 800,- Euro. Sowohl der 53-jährige Busfahrer, als auch der PKW-Fahrer blieben unverletzt.

Gießen: Verkehrsunfall

Auf der Kreuzung Neustadt/Westanlage in Gießen kam es am Donnerstag, 03.03.2022, gegen 17:00 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei PKWs. Die Fahrzeuge eines 31-jährigen aus Gießen und eines 75-jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis fuhren aus verschiedenen Richtungen in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es aus bisher unbekannten Gründen zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 1300,- Euro. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Da der Unfallhergang bisher noch unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Fernwald: Auffahrunfall

Am Donnerstag, 03.03.2022, gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen. Alle PKWs befuhren die B457 in Richtung Gießen. Auf Höhe von Rivers Automeile musste das erste Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der Fahrzeugführer des letzten Fahrzeugs übersah dies und schob das mittig fahrende Fahrzeug auf das vorrausfahrende Fahrzeug. An allen drei PKWs entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gießen: Unfall an Kreuzung

Am Donnerstag (03.März) gegen 16.50 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau aus Gießen in einem VW die Westanlage in Richtung Nordanlage und ein 75-jähriger Mann aus Aßlar in einem VW die Neustadt in Richtung Rodheimer Straße. Im Kreuzungsbereich Westanlage/Nordanlage/Westanlage kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte machten unterschiedliche Aussagen zum Unfallgeschehen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

