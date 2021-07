Beratungsstraße der Polizei Mittelhessen - für jeden ist etwas dabei!

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Informationsstände und jede Menge Fachwissen zu verschiedensten Themen bietet die Polizei Mittelhessen am Freitag, 16.07.2021, zwischen 11 Uhr und 14 Uhr in Gießen auf dem Berliner Platz an. Polizei- und Kriminalbeamte aus den Bereichen der Einstellungsberatung und der Prävention stehen in dem Zeitraum als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Einstellungsberater beantworten Fragen rund um die Themen Polizeiberuf, Voraussetzungen, Einstellungstest und Studium. Wer seine berufliche Erfüllung bereits gefunden hat, kann sich über kriminelle Maschen informieren. Passend zum Start der Sommerferien beraten die Fachmänner und -frauen der Prävention insbesondere zum Thema Einbruchsschutz und Taschendiebe. Zudem informieren sie über die Internetkriminalität (Cybercrime) und stellen die gängigsten online-Betrugsmaschen sowie die nötigen Schutzmaßnahmen dar. Ergänzt wird die Beratungsstraße durch Beamte des Verkehrsdienstes, die mit BOB- und MAX-Infoständen Themen der Verkehrssicherheit aufgreifen. Hierzu gehören mitunter die Themen Alkohol und Drogen sowie Ablenkung am Steuer.

Organisatorische Hinweise:

Gespräche mit den Beamten vor Ort können nur unter Beachtung der gültigen Hygieneregeln stattfinden.

Sollte es am 16.07. mittags vermehrt regnen, könnte es zur Absage der Veranstaltung kommen. Aktuelle Hinweise diesbezüglich werden unter https://ppmh.polizei.hessen.de/Startseite/ und über den Facebook-Account der Polizei Mittelhessen veröffentlicht.

