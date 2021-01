Diesel abgezapft;Diebstahl beobachtet und Polizei alarmiert;Diebstahl scheitert dank Zeugen;Außenspiegel beschädigt;

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Diesel abgezapft

Lich: Den Tankdeckel eines Lastwagens hebelten Unbekannte zwischen Dienstag, 5. Januar, 15 Uhr, und Mittwoch, 6. Januar, 7.30 Uhr, auf dem Parkplatz der Fasanerie in der Kolnhäuser Straße auf. Die Unbekannten zapften anschließend 150 bis 200 Liter Diesel ab. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der relevanten Zeit rund um den Parkplatz verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen, Tel. 0641- 70060, entgegen.

Diebstahl beobachtet und Polizei alarmiert

Gießen: In der Straße "Neustadt" fiel einem Zeugen am Mittwochnachmittag, 6. Januar, ein unbekannter Mann auf, der sich auffällig für abgestellte Fahrräder interessierte. Letztendlich stahl der Verdächtige das Rücklicht eines Rades. Weit kam er allerdings nicht. Der Passant alarmierte die Polizei und nahm die Verfolgung auf. Die Beamten stellten den 43-jährigen mutmaßlichen Dieb wenig später.

Diebstahl scheitert dank Zeugen

Großen-Linden: Ohne die entsprechende Zugangskarte gelangte ein 20 Jahre alter Mann am Mittwoch, 6. Januar, in einen Markt in der Siemensstraße. Dort entfernte der Verdächtige mit einer mitgebrachten Zange an verschiedenen Artikeln die Diebstahlsicherung. Eine Angestellte beobachte das illegale Treiben und alarmierte die Polizei. Mitarbeiter hielten den jungen Mann bis zum Eintreffen der Ordnungshüter fest. Den Ertappten erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Außenspiegel beschädigt

Gießen: Den Außenspiegel eines weißen Audi A 3 beschädigte ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 6. Januar, 13.45 Uhr, und Donnerstag, 7. Januar, 7.40 Uhr, in der Marienbader Straße. Der Randalierer hinterließ einen Schaden von 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Gießen, Tel. 0641/70060.

Jürgen Schlick

