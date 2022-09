Blitzeinbruch in Pohlheim-Garbenteich

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pohlheim:

Unbekannte Diebe suchten in den frühen Morgenstunden (19. September) den Rewe-Markt in der Straße "Alter Weg" in Garbenteich auf. Gegen 04.10 Uhr hebelten die Täter zwei Türen im Eingangsbereich auf und gelangten ins Gebäude. Mit einer unbekannten Anzahl an Zigarettenstangen flüchteten die beiden Diebe und liefen zu Fuß an der Gebäuderückseite entlang in Richtung der Landstraße 3131. Die Einbrecher gingen blitzartig vor und brauchten nur wenige Minuten.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Ein Mann trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine dunkle Hose mit weißen Streifen, schwarze Schuhe, weiße Handschuhe und eine Mund-Nase-Bedeckung. Der Andere war mit einer grauweißen Mütze, einer schwarzen Jacke, weiß-schwarze Sneakers und graue Handschuhe. Er hatte eine Tasche dabei.

Wer hat die Diebe heute Früh beobachtet?

Wem sind vor dem Einbruch oder danach Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen?

Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

