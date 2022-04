Diebe klauen Bienen + Mülltonne angezündet + Einsatz wegen Zahlstreitigkeiten eskaliert + Geldschein aus der Hand gerissen

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pressemeldungen vom 19.04.2022 Gießen

Pohlheim- Hausen: Toyota beschädigt

300 Euro hoch ist der Schaden etwa, den Unbekannte zwischen 22 Uhr am Sonntag (17. April) und 10 Uhr am Montag an der Heckscheibe eines Toyota hinterließen. Der PKW stand in der Danziger Straße, die Polizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Klein-LKW beschädigt

Kratzer auf der gesamten rechten Fahrzeugseite sowie einen abgerissenen Außenspiegel stellte der Fahrer eines weißen Fiat am Montag (18. April) fest, als er gegen 22.30 Uhr zum Fahrzeug in der Karl-Benz-Straße zurückkehrte. Dort hatte er den Ducato am Samstag gegen 6 Uhr geparkt. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro, die Polizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Wetternberg- Launsbach: Einbrecher kommen durch Garage ins Haus

Im Birkenweg gelangten Diebe über die Garage in ein Einfamilienhaus, nachdem sie vorher offensichtlich erfolglos versucht hatten, die Terrassentür aufzuhebeln. Zwischen Freitag (15. April), 9 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, durchsuchten sie sämtliche Schränke und Behältnisse und flüchteten anschließend mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie einem E-Bike. Der entstandene Schaden beträgt 500 Euro. Die Kriminalpolizei Gießen (Telefonnummer 0641/7006-6555) bittet um Zeugenhinweise.

Gießen: Einbruch in Café

In ein Café in der Plockstraße brachen Unbekannte zwischen Sonntag (17. April), 10 Uhr, und Montag, 10.55 Uhr ein. Hierfür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und verursachten dabei einen Schaden in noch unbekannter Höhe an einer Tür und einem Schrank. Sie flüchteten mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei Gießen (Telefonnummer 0641/7006-6555) bittet um Zeugenhinweise.

Linden- Leihgestern: Schmuck entwendet

Schmuck mit bislang unbekannten Wert nahmen Einbrecher an sich, als sie ein Einfamilienhaus im Breiter Weg durchsuchten. Zwischen 17 Uhr am Samstag (17. April) und 22.35 Uhr am Sonntag beschädigten sie die Terrassentür und gelangten so ins Haus. Die Kriminalpolizei Gießen (Telefonnummer 0641/7006-6555) bittet um Zeugenhinweise.

Gießen Kleinlinden: Durchs Kellerfenster

Trotz angebrachter Gitter schafften Diebe es, sich gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Kirchpfad zu verschaffen. Dort durchsuchten sie zwischen 9 Uhr am Donnerstag (14. April) und 19.30 Uhr am Sonntag sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Höhe des Diebesguts wie auch der entstandene Schaden am Haus steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Gießen (Telefonnummer 0641/7006-6555) bittet um Zeugenhinweise.

Gießen: Straßenlaterne zu Fall gebracht

Unbekannte beschädigten in der Eichgärtenallee, auf dem Verbindungsweg zwischen der Eichgärten- und Ringallee, eine Straßenlaterne, so dass diese umknicke und schließlich umfiel. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Beschädigungen meldete ein Zeuge am Sonntag (17. April) gegen 22.15 Uhr. Die Polizei in Gießen (Telefonnummer 0641/7006-3755) bittet um Hinweise: Wer hat Personen an der Laterne bemerkt und kann diese beschreiben? Wem ist die beschädigte Laterne bereits vorher aufgefallen, sodass der Tatzeitraum eingegrenzt werden kann?

Gießen: Hoher Schaden, geringe Beute

Nur wenige Euro sind die FFP-2-Masken wert, die ein Unbekannter zusammen mit einer 1-Euro-Münze aus einem geparkten Audi im Alter Wetzlarer Weg entnahm. Durch das Einschlagen der Scheibe entstand jedoch ein etwa 500 Euro hoher Schaden am weißen A3. Dieser befand sich am Sonntag (17. April) zwischen 5.50 und 15.40 Uhr auf einem Firmenparkplatz. Die Polizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Bei einem geparkten schwarzen Renault Clio in der Fröbelstraße schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe ein und verursachten damit zwischen 17 Uhr am Freitag (15. April) und 15 Uhr am Sonntag einen Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizei in Gießen (Telefonnummer 0641/7006-3755) bittet um Mittelung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Grünberg: Renault beschädigt

Kratzer auf der Motorhaube und linken Fahrzeughälfte, ein fehlendes Spiegelglas und einen Schnitt in einem Reifen stellte ein Fahrer fest, als er am Sonntag (17. April) gegen 12 Uhr zu seinem weißen Megane zurückkehrte. Diesen hatte er am Samstag gegen 23.55 Uhr in der Bahnhofstraße geparkt. Das Beheben der Schäden dürfte mehrere tausend Euro kosten. Die Polizei in Grünberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/91430).

Allendorf (Lumda)- Climbach: Diebe klauen Bienen

Ein Bienenvolk samt Königin entwendeten Unbekannte zwischen Montag und Dienstag vergangener Woche (11./12. April). Hierfür betraten sie ein umzäuntes Waldgrundstück in der Nähe zum Bornweg. Die Dienen samt entwendetem Zubehör haben einen Wert von etwa 100 Euro. Die Polizei in Grünberg (Telefonnummer 06401/91430) bittet um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum fremde Personen oder Fahrzeuge im Bornweg gesehen?

Gießen- Lützellinden: Mülltonne angezündet

Unbekannte steckten auf dem Schulhof in der Breslauer Straße eine Mülltonne an und ließen sie komplett abbrennen. Am Sonntag (17. April) meldeten Zeugen gegen 10.35 Uhr der Polizei die festgestellten Überreste. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Lich- Eberstadt: Pflanzen entwendet

Frisch gepflanzte Bäume und Sträucher entwendeten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16./17. April) aus einem Garten im Gambacher Weg. Die Höhe des Diebesguts steht noch nicht fest, die Polizei in Grünberg bittet um Zeugenhinwiese (Telefonnummer 06401/91430).

Gießen: Einsatz wegen Zahlstreitigkeiten eskaliert

Wegen des Verdachts eines Zechbetrugs fuhr am Samstag (16. April) eine Polizeistreife in die Grünberger Straße. Vor einer dortigen Lokalität kam es gegen 21.45 Uhr zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen dem Wirt und einer Gruppe von Gästen. Das Eintreffen der Polizeibeamten stießen auf wenig Verständnis bei der Gruppe, zu der auch mehrere Kinder gehörten. Schlichtungsversuche verliefen erfolglos. Eine 24-Jährige aus Florstadt beleidigte einen Polizeibeamten und griff ihn körperlich an. Er erlitt leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die Polizei in Gießen bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich zu melden (Telefonnummer 0641-7006-3755).

Lich: Einbruch in Blumengeschäft

Werkzeug und Trinkgeld nahmen Diebe an sich, die am Freitag (15. April) zwischen 2 und 9 Uhr in ein Blumengeschäft in der Kirchhofsgasse einbrachen. Dabei beschädigten sie einen Zaun, eine Tür und mehrere Lampen. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Das Diebesgut hat einen Wert von knapp 300 Euro. Die Kripo in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Laubach: Bienenvölker entwendet

Drei Bienenvölker und einige Rahmen samt Bienenwaben im Gesamtwert von gut 800 Euro entwendeten Unbekannte zwischen 16.30 Uhr am Sonntag (10. April) und 12.15 Uhr am Freitag von einer Wiese in der Friedrich-Kellner-Straße. Die Polizei in Grünberg bittet um Zeugenhinwiese (Telefonnummer 06401/91430): Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Nähe der Bienenstöcke bemerkt?

Gießen: Pedelec entwendet

Aus einem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Rodheimer Straße entwendeten Diebe ein schwarzes Pedelec der Marke CityBlitz. Das rund 1000 Euro wertvolle schwarze, mit einem Schloss versehene Rad nahmen sie vermutlich zwischen Mittwoch (13. April), 19 Uhr, und Donnerstag, 16.30 Uhr, an sich. Die Polizei in Gießen (Telefonnummer 0641-7006-3555) bittet um Hinweise.

Grünberg: Geldschein aus der Hand gerissen

Ein vermutlicher taubstummer Mann bettelte am Donnerstag (14. April) auf dem Rewe-Parkplatz im Hegweg um Spenden. Nachdem eine 75-Jährige ihm zwei Euro gegeben hatte, suggerierte er ihr, mehr haben zu wollen. Darauf wollte die Frau jedoch nicht eingehen, woraufhin der Mann ihr gegen 14.35 Uhr plötzlich einen 20-Euro-Schein aus der Hand riss und Richtung Hegweg wegrannte. Er soll 160 bis 165cm groß gewesen sein, hatte dunkle Haare und eine schmale Statur. Er war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Mund-Nasen-Maske, die schwarzen Schuhe hatten eventuell ein weißes Emblem auf der Seite. Er hatte ein Klemmbrett mit einem Zettel und Stift dabei. Die Kripo in Gießen (Telefonnummer 06033 70435010) bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann die Angaben bestätigen oder ergänzen? Wem ist der Mann noch aufgefallen und eine ergänzende Beschreibung möglich?

Gießen: Abgelenkt und Handy genommen

Ein unbekannter Mann betrat am Donnerstag (14. April) die Rezeption eines Hotels in der Licher Straße. Gegen 20 Uhr nutzte er einen großen Zettel mit einem Text in unbekannter Sprache, um eine Mitarbeiterin abzulenken und in der Zeit unbemerkt ihr etwa 400 Euro teures Handy vom Schreibtisch wegzunehmen. Der Mann verließ das Hotel im Anschluss. Er war 160 bis 165cm groß und dunkelhäutig, hatte eine kräftigere Statur, keinen Bart und trug eine Jacke und eine Kappe. Die Kripo in Gießen bittet um Zeugenhinweisen: Wem ist der Mann am Donnerstag aufgefallen? Wer kennt ihn oder kann die Beschreibung ergänzen? Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Handy auf Toilette vergessen

Ein Angestellter vergaß am Montag (11.April) gegen 7.30 Uhr sein Handy auf der Behindertentoilette der Zentralen Notaufnahme in der Klinikstraße. Dies bemerkte er schnell und war nach zwei bis drei Minuten wieder bei der Toilette, die zu diesem Zeitpunkt jedoch besetzt war. Nachdem eine Person den Raum verlassen hatte, ging der Angestellte hinein und fand sein 1200 Euro teures Handy nicht mehr. Eventuell nahm der Mann, der zuvor noch auf der Toilette war, das Handy an sich. Er wird als etwa 60 Jahre alt und 160 bis 165cm groß beschrieben. Er hatte helle Haut, grau-weiße Haare, einen kurzen, grau- weißen Vollbart und trug keine Brille. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd und einer grauen Stoffhose. Ein zweiter Mann war bei ihm und sie unterhielten sich auf Türkisch. Der zweite Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt und 170 bis 175cm groß. Er hatte eine dickliche Statur mit Bauchansatz, leicht gebräunte Haut, kurze schwarze Haare und einen kurzen schwarzen Vollbart. Auch er trug keine Brille. Er war komplett schwarz gekleidet, mit schwarzer Weste und schwarzer Jeans. Die Kripo Gießen bittet um Hinweise zu den zwei Personen (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Betrunken am Steuer

2,44 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einer Kontrolle am Freitag (15. April) an. Zuvor hatten Zeugen einen Mann in der Marburger Straße gemeldet, der offensichtlich stark alkoholisiert in ein Auto gestiegen und weggefahren sei. Den Polizeibeamten gelang es im Rahmen der Fahndung, das Auto im Schiffenberger Weg zu lokalisieren. Der Fahrer fuhr erhebliche Schlangenlinien. Nach der Kontrolle gegen 23.45 Uhr folgte die Mitnahme zur Polizeistation zwecks Blutentnahme. Der Führerschein blieb bei der Polizei, der Mann durfte im Anschluss gehen.

Unfallfluchten:

Lich- Langsdorf: Mauer touchiert

Ein unbekannter Autofahrer geriet vermutlich nach rechts von der Straße Schneppenhain ab und touchierte dabei eine Grundstücksmauer in der Straße Hungener Pforte. Anschließend setzte er seine Fahrt Richtung Fahrt vermutlich Richtung Hungener Porte fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von 1000 Euro zu kümmern. Der Schaden entstand am Samstag (17. April), zwischen 14.15 und 19.40 Uhr. Die Polizei in Grünberg bittet um Zeugenhinwiese (Telefonnummer 06401/91430).

Linden: Bei Parkmanöver Audi touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte zwischen Sonntag (17.April) 20.45 Uhr und Montag (18.April) 20.15 Uhr vermutlich bei einem Parkmanöver einen am Fahrbahnrand der Straße "Am Lückenbach" in Großen-Linden geparkten Audi. Als der Besitzer zu seinem schwarzen B8 zurückkam, war dieser vorne links beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Nach Auffahrunfall weggefahren

Sonntagabend (17.April) gegen 21.10 Uhr hielt eine 20-jährige Frau in einem VW an einer roten Ampel im Schiffenberger Weg Richtung Bismarckstraße. Ein bislang Unbekannter befuhr den Schiffenberger Weg in Richtung der Ampelanlage und fuhr mit langsamer Geschwindigkeit auf den VW auf. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Fußgänger angefahren

Samstagmorgen (16.April) überquerte ein 26-jähriger Fußgänger zwischen 7 und 8 Uhr die Straße "Am Erlenberg" in Wieseck. In Höhe der Hausnummer 17 erfasste ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Fußgänger, so dass dieser seinen Angaben zufolge auf die Motorhaube aufgeladen wurde, runterrollte und auf der Straße liegenblieb. Der Unbekannte fuhr Richtung Winckelmannstraße davon und bog dann rechts ab, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Vermutlich handelte es sich um einen schwarzen PKW. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg: Daimler beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Daimlers nach einer Unfallflucht in der Siemensstraße in Daubringen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (12.April) zwischen 03.30 Uhr und 08.30 Uhr den geparkten schwarzen Daimler C200 CDI auf der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/70036-3755.

