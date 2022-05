Diebstähle + Schwerverletzter Radler nach Unfall + Keine Kippen aus Automaten + Lack zerkratzt + Übers Fenster eingestiegen + Autoscheiben eingeworfen + Container aufgebrochen

Jetzt teilen:

Gießen- Mountainbikes gestohlen

Im Zeitraum zwischen Samstag (21.05.2022), 18:00 Uhr und Montag (23.05.2022), 09:30 Uhr stahlen Unbekannte ein Mountainbike des Herstellers KTM aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Gottfried-Arnold-Straße. Die Diebe verbogen ein Metallgitter der Kellerabteilung und stahlen das weiße E-Bike vom Typ Power Race 29. Der Schaden wird mit rund 3.050 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten unter Tel.: (0641) 7006-3555 die Polizeistation Gießen Süd zu informieren.

Ein schwarz-rotes Mountainbike stahlen Unbekannte am Uni-Klinikum. Zwischen 07:30 Uhr am Sonntag (22.05.2022) und 07:30 Uhr am Montag (23.05.2022) knackten die Diebe das Zahlenschloss, mit dem das Bike am Fahrradständer angeschlossen war. Der Schaden beläuft sich auf 685 Euro. Wem sind die unbekannten Diebe in der Gaffkystraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3750.

Gießen- E-Scooter gestohlen

Aus einem Hinterhof in der Liebigstraße stahlen Diebe einen E-Scooter. Die Besitzerin hatte den schwarzen Denver Scooter am Montag (23.05.2022) gegen 17:00 Uhr am Fahrradständer mit einem Rundschloss angekettet. Als sie gegen 19:00 Uhr auf den Hof zurückkehrte, war der Roller verschwunden. Wer kann Hinweise zum Verbleib des 360 Euro teuren Rollers geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 zu melden.

Pohlheim-Watzenborn-Steinberg: Container aufgebrochen

In der Pestalozzistraße brachen Unbekannte zwischen Freitag (20.05.2022), 17:00 Uhr und Montag (23.05.2022), 07:00 Uhr einen Container an der Limesschule auf. Ob etwas aus dem Baustellencontainer gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Schaden am aufgebrochenen Schloss des Containers wird mit 25 Euro beziffert. Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3750.

Linden-Leihgestern: ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren

Am Montagmittag (23.05.2022) kontrollierten Gießener Polizisten einen 16-jährigen Roller-Fahrer. Gegen 12:00 Uhr hielten die Beamten den Kleinkraftfahrer in der Verlängerung der Straße "Im Boden" an. Der Jugendliche hatte ein Kennzeichen an seinem schwarz-roten Roller angebracht, das für das Zweirad nicht ausgegeben war. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorzeigen, er besitzt keine. Zudem stand der aus Gießen stammende Roller-Fahrer unter Drogeneinfluss. Auf ihn kommen nun Strafverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Gießen: Autoscheiben eingeworfen

Auf Beute aus einem grünen Landrover, einem weißen Piaggio "Ape" und einem grünen Audi hatten es Diebe in der Straße "Am Alten Flughafen" abgesehen. Am Sonntagabend (22.05.2022), zwischen 18.45 Uhr und 20.00 Uhr zerstörten die Täter einen Randstein und warfen mit den herausgebrochenen Stücken Scheiben der Fahrzeuge ein. Anschließend suchten die Täter im Inneren nach Wertsachen. Momentan geht die Polizei davon aus, dass die Diebe keine Beute machten. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 mit der Polizeistation Gießen Nord in Verbindung zu setzen.

Gießen: Container geknackt

Auf einer Baustelle in der Otto-Behaghel-Straße ließen Diebe Baumaschinen und -material im Wert von rund 1.500 Euro mitgehen. Die Täter brachen einen Baustellencontainer auf und griffen sich ihre Beute. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagnachmittag (20.05.2022), gegen 17.00 Uhr und Montagfrüh (23.05.2022), gegen 07.00 Uhr beobachteten, werden gebeten unter Tel.: (0641) 7006-3555 die Polizeistation Gießen Süd zu informieren.

Gießen: Übers Fenster eingestiegen

Im Zeitraum von Samstag (21.05.2022), gegen 15.00 Uhr und Sonntag (22.05.2022), gegen 16.15 Uhr, drangen Diebe in eine Erdgeschosswohnung in der Heinrich-Fourier-Straße ein. Die Täter brachen ein Fenster auf, kletterten hinein und suchten nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung machten die Einbrecher keine Beute. Die Schäden an dem Fenster belaufen sich auf ca. 300 Euro. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen, die in diesem Zusammenhang dort auffielen, nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

Gießen: Lack zerkratzt

Auf rund 600 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem silberfarbenen Toyota Avensis zurückließen. Der Wagen parkte am Donnerstag (19.05.2022), zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr im Wißmarer Weg, in Höhe der Hausnummer 117. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Unbekannten Kratzer in den Lack des Toyotas. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Hungen-Inheiden: Keine Kippen aus Automaten

Am Kiosk "Seeblick" machten sich Diebe vergeblich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Die Täter vergriffen sich an den Verriegelungen, schafften es aber nicht an die Zigaretten zu gelangen. Die Schäden an dem Automaten können momentan noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die Täter in der Nacht von Samstag (21.05.2022) auf Sonntag (22.05.2022) am Kiosk beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeug aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430

Gießen: Schwerverletzter Radler nach Unfall

Am Montag (23.Mai) gegen 13.45 Uhr befuhr eine 66-jährige Frau aus Gießen in einem VW den Fasanenweg und beabsichtigte in Richtung Licher Straße abzubiegen. Dabei übersah die VW-Fahrerin offenbar einen 39-jähriger Radfahrer, der den Fasanenweg in Richtung der Straße "An den Röthen" befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radler stürzte. Der 39-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Vorfahrt missachtet

Ein 44-jähriger Mann aus Pohlheim in einem Seat befuhr am Montag (23.Mai) gegen 08.50 Uhr die Magdeburger Straße. An der Kreuzung zur Leipziger Straße übersah der Seat-Fahrer vermutlich die Vorfahrt einer 62-Jährigen in einem Mini, die auf der Leipziger Straße unterwegs war. Der Pohlheimer verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

