Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 21.07.2020:

Drogensicherstellung in Gießen+++Gratulation und Geständnis bei Kontrolle+++ Abgelenkt und durch Trickdiebe bestohlen+++ Alkoholisierter Radfahrer unterwegs

Gießen: Drogensicherstellung

Fast ein dreiviertel Kilogramm an Drogen stellten Polizeibeamte am Montagabend bei einem Gießener indessen Wohnung sicher. Der 24 - Jährige war zuvor durch einen Streit ins Visier der Beamten geraten. Zunächst hatten Zeugen der Polizei eine Auseinandersetzung gemeldet. Offenbar war der 24 - Jährige gegen 19.25 Uhr mit anderen Personen in Streit geraten und hatte dabei in der Ludwigstraße auch ein Pfefferspray gegen seine Widersacher eingesetzt. Der Mann wurde wenig später in seiner Wohnung in Gießen angeroffen und festgenommen. In der Wohnung fanden die Beamten dann über 700 Gramm Marihuana und kleinere Mengen anderer Drogen. Darüber hinaus stellten die Ermittler noch mehrere Handys, eine Feinwaage und eine Softairwaffe sicher. Auf den Verdächtigen kommt nun ein Verfahren wegen des Handels mit Drogen zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Drogen im Bürgerpark gefunden

Während eines Streifengangs im Bürgerpark in Lich fanden Beamte am Dienstag, kurz nach Mitternacht, wenige Gramm an Marihuana. Offenbar gehörten die Drogen einem 30 - Jährigen. Auf ihn kommt nun ein Verfahren zu. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Reiskirchen: Gratulation und ein Geständnis

Während einer Kontrolle stieg ein 25 - Jähriger am Montag, gegen 17.00 Uhr, im Bereich der Tankstelle Reinhardshain aus seinem PKW aus und räumte unaufgefordert ein, dass er keinen Führerschein habe und der von ihm gefahrene PKW über keine Zulassung verfüg. Die Beamten hatten den PKW im Ortskern von Reiskirchen kontrollieren wollen. Wenig später hielten sie den PKW an. Bei den Recherchen stellte es sich heraus, dass der 25 - Jährige tatsächlich weder über eine Fahrerlaubnis verfügt noch sein PKW zugelassen war. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Biebertal: Abgelenkt und durch Trickdiebe bestohlen

Mit einer altbekannten Masche haben zwei Trickdiebe am Montag, gegen 19.30 Uhr, eine 66 - Jährige um ihre Geldbörse erleichtert. Die Frau war in der Burgstraße in Vetzberg unterwegs, als sie von einer ihr Unbekannten nach dem Weg zur Autobahn gefragt wurde. Dabei bekam die 66 - Jährige eine Karte vor das Gesicht gehalten. Bei diesem "Ablenkungsmanöver" hat offenbar eine zweite Person den PKW der Frau geöffnet und aus einem Korb die Geldbörse entwendet. Die Unbekannte, welche die Frau ablenkte, soll etwa 45 Jahre alt und schlank sein. Sie wird auf eine Größe von etwa 160 Zentimeter geschätzt und soll dunkelblonde mittellange Haare haben. Sie sprach gebrochen Deutsch und trug graue Oberbekleidung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: Diesel entwendet

In der Straße Am Tannenkopf haben Unbekannte einen Tank einer Planierraupe aufgebrochen und etwa 80 Liter abgezapft. Offenbar schlugen die Unbekannten am letzten Wochenende zu. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Linden: Räder entwendet

In der Robert-Bosch-Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Montag einen Satz Räder entwendet. Die Diebe hatten zunächst eine Scheibe eines PKW eingeschlagen und dann das Fahrzeug aufgebockt. Anschließenden demontierten sie alle vier Räder. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht im Kropbacher Weg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (20.Juli) gegen 07.15 Uhr einen im Kropbacher Weg geparkten Nissan. Der graue Nissan parkte am Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 15. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Nissan beschädigt

Am Montag (20.Juli) zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Rathausstraße geparkten Nissan. Der weiße Nissan J10 parkte in Höhe der Hausnummer 10A. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war das linke Rücklicht beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim: Beim Ausparken Suzuki beschädigt

Nur 20 Minuten parkte ein Suzuki am Montag (20.Juli) auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in der Straße "Neue Mitte" in Watzenborn-Steinberg. Offenbar touchierte ein Unbekannter beim Ausparken zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr den silbernen Vitara an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Vorbeifahren Ford touchiert

Am Donnerstag (16.Juli) zwischen 05.45 Uhr und 14.30 Uhr touchierte ein Unbekannter einen auf dem Gelände einer Klinik in der Licher Straße geparkten Ford. Der schwarze C-Max parkte in einer Haltebucht an der Hauptzufahrtsstraße. Vermutlich fuhr der Unbekannte zu weit nach rechts und touchierte dabei das Fahrzeug am vorderen Radkasten und dem vorderen Kotflügel. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rangieren Nissan beschädigt

800 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Nissans nach einer Unfallflucht von Donnerstag (16.Juli) zwischen 14.30 Uhr und 16.40 Uhr in der Friedirchstraße. Der graue Quashqai parkte in einem eingezeichneten Parkbereich am Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 33. Vermutlich stieß der Unbekannte beim Rangieren gegen den linken, hinteren Kotflügel und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Unfallflucht in Beuern

Am Freitag (17.Juli) zwischen 12.00 Uhr und 18.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Prachtstraße geparkten BMW. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Z4 zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Alkoholisierter Radfahrer unterwegs

Zu einem Unfall kam es Freitagabend (17.Juli) gegen 20.45 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 40-jähriger Mann aus Reiskirchen befuhr mit einem Fahrrad die Bahnhofstraße in Richtung Westanlage. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte den Radfahrer mit vermutlich unzureichendem Sicherheitsabstand und voller Fahrgeschwindigkeit. Dadurch verlor der 40-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Porsche zusammen. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Radfahrer. Bei einem Atemalkoholtest pustete er 2,27 Promille und wurde zwecks Blutentnahme mit zur Wache genommen. Bei dem unbekannten Wagen handelt es sich vermutlich um ein weißes Fahrzeug mit einem auffälligen Aufkleber auf dem Heck. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell