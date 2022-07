Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pressemeldungen vom 11.07.2022:

Besondere Ergebnisse bei Kontrollen "Sicheres Gießen" + Blitzeinbruch zieht auf Zigaretten ab + Zwei Mal bei etwa 2 Promille + Handtaschenräuber ermittelt + Bewusstsein verloren

Gießen: Kontrollen "Sicheres Gießen"

Im Zuge des Konzeptes "Sicheres Gießen" führten am Freitag Polizeibeamte der Polizeidirektion Gießen und der Bereitschaftspolizei Lich mit Unterstützung der Bundespolizei mehrere Kontrollen im Gießener Stadtgebiet durch. Zwischen 12.00 und 20.00 Uhr kontrollierten sie elf Fahrzeuge und überprüften 52 Personen.

Gegen eine stark alkoholisierte Person sprachen die Beamten einen Platzverweis für den Innenstadtbereich aus. Als die Beamten nach seinen Personalien fragten, gab er eine falsche Identität an. Eine Anzeige war die Folge. Bei der Verkehrskontrolle eines heranwachsenden Pohlheimers stellten die Ordnungshüter seinen PKW sicher. An seinem Golf waren bauliche Veränderungen vorgenommen worden, so dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Neben dieser Ordnungswidrigkeit ergaben sich auch Hinweise auf Verstöße gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz vor. Die Kontrolle einer minderjährigen deutschen Fahrerin eines E-Scooters zog ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Hehlerei mit sich. Für den E-Scooter lag kein Versicherungsschutz vor. Zudem war das Fahrzeug offenbar gestohlen. Während der gemeinsamen Kontrollen mit den Beamten der Bundespolizei nahmen die Polizisten einen 33-jährigen pakistanischen Staatsbürger fest. Gegen ihn lag ein Abschiebehaftbefehl vor. Noch vor seiner Festnahme versuchte er durch ein Hoffenster eines Friseurgeschäftes zu flüchten. Eine Zeugin meldeten in der Fußgängerzone einen auffälligen Jugendlichen, welcher Drogen verkaufen würde. Die Polizei konnte wenig später einen minderjährigen mutmaßlichen Drogendealer festnehmen. Neben Haschisch hatte er noch Drogen-Utensilien und ein Messer dabei. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Zudem war der Jugendliche aus einer Wohneinrichtung vermisst. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den 16-Jährigen einem Haftrichter vor, welcher anschließend Haftbefehl erließ.

Langgöns: Mit Pfefferspray bedroht

Vermutlich wegen eines Parkplatzremplers gerieten am Freitagabend gegen 21.15 Uhr in der Straße "Am Mühlberg" mehrere Personen in Streit. In dessen Verlauf holte ein 51-Jähriger einen waffenähnlichen Gegenstand aus seinem Rucksack und bedrohte damit zwei Männer im Alter von 39 und 57 Jahren, welche flüchteten und die Polizei informierten. Die Ermittlungen führten zu dem 51-Jährigen. In seiner Wohnung stellten sie eine Pfefferspraypistole sicher. Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Rabenau: Blitzeinbruch zieht auf Zigaretten ab

Unbekannte suchten Samstagfrüh den Rewe-Markt in der Straße "An der Mühle" in Londorf auf. Gegen 01.15 Uhr näherten sich zwei Unbekannte dem Gebäude. Einer schlug mehrfach mit einem Hammer gegen die Glastüren und verschaffte sich sion Zugang in das Gebäude. Aus dem Kassenbereich griffen sie sich eine nicht bekannte Menge an Zigarettenpackungen. Die Einbruchschäden summieren sich auf rund 2.000 Euro. Die Einbrecher gingen blitzartig vor und brauchten nur wenige Minuten. Wer hat die Diebe Samstagfrüh beobachtet? Wem sind vor dem Einbruch oder danach Personen oder Fahrzeuge in der Straße "An der Mühle" in Londorf aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Kopfverletzung nach Auseinandersetzung

Mit einer Kopfverletzung kam ein 37-Jähriger am Samstag nach einer Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße in eine Klinik. Der Mann geriet gegen 05.30 Uhr mit einem 22-Jährigen in Streit. In dessen Verlauf fiel er zu Boden und der 22-Jährige schlug und trat ihn mehrfach gegen den Kopf. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahm eine Streife den Tatverdächtigen in der Nähe des Bahnhofes fest. Die Polizisten leiteten gegen den Festgenommenen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Einbruch Sudetenlandstraße

Schmuck, Bargeld und einen Ersatzschlüssel erbeuteten Unbekannte aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenlandstraße. Am Freitag zwischen 09.50 und 12.00 Uhr brachen sie eine Wohnung im Obergeschoss auf und durchwühlten ein Zimmer. Mit einer Geldkassette inklusive flüchteten sie. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Baucontainer in Schule aufgebrochen

Der Baucontainer auf einem Schulgelände in der Paul-Schneider-Straße geriet am vergangenen Wochenende in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten brachen zwischen 18.00 Uhr am Freitag und 07.20 Uhr am Montag den Container auf. Nach ersten Erkenntnissen fehlt daraus nichts. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Roller gestohlen

In den vergangenen Tagen verzeichnete die Gießener Polizei mindestens drei Rollerdiebstähle. Bereits am Donnerstag der letzten Woche (07- Juli) entwendete ein Dieb zwischen 17.15 und 18.10 Uhr von einem Parkplatz in der Marburger Straße einen schwarzen Roller des Herstellers Xiaomi. Auf einen schwarzen Roller des Herstellers Generic Motor hatte es ein Unbekannter zwischen 13.00 Uhr am Samstag und 14.00 Uhr am Sonntag abgesehen. In der Rabenauer Straße ließ ein Unbekannter einen bordeauxfarbenen Roller des Herstellers Honda mitgehen. Dieser Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Wer hat in den fraglichen Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen / Lich: Zwei Mal bei etwa 2 Promille

Zwei Autofahrer wurden bei Kontrollen mit etwa 1,9 und 2,2 Promille in Lich und in Gießen erwischt. Ein 38 - Jähriger war den Beamten in der Schulstraße in Lich am Samstag, gegen 22.15 Uhr, aufgefallen. Ein Test ergab den Wert von knapp unter zwei Promille. Etwas über zwei Promille zeigte das Gerät am Sonntag, gegen 21.15 Uhr, bei einem 44 - Jährigen in der Ludwigstraße in Gießen an. Auch er war in seinem PKW von der Polizei kontrolliert worden. Neben dem hohen Alkoholkonsum stellte den Polizisten fest, dass er keine Fahrerlaubnis hat.

Staufenberg: Handtaschenräuber ermittelt

Am frühen Sonntagmorgen überfiel ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Gießen in der Burggasse offenbar eine 47-jährige Gießenerin. Der Räuber stieß die Frau gegen 02.20 Uhr zu Boden, griff nach ihrer Handtasche und flüchtete in einem Auto. Die Ermittlungen der Polizei führten zur Festnahmen des 33-jährigen Tatverdächtigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder. Wer hat den Raub der Handtasche ebenfalls beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

In der Schlachthofstraße schlug ein Unbekannter am Samstag zwischen 19.30 und 20.00 Uhr die Scheibe eines geparkten schwarzen VW Golf ein. Anschließend griff er offenbar ins Fahrzeug und holte eine Umhängetasche heraus. Als der Dieb in der Tasche offenbar nichts Lohnenswertes fand, packte er sie wieder zurück. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Buseck: Minicar beschädigt

1.000 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter an einem Minicar im Schützenweg in Großen-Buseck. Nach dem ein Minicar dort zu einer Gaststätte bestellt wurde, geriet der Fahrer in Streitigkeiten um den Fahrpreis. Aus einer unbekannten Personengruppe heraus, schlug eine Person auf die Heckscheibe des Fahrzeuges (silberfarbener Touran) und flüchtete mit den anderen Personen Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann Angaben zur Identität der Flüchtenden machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Mountainbike weg

Unbekannte entwendeten in der Stephanstraße ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Haibike vom einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Wer hat dort zwischen 21.20 Uhr am Freitag und 11.00 Uhr am Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib des etwa 500 Euro teuren Rades machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Rabenau: Kennzeichen gestohlen

Auf die Kennzeichen eines Ford hatten es Unbekannte in der Londorfer Straße in Kesselbach abgesehen. Zwischen 22.00 Uhr am Freitag und 09.30 Uhr am Samstag montierten sie die Nummernschilder GI-CL 1987 des blauen Fokus ab. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen. 0776805

Verkehrsunfälle:

Buseck: Unfall bei Ausweichmanöver

Montagabend (04.Juli) gegen 19.40 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau in einem Seat die Landstraße 3128 von Reiskirchen nach Buseck. Dabei kam der Seat-Fahrerin ein bislang unbekannter zum Teil auf ihrer Spur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 19-Jährige aus und stieß gegen die Leitplanke. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Vermutlich handelt es sich bei dem Unbekannten um ein weißes Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: beim Ausparken Mercedes gestreift

1.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Mercedes nach einer Unfallflucht von Freitag (08.Juli) in der Holzheimer Straße (Höhe 1). Vermutlich beim Vorbeifahren zwischen 08.00 Uhr und 08.40 Uhr streifte ein Unbekannter den schwarzen CLA200 an der hinteren Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Daewoo beschädigt

Zwischen Freitag (08.Juli) 20.30 Uhr und Samstag (09.Juli) 09.30 Uhr befuhr ein Unbekannter die Hofburgstraße in Alten-Buseck in Richtung Brandgasse. Offenbar aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands beschädigte der Unbekannte in Höhe der Hausnummer 58 einen geparkten schwarzen Daewoo KLAL und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Mercedes touchiert

Ein Unbekannter fuhr am Samstag (09.Juli) gegen 17.30 Uhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Walltorstraße. Dabei übersah der Unbekannte den Mercedes eines 41-Jährigen, der auf der Walltorstraße in Richtung Nordanlage unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern.

Lollar: Beim Vorbeifahren Motorrad touchiert

Zwischen Dienstag (07.Juni) 10.00 Uhr und Sonntag (10.Juni) 14.00 Uhr touchierte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren in der Ruttershäuser Straße in Odenhausen ein geparktes rotes Motorrad der Marke Moto-Guzzi. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Auf Parkplatz BMW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Samstag (09.Juli) zwischen 14.30 Uhr und 19.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Parkstraße in Winnerod einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen 530d xDrive zurückkam, war dieser am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Wettenberg: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Ein 37-jähriger Mann aus Buseck in einem Opel befuhr am Freitag (08.Juli) gegen 17.00 Uhr die Obergasse in Launsbach in Richtung Wettenberg. Auf Höhe der Hausnummer 12 kam dem Opel-Fahrer ein bislang Unbekannter mittig entgegen und es kam zu einer Berührung der Fahrzeuge. Der Busecker verletzte sich dabei am Arm. Es entstand Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Nicht auf Gegenverkehr geachtet

Am Freitag (08.Juli) gegen 17.00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Wettenberg in einem Hyundai die Obergasse in Launsbach. Im Bereich einer Fahrbahnverengung missachtete ein entgegenkommender Unbekannter den Vorrang des Wettenbergers und touchierte dabei den Hyundai. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 2.500 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen VW. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Auf Parkplatz Skoda beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag (09.Juli) auf einem Parkplatz in der Straße "Am Schwimmbad" einen geparkten Skoda. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte den weißen Kodiaq an der vorderen Stoßstange. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Mauer touchiert

Samstagabend (09.Juli) gegen 22.30 Uhr beabsichtigte ein zunächst Unbekannter von einem Parkplatz in der Dorfstraße zu fahren und touchierte beim Rangieren eine Mauer. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 58-Jährigen aus dem Wetteraukreis, der offenbar alkoholisiert unterwegs war. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 0,96 Promille. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bewusstsein verloren

Ein 32-jähriger Mann aus Lollar befuhr am Freitag (08.Juli) gegen 09.25 Uhr die Frankfurter Straße stadtauswärts. Im Bereich des Elefantenklos verlor der Mann sein Bewusstsein und die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW fuhr mutmaßlich ungesteuert weiter und bog über den Gehweg in die Alicenstraße ein, wo er mit einem Verkehrsschild kollidierte. Anschließend streifte der Lollarer noch einen geparkten VW sowie einen Peugeot. Der 32-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B457/Fernwald: Über Verkehrsinsel gefahren

Samstagnacht (09.Juli) gegen 03.50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Fernwald in einem Audi die Bundesstraße 457 von Gießen in Richtung Lich und beabsichtigte nach Fernwald abzubiegen. Offenbar verlor der Audi-Fahrer dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen die Leitplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die alarmierten Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem 20-Jährigen. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 1,09 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/706-3555.

