Diebe griffen in sieben Fahrzeuge + Rattengift gestreut + Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben + Diebe haben es auf Alkohol abgesehen + Unfälle

Gießen (ots) -

Gießen: Diebe griffen in sieben Fahrzeuge.

Im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen (27.07.2022) und am Donnerstagmittag (28.07.2022) griffen Diebe in sieben Fahrzeuge im Stadtgebiet. In der Rooseveltstraße, im Heyerweg, im "Großer Stein", in der Wolfstraße und in der Fröbelstraße schnappten sich die Diebe Alkohol, Bargeld und verschiedenste andere Gegenständen aus den Fahrzeugen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel: (0641) 7006-3555.

Grünberg-Göbelnrod: Rattengift gestreut

Wegen einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt derzeit die Grünberger Polizei. Im Zeitraum zwischen Dienstag (26.07.2022), 09:00 Uhr und Donnerstag (28.07.2022), 12:00 Uhr streuten Unbekannte ein Rattengiftgranulat auf einen Hof, der als Lagerplatz für Heu und Kartoffeln zur Fütterung von Tieren vorgesehen ist. Wem sind verdächtige Personen im Bereich des Bauernhauses in der Bogengasse aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Langgöns: Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben

Während seines Aufenthalts am Donnerstag (28.07.2022) im Supermarkt im St.-Ulrich-Ring stahlen Unbekannte die Geldbörse eines 79-Jährigen. Der Senior befand sich zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr auf dem Gelände des Lidl-Einkaufsmarktes. In dem Portemonnaie befanden sich neben verschiedener Kundenkarten und Kleingeld, auch eine Bank-Karte. Mit dieser tätigten die dreisten Diebe unmittelbar nach dem Diebstahl Abhebungen von insgesamt 3.000 Euro. Wem sind verdächtige Person oder Fahrzeuge in der Straße "St.-Ulrich-Ring" und im Bereich der Volksbank in der Amthausstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel: (0641) 7006-3555.

Linden-Großenlinden: Diebe haben es auf Alkohol abgesehen

Auf Alkohol hatten es Diebe am Donnerstag (28.07.2022) im Tannenweg abgesehen. Gegen 16:10 Uhr betraten sie das Einkaufszentrum und begaben sich in die Alkoholabteilung des Supermarktes. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete die beiden Langfinger. In eine, um die Sicherheitsvorrichtungen zu umgehen, präparierte Tasche steckten sie mehrere Flaschen hochwertiger Alkoholika. Die Beiden passierten den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach die Langfinger an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Der Schaden beläuft sich auf rund 275 Euro.

Gießen: VW touchiert

Zwischen Samstag (23.Juli) 20.00 Uhr und Sonntag (24.Juli) 00.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Straße "Schäferbrunnen" einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem grauen Golf zurückkam, war dieser an der vorderen, linken Seite beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Bei Parkmanöver Opel beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Dienstag (26.Juli) 08.00 Uhr und Mittwoch (27.Juli) 17.00 Uhr in der Straße "Vor dem Attenberg" einen geparkten Opel. Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte der Unbekannte den schwarzen Adam an der vorderen Stoßstange. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Außenspiegel gestreift

Zwischen Dienstag (26.Juli) 15.00 Uhr und Mittwoch (27.Juli) 06.20 Uhr befuhr ein Unbekannter die Justus-Kilian-Straße stadteinwärts. Er streife offenbar im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten weißen Renault Master. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Vorbeifahren Seat gestreift

2.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Seat nach einer Unfallflucht zwischen Freitag (22.Juli) 21.30 Uhr und Samstag (23.Juli) 20.00 Uhr in der Friedhofsallee (Höhe 10). Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter den grauen Leon an der Fahrertür und fuhr anschließend davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B3/Gießen: Unfall bei Überholvorgang

Ein Unbekannter in einem LKW und ein 49-Jähriger VW-Fahrer befuhren die Bundesstraße 3 von Staufenberg in Richtung Wetzlar auf dem rechten Fahrstreifen. Als der Unbekannte den VW überholte, geriet der LKW in Richtung des VWs. Der 49-Jährige musste ein Ausweichmanöver nach links machen und fuhr gegen den Fahrbahnteiler. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Kontrolle verloren

Am Donnerstag (28.Juli) gegen 11.15 Uhr befuhr eine 54-Jährige aus Pohlheim in einem Opel die Landstraße 3131 von Garbenteich nach Dorf-Güll. Offenbar verwechselte die Pohlheimerin das Gaspedal mit der Bremse, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Opel kippte auf die Beifahrerseite und blieb im Straßengraben liegen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

