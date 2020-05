Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 12.05.2020:

Dieb auf frischer Tat erwischt+++Unfallfahrer flüchtet+++ Verwirrter" Mann festgenommen+++83-Jährige nach Unfallflucht ermittelt+++Auto zu dicht an Radfahrerin

Gießen: Einbrecher flüchten ohne Beute

In der Händelstraße waren am vergangenen Wochenende Einbrecher am Werk. Zwischen 13.00 Uhr am Freitag (08. Mai) und 11.00 Uhr am Montag (11. Mai) brachen sie in die Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Dabei hinterließen sie einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Verdächtigen ohne Beute. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Kupferkabel gestohlen

Mehrere Meter Kupferkabel entwendeten Unbekannte von einer Baustelle im Alten Steinbacher Weg. Zwischen 17.30 Uhr am Montag (11. Mai) und 06.20 Uhr am Dienstag (12. Mai) hebelten sie mehrere Baucontainer auf. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Dieb auf frischer Tat erwischt

Auf frischer Tat erwischte Montagabend (11. Mai) ein Zeuge einen 19-jährigen Dieb auf dem Parkplatz des ehemaligen Waldschwimmbades in der Grünberger Straße. Gegen 21.40 Uhr hörte ein 56-jähriger Mann aus Gießen verdächtige Geräusche auf dem Parkplatz. Er staunte nicht schlecht, als er in seinem LKW einen Unbekannten sah. Der Zeuge holte einen weiteren Anwohner zur Hilfe. Beide versuchten den Fremden aus dem LKW zu ziehen und wurden von diesem getreten und geschlagen. Bei dieser handfesten Auseinandersetzung verletzten sich die Zeugen und der Unbekannte. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den Verdächten - einen 38-jährigen Asylbewerber aus Georgien fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer und stellten es sicher. Ein Rettungswagen brachte den 38-jährigen zur Erstversorgung in eine Klinik. Anschließend konnten die Beamten den Dieb mit zur Wache nehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Gießen: Unfallfahrer flüchtet

Montagnachmittag (11. Mai) kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Unfall, bei dem der Fahrer und zwei Beifahrer flüchteten. Gegen 15.50 Uhr prallte ein Auto gegen einen Baum. Nachdem die Insassen ausstiegen, rissen sie offenbar die Kennzeichen des beschädigten PKW ab und flüchteten zu Fuß. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten im Burgwiesenweg zur Festnahme des Fahrers - ein 38-jähriger Asylbewerber aus Georgien - und zu den beiden Beifahrern. Die Beamten bemerkten bei dem Fahrer Alkoholgeruch: Das Testgerät zeigte 1,28 Promille an. Auf der Polizeiwache musste der 38-Jährige eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die abgerissenen Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren und darauf andere Zulassungsplaketten aufgeklebt waren. Die Ermittler stellten das Fahrzeug sowie die Kennzeichen sicher. Gegen den Fahrer leiteten die Ordnungshüter ein Strafverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht, Urkundenfälschung und der Gefährdung im Straßenverkehr ein. Die Insassen wurden nach der Personalienfeststellung wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: "Verwirrter" Mann festgenommen

In Lich hat die Polizei am Montagvormittag (11. Mai) in der Straße "Unterstadt" einen Mann festgenommen. Der amtsbekannte 25-jährige Licher war mit einem Messer bewaffnet. Nach ersten Erkenntnissen hat der Verdächtige in einer Metzgerei ein Brotmesser gestohlen. Gegen 10.10 Uhr betrat er eine Bankfiliale und fragte nach Bargeld. Dabei zeigte er offenbar auch das gestohlene Messer. Die Angestellte kam dem nicht nach und der Mann verließ das Unternehmen. Anschließend gingen bei der Polizei weitere Anrufe ein, dass ein Unbekannter Passanten mit dem Messer bedrohe. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizisten den Licher fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Psychiatrie gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Wettenberg: Beim Ausparken Audi beschädigt

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (11.Mai) einen in der Hauptstraße geparkten Audi. Der silberne A3 parkte zwischen 09.00 Uhr und 09.15 Uhr auf einem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 12-14. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, konnte aufgrund von Zeugenhinweisen jedoch ermittelt werden. Die Hinweise führten zu einer 83-jährigen Frau aus Wettenberg. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Lützellinden: Radfahrerin kam zu Sturz

Am Donnerstag (23.April) gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Unfall in der Lindenstraße. Eine 64-jährige Radfahrerin befuhr die Lindenstraße in Richtung Rheinfelser Straße als sie plötzlich von einem Audi überholt wurde. Der Audi-Fahrer fuhr sehr dicht an der Radlerin vorbei. Sie erschreckte sich und kam dadurch zu Sturz. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Audi-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, konnte aber aufgrund von Hinweisen ermittelt werden. Die Hinweise führten zu einem 47-jährigen Mann aus dem Landkreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B276/Schotten: Zu schnell mit Motorrad unterwegs?

Zu einem Unfall kam es am Freitag (08.Mai) gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße B276. Ein 35-jähriger Mann aus Schöneck befuhr die B276 von Schotten in Richtung Grünberg. Offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte der 35-Jährige in einer Linkskurve und rutschte in die Schutzplanke. Dabei verletzte er sich leicht. Es entstand Sachschaden an Motorrad und Schutzplanke in nicht bekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Großen-Buseck: Zusammenstoß beim Abbiegen

5.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Montagabend (11.Mai) gegen 18.37 Uhr. Ein 59-jähriger Mann mit einem Mercedes befuhr die Oberpforte und wollte in die Weidenstraße abbiegen. Dabei übersah er eine 42-jährige Ford-Fahrerin, die die Zeilstraße in Richtung Oberpforte befuhr und der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen wollte. Der Mercedes-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Rotlicht missachtet?

Am Dienstag (12.Mai) gegen 07.00 Uhr kam es an der Kreuzung der Gottlieb-Daimler-Straße zu einem Unfall. Ein 23-jähriger Mann aus Wetzlar befuhr mit einem Sprinter die Heuchelheimer Straße in Richtung Gießen und ordnete sich an der Kreuzung auf die Linksabbiegerspur zur B429 ein. Ein 22-jähriger Mann aus Biebertal befuhr die Abfahrt der B429 und ordnete sich auf die Geradausspur in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße ein. Beim Einfahren in die Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Nach Angaben der Unfallbeteiligten zeigte bei beiden die Ampelanlage grün. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/ Grünberg: Hund angefahren worden

Am Montag (11.Mai) gegen 15.17 Uhr lief ein Hund auf der Bundesautobahn A5 zwischen der Anschlussstelle Grünberg und der Tank- und Raststation Reinhardshain auf der Fahrbahn. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den freilaufenden Hund und eine Rundfunkwarnmeldung wurde herausgegeben. Es kam jedoch zu einem Zusammenstoß, den der Hund nicht überlebt hat. Entsprechende Maßnahmen wurden veranlasst, um so den Halter des Hundes ausfindig zu machen. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Beim Vorbeifahren Toyota beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Vorbeifahren einen in der Straße "Wingert" geparkten Toyota. Der blaue Yaris parkte dort zwischen Montag (11.Mai) 18.30 Uhr und Dienstag (12.Mai) 09.30 Uhr. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser an der hinteren, linken Fahrzeugecke beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zu dicht aufgefahren?

Zu einem Unfall kam es am Dienstag (12.Mai) gegen 13.20 Uhr an der Kreuzung Heyerweg/ Grünberger Straße. Eine 72-jährige Frau mit einem BMW und ein 31-jähriger Mann aus Gießen hielten an der roten Ampel. Vermutlich wegen zu wenig Sicherheitsabstand fuhr der 31-Jährige auf den BMW der Frau auf, als die Ampel grün zeigte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

