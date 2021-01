Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 11.01.2020:

"Blitzeinbruch" in Tankstelle an der Automeile+++Polizeieinsätze in der Asylunterkunft+++ Diebe auf frischer Tat erwischt+++ Über 20 Mängel an Fahrzeug festgestellt

Gießen: "Blitzeinbruch" in Tankstelle an der Automeile

Sonntagfrüh (10. Januar) kam es in einer Tankstelle in der Stefan-Bellof-Straße zu einem sogenannten "Blitz-Einbruch". Ein solcher Einbruch zeichnet sich durch das schnelle Vorgehen der Täter in nur wenige Minuten aus. Im aktuellen Fall kamen die unbekannten Täter gegen 01.50 Uhr mit einem Auto auf das Tankstellengelände. Anschließend brachen sie mit Gewalt in das Gebäude ein. Daraus entwendeten die Diebe ein Wertbehältnis mit Bargeld von mehreren Tausend Euro und flüchteten anschließend. Die Tatverdächtigen sollen etwa 1,85 Meter groß, maskiert und schlank sein. Mindestens ein Täter soll eine Blue Jeans getragen haben. Die Kriminalpolizei in Gießen und erbittet um sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern unter der Rufnummer 0641/7006-2555.

Gießen: Kennzeichen gestohlen

Bei einem Händler in der Straße "An der Automeile" stahlen Sonntagfrüh (10. Januar) Unbekannte die Kennzeichen (GI-LP 276E) eines Passats. Gegen 02.00 Uhr kamen mehrere Verdächtige auf das Gelände und montierten die Kennzeichen ab. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Polizeieinsätze in der Asylunterkunft

Am vergangenem Wochenende kam es zu mehreren Polizeieinsätzen in der Asylunterkunft. Am Freitag (08. Januar) gerieten ein 35-jähriger Bewohner aus Algerien und ein 34-jähriger Mann aus Syrien in Streit. In dessen Verlauf sprühte der Algerier seinem Kontrahenten offenbar Reizgas ins Gesicht. Die Polizei hat gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zu einem Handydiebstahl kam es offenbar am Samstag, kurz nach Mitternacht. Gegen 00.20 informierte der Sicherheitsdienst die Polizei darüber. Als die Beamten bei dem 27-jährigen Tatverdächtigen aus Algerien ins Zimmer gingen, versteckte ein 30-jähriger Mitbewohner aus Algerien offenbar einen Joint. Bei den anschließenden Durchsuchungen der Männer fanden die Ordnungshüter etwa 4,6 Gramm Marihuana. Gegen beide Verdächtige leiteten die Polizisten Ermittlungsverfahren ein. Ebenfalls mit Reizgas verletzte am Samstagabend ein 23-jähriger Mann aus Algerien zwei Widersacher. Er geriet mit zwei Männern aus Guinea (19 und 24 Jahre alt) in Streit und sprühte ihnen das Gas offenbar ins Gesicht. Gegen den 23-Jährigen hat die Polizei eine Strafanzeige eingeleitet.

Lich: Reitzubehör gestohlen

Auf Reitzubehör im Wert von über 2200 Euro hatten es Diebe von einem Gartengrundstück "Auf der Hohl" an Landstraße 3481 abgesehen. Zwischen 10.00 Uhr am Freitag (08. Januar) und 10.00 Uhr am Samstag (09. Januar) stahlen sie mehrere Reitsättel, Satteldecken, Trensen und Steigbügel. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Schaukasten in Lützelinden beschädigt

In der Rheinfelser Straße zündeten Unbekannte einen Schaukasten vor dem Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Lützelinden an. Der Kasten wurde dabei völlig zerstört. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Opfer festgehalten - Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz in der Marburger Straße gerieten am Samstag zwei Männer im Alter von 20 und 33 Jahren in Streit. Offenbar beleidigte der 20-jährige Mann aus Pohlheim die Frau des 33-Gießener, welcher daraufhin den Pohlheimer schlug. Dabei sollen zwei Unbekannte den 20-Jährigen festgehalten haben. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den unbekannten Personen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Nach Drogenkonsum festgenommen

Die Polizei hat Freitagvormittag in Watzenborn -Steinberg einen 31-jährigen Mann festgenommen. Gegen 11.10 Uhr konsumierte er offensichtlich auf einem Schulgelände Drogen. Dabei beobachteten ihn Zeugen. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei den Pohlheimer fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie mehrere Tüten mit Betäubungsmitteln und stellten sie sicher. Sie nahmen den Festgenommen mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Ermittler wieder.

Gießen: Fenster aufgehebelt

In der Gottlieb-Daimler-Straße waren am vergangenen Wochenende Einbrecher am Werk. Zwischen 21.15 Uhr am Samstag (09.Januar) und 20.15 Uhr am Sonntag (10.Januar) hebelten Unbekannte das Fenster einer Gaststätte auf und durchsuchten den Küchenbereich. Dabei hinterließen sie einen Schaden von etwa 500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Verdächtigen ohne Beute. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Kettensäge und Axt gestohlen

Unbekannte brachen zwischen Freitag (25.Dezember) 17.00 Uhr und Freitag (08.Januar) 16.00 Uhr das unverschlossene Tor zu einem Gartengrundstück in der Straße "In der Hunsbach" in Wieseck auf. Aus einem Schuppen entwendeten sie eine Benzin-Kettensäge sowie eine Axt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 160 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 03641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung zweier Autofahrer

Zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern kam es Sonntagnachmittag (10.Januar) gegen 15.30 Uhr in der Gießener Straße in Wieseck. Ein 36-jähriger Mann aus Gießen spuckte durch das geöffnete Seitenfenster einem 31-jährigen Mann aus Gießen in das Gesicht und fuhr davon. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Diebe auf frischer Tat erwischt

Auf frischer Tat erwischte Samstagabend (09.Januar) eine Zeugin zwei Diebe in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Arnsburger Weg" in Großen-Linden. Gegen 20.35 Uhr beobachtete die aufmerksame Zeugin zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren, wie sie verschiedene Artikel in einen Rucksack packten und an der Kasse nicht bezahlten. Die Zeugin sprach die Ladendiebe an und informierte die Polizei. Insgesamt fanden sich Artikel im Wert von 60 Euro in dem Rucksack. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Sonntagabend (10.Januar) gegen 20.00 Uhr hielten Polizisten einen 36-jährigen Mann in einem VW in der Robert-Bosch-Straße in Großen-Linden an. Der Mann war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und steht in dem Verdacht unter dem Einfluss von Kokain gefahren zu sein.

Gießen: Über 20 Mängel an Fahrzeug festgestellt - "Knallen" überschreitet Messbereich

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei mehrere Mängel an einem Seat festgestellt. Anfang des Jahres, 02. Januar 2021, fielen einer Streife die optischen Veränderungen an dem Fahrzeug eines 22-Jährigen in der Licher Straße auf und kontrollierten ihn. An dem Auto befand sich ein nicht zugelassener Sportauspuff und offenbar waren an der Anlage Veränderungen vorgenommen worden. Eine Schallpegelmessung zeigte einen sehr hohen Wert an. Aufgrund dieser Mängel war die Betriebserlaubnis erloschen und die Ordnungshüter stellten das Fahrzeug sicher. Insgesamt über 20 Mängel stellte ein beauftragter Sachverständiger wenige Tage später an dem sichergestellten Fahrzeug fest. Offenbar war der Einschalldämpfer entfernt worden. Zudem wurden an der Abgasanlage sowie der Elektronik weitere Manipulationen vorgenommen. Dadurch war die Anlage so verändert, dass der maximale Wert des geeichten Messbereichs (max. 130 dB) durch das "Knallen" des Auspuffs überschritten wurde. Ebenfalls war eine Fahrwerksfeder gerissen. Die Weiterfahrt mit dem Auto wurde untersagt und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Mehrere Verfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfälle:

Linden: Zu schnell unterwegs und gegen Mauer geprallt

Samstagabend (09.Januar) gegen 20.40 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Straße "Am Boden" und beabsichtigte in die Straße "Arnsburger Weg" abzubiegen. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, informierte dann aber die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 18-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß bei Fahrspurwechsel

Sonntagabend (10.Januar) gegen 20.40 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Fernwald in einem VW die linke Spur der Westanlage in Richtung Heuchelheim. Beim Spurwechsel auf die rechte Spur übersah der Fernwalder offenbar einen 36-jährigen Gießener in einem Audi. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Beim Rangieren Seat beschädigt

Ein 20-jähriger Mann beschädigte am Sonntag (10.Januar) gegen 13.40 Uhr beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Cleeberger Straße in Espa einen geparkten Seat. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Beim Wenden Ford beschädigt

Am Samstag (09.Januar) gegen 20.00 Uhr beschädigte eine zunächst Unbekannte beim Wenden in der Saalgasse einen geparkten Ford. Anschließend fuhr die Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 44-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Heuchelheim: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Eine 26-jährige Frau aus Gießen in einem Opel befuhr Samstagmittag (09.Januar) gegen 12.20 Uhr die Gießener Straße und bremste an einem Fußgängerüberweg. Vermutlich bemerkte den Bremsvorgang eine 29-jährige Frau aus Heuchelheim in einem Peugeot zu spät und fuhr auf den Opel auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Überholvorgang führt zu Unfall

6.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls von Samstag (09.Januar) auf der Landstraße 3137. Ein 69-jähriger Laubacher in einem VW und ein 27-jähriger Hungener in einem VW fuhren hintereinander von Villingen nach Hungen. Der Hungener setzte dabei zu einem Überholmanöver an, um ein weiteres vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Als der Hungener auf gleicher Höhe mit dem Laubacher war, scherte der 69-Jährige ebenfalls aus und es kam zu einem Zusammenstoß. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Sabine Richter Pressesprecherin

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell