Pressemeldungen vom 01.11.2021:

Brand am Hofgut Schmitte offenbar durch Schweißarbeiten ausgelöst + Mehrere Einsätze in der Asylunterunterkunft + Kind verletzt sich bei Bremsmanöver + Alkoholisiert gegen Hauswand gefahren

Gießen: Abschlussmeldung zum Brand in Biebertal - Brand am Hofgut Schmitte

Bezug zur Pressemeldung vom 31.10.202 um 10.16 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/17277/5060842 Am Sonntagmorgen kam es gegen 02.15 Uhr zu einem Vollbrand eines Nebengebäudes am Hofgut Schmitte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brand steht offenbar im Zusammenhang mit Schweißarbeiten von Samstagmittag beim Umbau des Gebäudes. Ein Übergreifen auf den angrenzenden Gebäudetrakt sowie ein höherer Schaden konnte offenbar durch eine Brandschutzwand und das Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Gießen: Bilanz der gemeinsamen Fahrradaktion mit der Stadt Gießen

In der vergangenen Woche unterstützten Gießener Polizeibeamte im Rahmen der Kooperation zwischen der Stadt Gießen und dem Polizeipräsidium Mittelhessen eine Fahrradräumaktion. Zweimal im Jahr werden im Stadtgebiet fahruntüchtige Schrottfahrräder aus öffentlichen Abstellanlagen entfernt. Ziel ist es, die Abstellanlagen für diejenigen freizumachen, die einen sicheren Parkplatz für ihr Rad suchen. Die Räumaktion fand zwischen Mittwoch und Freitag am Bahnhof, am Neustädter Tor, am Bahnhaltepunkt Oswaldsgarten, Erdkauter Weg und Licher Str. sowie dem Berliner Platz statt. Die erste Überprüfung der Rahmennummern der insgesamt 151 Räder ergab, dass davon drei gestohlen waren. Ein weiterer manuellerer Abgleich der Fahrradbeschreibungen, z. b. wenn der Bestohlenen keine Rahmennummer bei der Anzeigenaufnahme zur Hand hatte, findet noch statt.

Gießen: Mehrere Einsätze in der Asylunterunterkunft

In der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einsätzen. Am Freitag gegen 19.00 Uhr gerieten ein 35-jähriger Algerier und eine 30-jährige Frau aus Algerien in Streit. In dessen Verlauf stieß er sie im Halsbereich in ihr Zimmer. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Algerier ein. Etwa zwei Stunden später stritten sich ein 26-jähriger Eriträer und ein 30-Jähriger Iraker. Dabei bedrohte der 26-Jährige den im selben Zimmer wohnenden Iraker und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Bedrohung verantworten. Zum selben Zeitpunkt stritt sich ein junges Ehepaar aus Gambia wegen eins Mobiltelefons. In dessen Verlauf schlug der 19-Jährige seine 18-jährige Ehefrau. Auch hier ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen den Ehemann. Unbekannte zündeten am Samstagfrüh ein Müllberg im Hausflur der Asylunterkunft an. Der durch den Feueralarm informierte Sicherheitsdienst konnten nach ersten Erkenntnissen selbst löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten sieben Personen wegen einer möglichen Rauchgasintoxikation behandelt werden. Glücklicherweise kam niemand in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Während der Essensausgabe gerieten ein 27-jähriger Bewohner aus Algerien und ein 28-jähriger Mann aus Syrien in einen Konflikt. Nachdem sie sich offenbar schubsten, holte der Algerier ein Messer aus seiner Jacke und versuchte nach seinem Kontrahenten zu stechen. Letztendlich konnte der Angriff offenbar abgewehrt werden, so dass der 27-Jährige in der Folge den Syrier mit dem Messer bedrohte. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder.

Mit einem Taschenmesser versuchte Montagfrüh ein 55-jähriger Asylbewerber einen 26-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter zu verletzten. Gegen 04.10 Uhr weigerte sich der aus Algerien stammende Mann einen Gebäudeteil in der Unterkunft zu verlassen. Als der 66-Jährige zustach, konnte der Angestellte offenbar ausweichen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung in der Nacht von Freitag auf Sonntag in der Rödgener Straße nach Zeugen. Kurz vor Mitternacht waren zwei 18- und 32-jährige Asylbewerber aus Marokko in der Buslinie in Richtung Rödgener Straße unterwegs. Gegen 23.40 Uhr stiegen sie und drei unbekannte Personen an der Haltestelle Heyersweg aus. Dort kam es zu dann zu einem Wortgefecht. Im weiteren Verlauf schlug das Trio auf den 18-Jährigen ein und verletzte diesen am Kopf. Die aus Marokko stammenden Männer konnten anschließend flüchten. Dabei verlor der 32-jährige sein Telefon und Bargeld, welches offenbar im Anschluss die Täter an sich nehmen konnten. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der drei Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Hakenkreuz an Wand geschmiert

Im Leihgesterner Weg haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein Hakenkreuz an eine Wohnungstür aufgemalt. Mit schwarzer Farbe hatten die Täter das verbotene Zeichen hinterlassen. Offenbar waren die Täter unbemerkt in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Mobiltelefon aus Fachgeschäft gestohlen

Ein zunächst unbekannter Mann stahl am Samstag ein Mobiltelefon aus einem Elektronikfachmarkt in der Straße "Neustadt". Gegen 10.10 Uhr entfernte er die Sicherung des etwa 1.800 Euro teuren Telefons und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die Ermittlungen führen zu einem 43-jährigen Asylbewerber und dauern derzeit noch an.

Gießen: Offenbar berauscht gefahren

Einer Zivilstreife fiel Samstagfrüh gegen 00.20 Uhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer auf, als dieser der Polizeistreife offenbar die Vorfahrt nahm und eine Vollbremsung durchführte. Anschließend befuhr er den Gehweg und missachtete am Platz der Deutschen Einheit eine rote Ampel. Die Beamten stoppten den Verkehrssünder in der Ringallee. Es ergab sich bei ihm der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ermittler Marihuana und Amphetamin. Es folgte die Sicherstellung der Drogen, die Mitnahme zur Polizeiwache und eine Blutentnahme bei dem Fahrer.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: VW beschädigt - Zeugen gesucht

Am Freitag (29.Oktober) gegen 17.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten blauen VW Sharan, der im Einmündungsbereich der Straße "Am Pfahlgarten/Grüninger Weg" geparkt war. Auf Grund der festgestellten Beschädigungen und Unfallspuren befindet sich der Unfallort nicht am Auffindeort des PKW. Der Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfallort, der Unfallzeit und dem Verursacher bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Kind verletzt sich bei Bremsmanöver

Am Montag (01.November) gegen 12.40 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann mit einem Linienbus den rechten der drei Fahrstreifen der Westanlage in Richtung Frankfurter Straße. Ein zunächst Unbekannter überholte den Bus und scherte plötzlich vor dem Bus rechts ein. Daraufhin musste der Busfahrer stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein 10-jähriges Kind in dem Bus stürzte bei dem Bremsmanöver und verletzte sich leicht. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen blauen Ford Fiesta. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine 40-jährige Frau aus Heuchelheim in einem Ford befuhr Freitagmorgen (29.Oktober) gegen 07.25 Uhr die Landstraße 3045 aus Richtung Kinzenbach kommend. Im Kurvenbereich kam der Ford-Fahrerin ein Unbekannter entgegen und fuhr dabei teilweise auf dem Fahrstreifen der Heuchelheimerin. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver VW beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht zwischen Donnerstag (28.Oktober) 22.00 Uhr und Freitag (29.Oktober) 06.00 Uhr in der Straße "Lange Ortstraße" in Rödgen. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter den am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 24 geparkten blauen Golf an der hinteren, linken Fahrzeugecke. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg: Auf Parkplatz Peugeot touchiert

Nur 45 Minuten stand ein Peugeot am Samstag (30.Oktober) auf einem Parkplatz in der Porstendorfer Straße (Höhe 3). Zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr touchierte ein Unbekannter den weißen Peugeot 508 an der Fahrertür. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht im Wiesecker Weg

Samstagabend (30.Oktober) gegen 20.00 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter gegen die Parksperre eines Parkplatzes im Wiesecker Weg. Der Unbekannte kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von 80 Euro und fuhr davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 26-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 03641/70006-3755.

Reiskirchen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag (31.Oktober) gegen 18.40 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem Mercedes die Landstraße 3357 von Reinhardshain nach Bersrod. Dabei kam der Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug blieb im Straßengraben liegen. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Mercedes-Fahrer. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 2,48 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Einparken Fiat touchiert

Eine 64-jährige Frau aus Gießen in einem Toyota beabsichtigte am Sonntag (31.Oktober) gegen 13.40 Uhr in der Steinstraße (Höhe 22) rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Dabei touchierte die Gießenerin einen geparkten Fiat. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg: Alkoholisiert gegen Hauswand gefahren

Ein 56-jähriger Mann aus Fernwald in einem VW fuhr am Sonntag (31.Oktober) gegen 12.00 Uhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Mühlgasse. Dabei stieß der VW-Fahrer mit der Anhängerkupplung und anschließend mit dem Außenspiegel gegen eine Hauswand. Anschließend parkte der Unfallverursacher sein Fahrzeug wieder im Hof und entfernte sich. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Die alarmierten Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen. Bei einem Atemalkoholtest pustete er 1,53 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A480/Alten-Buseck: Ins Schleudern geraten

Am Sonntag (31.Oktober) gegen 09.55 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Heuchelheim in einem Ford die Bundesautobahn 480 von Gießen in Richtung Marburg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei feuchter Fahrbahn geriet der Ford-Fahrer ins Schleudern, querte zwei Fahrstreifen und prallte gegen die Schutzplanke. Der 46-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fachfirma musste die Fahrbahn aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf eine Höhe von insgesamt 9.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B3/Lollar: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 20-jährige Frau aus Staufenberg in einem Honda befuhr am Samstag (30.Oktober) gegen 17.45 Uhr die Bundesautobahn 485 und beabsichtigte auf die Bundesstraße 3 in Richtung Marburg aufzufahren. Kurz nach Verlassen des Beschleunigungsstreifens geriet die Honda-Fahrerin ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen. Die 20-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: BMW touchiert

Samstagabend (30.Oktober) gegen 20.00 Uhr beabsichtigte eine 28-jährige Frau in einem Skoda von einem Parkplatzgelände in die Rodheimer Straße einzufahren. Offenbar lenkte die Skoda-Fahrerin zu früh nach rechts und touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A45/Pohlheim: Unfall im Baustellenbereich

Ein 38-jähriger Mann in einem Rover befuhr am Sonntag (31.Oktober) gegen 16.30 Uhr die Bundesautobahn 45 von Hanau in Richtung Dortmund. Im Bereich einer Baustelle bemerkte der Rover-Fahrer offenbar die Verringerung um eine Fahrspur zu spät und fuhr über drei Warnbaken. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Lich: Beim Rückwärtsfahren VW touchiert

Montagmorgen (01.November) gegen 08.35 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Lich in einem VW den Rosenweg in Richtung Garbenteicher Straße. In Höhe der Hausnummer 2 beabsichtigte ein 26-jähriger Mann aus Langgöns in einem VW einzuparken. Dabei fuhr der Langgönser rückwärts und es kam zum Zusammenstoß mit dem VW der 38-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

