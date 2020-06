Baustellenfahrzeuge beschädigt+++ Weitere Unfallfluchten

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Gießen: Opel angefahren

Entweder auf dem Parkplatz des Ev. Krankenhauses in der Paul-Zipp-Straße oder aber vor einem Einkaufsmarkt in der Hardtallee war der Unfallort. An einem der zwei Orte entstand am Dienstag (09.Juni) zwischen 05.30 Uhr und 12.30 Uhr an einem blauen Astra ein Schaden an Stoßstange und Kotflügel vorne. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Skoda beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Mittwoch (03.Juni) 16.40 Uhr und Donnerstag (04.Juni) 07.30 Uhr einen in der Straße "Zur Flur" in Wißmar geparkten Skoda. Der blaue Fabia parkte gegenüber der Hausnummer 18. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser an der linken, hinteren Tür und dem Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Daimlers nach einer Unfallflucht von Montag (08.Juni) in der Alten Schulstraße. Der schwarze Komi parkte zwischen 18.00 und 19.00 Uhr am Fahrbahnrand. Auf bislang unbekannte Weise beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug auf der rechten Seite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Farbschmiererei an Baustellenfahrzeugen

Unbekannte beschmierten zwischen 16.40 Uhr am Dienstag (09. Juni) und 06.45 Uhr am Mittwoch (10. Juni) mehrere Baustellenfahrzeuge und einen Bauwagen. Ein Schaufelbagger, ein Radlader sowie eine Walze standen auf einer Baustelle in der Straße "Trieb". Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

