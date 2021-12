Diebstahl im Linienbus+Pkw beschädigt+Handtasche entrissen+Kennzeichendiebstahl+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Gießen: Dieb bestiehlt Frau im Bus

Ein Dieb bestahl am Mittwoch in der Buslinie 5 eine 63-jährige Frau. Die Gießenerin war zwischen 19.00 Uhr vom Marktplatz in Richtung Wieseck unterwegs, als der Unbekannte ihr Portemonnaie aus einem Trolley stahl. Wer hat im fraglichen Zeitraum in der Buslinie 5 etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: PKW zerkratzt

Unbekannte Vandalen beschädigten einen im Spitzwegring geparkten Kombi. Die Täter zerkratzten die Beifahrerseite des grauen Autos des Hersteller PSA Automobiles. Die Reparatur wird etwa 2.000 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen 02.00 Uhr am Sonntag und 13.00 Uhr am Dienstag in Höhe der Hausnummer 147 beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: Handtasche entrissen

In der Krofdorfer Straße entriss am Montag ein unbekannter Radfahrer einer 32-jährigen Frau die Handtasche. Die Gießenerin war gegen 18.40 Uhr in Höhe der Hausnummer 109 unterwegs, als der Dieb die Tasche stahl. Anschließend flüchtete er zu Fuß und ließ das Fahrrad zurück. Der Unbekannte ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Er hat eine normale Statur und seine Bekleidung war schwarz. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Lich: Tesla zerkratzt

600 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Tesla nach einer Sachbeschädigung in der "Oberstadt". Vandalen zerkratzten die rechte Seite des schwarzen Autos zwischen 19.00 Uhr am Donnerstag (23. Dezember) und 18.00 Uhr am Montag. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Kennzeichen in Klein-Linden entwendet

Auf Nummernschilder eines VW hatten es Unbekannte in der "Waldheide" in Klein-Linden abgesehen. Die Kennzeichendiebe montierten am Dienstag zwischen 17.00 und 20.30 Uhr die beiden Schilder des weißen Multivan ab. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Nummernschilder "GI-BE 7007 machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Fußgänger angefahren

Am Dienstag (28.Dezember) gegen 18.20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Fußgänger auf dem Gehweg im Bereich Feldwiesenstraße an. Dabei stürzte der 59-jährige Fußgänger und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte am Mittwoch zwischen 10.40 und 14.40 Uhr ein bislang Unbekannter im Asterweg den Außenspiegel eines geparkten silberfarbenen VW Passat. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Rabenau: Bei Parkmanöver Renault beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Renault nach einer Unfallflucht von Dienstag (28.Dezember) in Londorf. Der blaue Clio parkte zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr am Fahrbahnrand der Pommernstraße. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug an der rechten, hinteren Stoßstange. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 82-jähriger Mann in einem Hyundai befuhr am Dienstag (28.Dezember) gegen 13.40 Uhr die Landstraße 3481 von Wetterfeld in Richtung Laubach. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Hyundai-Fahrer im Kreisverkehr zur Philipp-Reis-Straße von der Fahrbahn ab, fuhr frontal auf die Verkehrsinsel und kam in der dortigen Bepflanzung zum Stehen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.300 Euro. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Eine 29-jährige Frau in einem VW und eine 40-jährige Mazda-Fahrerin befuhren hintereinander am Dienstag (28.Dezember) gegen 18.00 Uhr die Linksabbiegerspur der Grünberger Straße und beabsichtigten an der Kreuzung in die Carl-Benz-Straße abzubiegen. Als die VW-Fahrerin aufgrund einer roten Ampel bremste, bemerkte die Mazda-Fahrerin den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich dabei leicht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

