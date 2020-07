Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 15.07.2020:

Diebe unterhalten sich in albanischer Sprache+++ Exhibitionist mit schwarzem Rennrad gesucht+++ Steine geworfen - Auseinandersetzung am Lahnufer+++ Zu schnell und alkoholisiert unterwegs

Gießen: Taschendieb in der Buslinie 1

Am Montag, gegen 13.00 Uhr, kam es während der Fahrt der Buslinie 1 zu einem Taschendiebstahl. Ein 22 - Jähriger hatte die Buslinie in der Gießener Innenstadt benutzt und sich neben einer männlichen Person mit Kappe gesetzt. Der Unbekannte lenkte den 22 - Jährigen offenbar ab und entwendete dessen Handy. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Diebe unterhalten sich in albanischer Sprache

Bargeld haben Unbekannte am Dienstag, gegen 20.000 Uhr, aus einem Hotel in der Liebigstraße erbeutet. Offenbar hatte einer der beiden Täter zunächst einem Mitarbeiter des Hotels vorgegaukelt, sich für ein Zimmer zu interessieren. Der Mitarbeiter verschloss daraufhin den Rezeptionsbereich und zeigte dem Unbekannten ein Zimmer. In diesem Zeitraum suchte der Komplize des Mannes den Bereich auf und verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Bargeld. Mit mehreren Hundert Euro konnte das Duo, das sich in albanischer Sprache unterhalten haben soll, flüchten. Beide Täter sollen etwa zwischen 160 und 165 Zentimeter groß sein. Einer von ihnen soll eine schwarzweiße Jacke getragen haben.- Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Exhibitionist gesucht

Nach einem Sittenstrolch, der mit einem schwarzen Rennrad der Marke BMC geflüchtet ist, sucht die Polizei derzeit. Der unbekannte Mann hatte einer 28 - Jährigen, die am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, in der Georg-Elser-Straße spazieren war, aufgelauert. Anschließend soll er sich entblößt haben. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und ca. 170 Zentimeter groß sein. Auffällig soll seine leicht pummelige Figur sein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Steine geworfen - Auseinandersetzung am Lahnufer

Wie durch Ermittlungen am Mittwoch (15.7.20) bekannt wurde, kam es am Samstag, gegen 22.00 Uhr, offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Zuvor sollen Personen aus einer Gruppe andere Personen mit abgebrochenen Flaschenhälsen bedroht haben. Als einer der Täter konnte auf der einen Seite ein 23 - Jähriger Asylbewerber aus Gambia und auf der anderen Seite ein 27 - Jähriger Asylbewerber aus Algerien ausgemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Fahrrad entwendet

Am Löbers Hof haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag ein Trekkingrad der Marke Diamant entwendet. Die Unbekannten hatten offenbar ein Schloss beschädigt und das weiße rad dann weggeschoben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: 20 - Jähriger mit Drogen erwischt

In der Ringstraße wurde am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, ein 20 - Jähriger kontrolliert. Die Beamten fanden bei dem Mann etwa 30 Gramm Marihuana und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Drogen eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Laubach: Versuchter Wohnungseinbruch fand wohl nicht statt

Wie bereits berichtet, fahndete die Polizei (Pressemeldung vom 29.6.20) in Laubach nach einem Trio. Die ersten Ermittlungen ergaben den Verdacht eines versuchten Einbruchs in der Kaiserstraße. Nunmehr stellte es sich aber heraus, dass ein versuchter Einbruch offenbar auszuschließen ist. Auch konnte das Trio mit dem Bollerwagen, das zunächst als Verdächtige ermittelt werden konnte, als Täter ausgeschlossen werden.

Verkehrsunfälle:

Rabenau: LKW beschädigt Ford

Am Dienstag (14.Juli) gegen 13.30 Uhr befuhren ein unbekannter LKW-Fahrer und ein 31-jähriger Mann aus Rabenau mit einem Ford hintereinander die Landstraße 3127 nach Rüddingshausen. Offenbar beim Beschleunigen lösten sich Steine von der Straße und prallten gegen den Ford des Rabenauers. Vermutlich bemerkte der LKW-Fahrer dies nicht und fuhr weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Ford-Fahrer konnte sich das Kennzeichen merken. Die Ermittlungen führten zu einem Unternehmen im Lahn-Dill-Kreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim/Holzheim: Zaun beschädigt Am Dienstag (14.Juli) zwischen 10.00 Uhr und 12.20 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Zaun in der Straße "Bettenberg". Der Unbekannte fuhr in Richtung Ortsmitte und kam in Höhe der Einfahrt zum Sportplatz vermutlich von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er den Zaun. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein landwirtschaftliches Fahrzeug handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Rabenau: Zu schnell und alkoholisiert unterwegs Zu einem Unfall kam es Mittwochnacht (15.Juli) gegen 03.15 Uhr in der Homberger Straße in Rüddingshausen. Ein 19-jähriger Mann aus Rabenau fuhr mit einem Peugeot in Richtung Deckenbach. In Höhe der Hausnummer 13 kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen eine Warnbake und ein Metallgeländer. An dem Fahrzeug des 19-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wird der Schaden auf 6.100 Euro geschätzt. Die alarmierten Ordnungshüter stellten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 1,57 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg Tel. 06401/91430.

Gießen: Radfahrer stürzt

Am Dienstag (14.Juli) gegen 15.50 Uhr fuhr ein 70-jähriger Mann aus Gießen mit einem Pedelec die Marburger Straße in Richtung Innenstadt. Der Gießener stürzte dabei ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim/Hausen: Rückwärtsgerollt - Ford beschädigt

Am Dienstag (14.Juli) gegen 13.40 Uhr parkte ein 19-jähriger Mann sein Postfahrzeug in der Bachstraße vor dem Ford einer 54-jährigen Frau. Beim Anfahren rollte das Fahrzeug rückwärts und beschädigte dabei den Ford. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Abbiegeunfall Zu einem Unfall beim Abbiegen kam es am Dienstag (14.Juli) gegen 09.30 Uhr in der Licher Straße. Ein 26-jähriger Mann in einem Ford und ein 56-jähriger Mann mit einem Pedelec befuhren nebeneinander die Licher Straße stadtauswärts. Beim Abbiegen in die Straße "Nahrungsberg" übersah der 26-Jährige offenbar den Pedelec-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 56-Jähriger verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A485/Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag (14.Juli) gegen 14.40 Uhr auf der Autobahn 485. Ein 19-jähriger Heuchelheimer in einem VW und eine 55-jährige Buseckerin in einem Skoda befuhren hintereinander die A485 in Richtung Gießener Nordkreuz. Beim Verlassen der A485 an der Anschlussstelle Wieseck musste der 19-Jährige am Ende der Tangente anhalten. Dies bemerkte die 55-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

B3/Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen Eine 55-jährige Frau aus Reiskirchen in einem Mercedes befuhr am Mittwoch (15.Juli) gegen 09.15 Uhr die Bundesstraße 3 in Richtung Marburg. Dabei kam die Reiskirchenerin vermutlich bei nasser Fahrbahn und zu hoher Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte in die Leitplanke. Das Fahrzeug drehte sich auf der Fahrbahn. Die 55-Jährige und eine 16-jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 5.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

