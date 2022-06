Durchsuchungsbeschluss vollstreckt - Serie von Fahrraddiebstählen offenbar aufgeklärt + Schafe von Wiese gestohlen + Streife holt 10-Jährigen aus Altkleidercontainer +

Jetzt teilen:

Gießen

Pressemeldungen vom 07.06.2022:

Gießen: Durchsuchungsbeschluss vollstreckt - Serie von Fahrraddiebstählen offenbar aufgeklärt

Die Staatsanwaltschaft Gießen und die Arbeitsgruppe Fahrraddiebstahl (Polizeidirektion Gießen) ermitteln seit Januar 2022 gegen einen 31-jährige wohnsitzlosen Mann wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls. Der deutsche Staatsangehörige ist dringend verdächtigt, im Januar mindestens vier Fahrräder im Gießener Stadtgebiet entwendet zu haben. Die Ermittler erwirkten in den vergangenen Tagen einen Durchsuchungsbeschluss und einen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen bei einem Richter. Bei der Durchsuchung einer Wohnung, in dem sich der Tatverdächtige aufhielt, und einer Fahrradgarage stellten sie ein Fahrrad und ein E-Scooter sicher. Die Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände dauern noch an. Nachdem der Haftbefehl unter Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt wurde, entließen die Polizisten den Tatverdächtigen wieder.

Hungen: "Blitzeinbruch" in Supermarkt

Auf Zigaretten aus einem Supermarkt in der Gießener Straße hatten es Einbrecher am frühen Samstagmorgen abgesehen. Gegen 01.35 Uhr hebelten sie eine Zugangstür auf, griffen sich blitzartig mehrere Zigaretten und flüchteten. Ihr Beutezug dauerte nur wenige Minuten. Beschreibung von zwei Tatverdächtigen: Einer war mit hellen Schuhen, einer hellen Hose und hellen Handschuhe bekleidet, der Andere mit dunklen Schuhen, einer dunklen Hose und dunklen Handschuhen. Beide trugen ein dunkles Oberteil mit aufgesetzter Kapuze. Wer hat die Täter Samstagmorgen am Markt beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Buseck: Schafe von Wiese gestohlen

Auf ein Schaf und ein Lamm hatten es Unbekannte auf einer Wiese an der Landstraße 3128 bei Alten-Buseck abgesehen. Die Diebe beschädigten zwischen 19.45 Uhr am Sonntag (29. Mai) und 08.20 Uhr am Montag (30. Mai) die Umzäunung und stahlen mindestens zwei Tiere. Der Diebstahl eines weiteren Schafes misslang offenbar. Es verfing sich in dem Schafsnetz (Umzäunung) und verendete darin. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Diebstahl von Kleidersäcken scheitert - Streife holt 10-Jährigen aus Altkleidercontainer

Auf Kleidersäcke aus einem Altkeidercontainer hatte es vermutlich zwei Frauen und ein Kind am Donnerstag in der Alsfelder Straße abgesehen. Ein Zeuge meldet gegen 17.50 Uhr zwei verdächtige Frauen bei dem Container. Sie halfen offenbar einem Kind, in oder aus dem Behältnis zu klettern. Eine Streife traf beim Container zunächst auf zwei Frauen im Alter von 30 und 44 Jahren. In ihrer Nähe lagen mehrere Kleidersäcke Nachdem die Beamten gegen den Container klopften, meldete sich das 10 - jährige Kind. Über die Schwingklappe holten die Beamten den zehnjährigen Jungen vorsichtig und unverletzt aus dem Behälter. Offenbar hatten die beiden Frauen das Kind dazu benutzt, um Sachen aus dem Container zu stehlen.

Gießen: Reifen plattgestochen

Unbekannte stachen am Freitagabend die Reifen eines Sicherheitsdienstfahrzeuges im Gleiberger Weg platt. Der 48-jährige Angestellte stellte gegen 23.20 Uhr auf einem Schulhof ein dutzend Heranwachsende fest, die sich dort unberechtigt aufhielten. Als er die Personen des Platzes verwies, reagierte einer äußerst aggressiv. Daraufhin zog sich der Mitarbeiter zurück und informierte die Polizei. Währenddessen schlugen die Unbekannten zu und machten sich an den Reifen zu schaffen. Als der 48-Jährige zurückkam und auf die Polizei wartete, klopfte einer an die Scheibe und bedrohte ihn mit Worten. Der Unbekannte ist etwa 20 Jahre alt, hat eine athletische Figur, einen Bart, dunkle Haare und einen hellen Hautteint. Er trug ein Basecap, ein weißes Shirt mit diagonaler schwarzer Aufschrift? Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-2044.

Langgöns: Kindergrabstein in Lang-Göns gestohlen

In der Holzheimerstraße in Lang-Göns stahlen Unbekannte einen Kindergrabstein von der Ausstellungsfläche eines Fachhandels. Die Diebe schlugen zwischen Montag (30. Mai) und 19.30 Uhr am Donnerstag (02. Juni). Wer kann Angaben zum Verbleib des etwa 2000 Euro teuren Grabsteins machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Fahrrad gestohlen

Ein unbekannter Täter stahl am Freitag (03.Juni) gegen 08.00 Uhr und 09:30 Uhr ein weiß/rotes Damenrad des Herstellers Mc Kenzie. Die Besitzerin befestigte das Fahrrad in der Straße "Gleiberger Weg" an einem Fahrradständer. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich auf 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3750.

Lich: Eingangszaun beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Dienstag (31.Mai) gegen 21:00 Uhr und Mittwoch (1.Juni) 08:15 Uhr einen Eingangszaun zu einem Klostergelände in Lich. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Blutentnahmen und Strafanzeigen nach Verkehrskontrollen im Gießener Stadtgebiet

Zu mehreren Blutentnahmen und Strafanzeigen kam es am vergangenen Pfingstwochenende nach Verkehrskontrollen. Am Samstag gegen 02.25 Uhr erwischten Polizisten einen 68-jährigen Autofahrer, der sich mit einem bosnischen Führerschein auswies. Da der Mann seit mindestens seit vier Jahren einen Wohnsitz in Deutschland hat, die Umschreibungspflicht von sechs Monaten bei ausländischen Führerscheinen verstrichen war, leiteten die Ordnungshüter ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Auch gegen die Halterin, die auf dem Beifahrersitz saß, leiteten die Ermittler ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Trotz der Dunkelheit fiel einer Streife gegen 04.20 Uhr ein unbeleuchteter 17-Jähriger Radfahrer in der Marburger Straße auf. Der Jugendliche roch stark nach Alkohol. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache, durfte er wieder gehen. In der Licher Straße stoppte die Polizei am Sonntag gegen 21.55 Uhr zwei Rollerfahrer, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis waren. Ein Fahrer roch nach Alkohol, er pustete 1,2 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. In Schlangenlinien, einhändig fahrend war am Samstag ein 38-jähriger Radfahrer in der Franfurter Straße unterwegs. Eine Streife stoppte ihn gegen 05.10 Uhr, als er ein Brötchen aß und über eine rote Ampel fuhr. Der Mann roch nach Alkohol und räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Der Atemalkoholtest ergab ein Promille und der Drogentest reagierte positiv auf THC. Nachdem die Polizisten den weiteren Verlauf erklärten, versuchte er zu flüchten. Aufgrund seines berauschten Zustandes war die Flucht nicht von Erfolg gekrönt. Somit kam er mit auf die Polizeiwache und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Nach einem Driftmanöver auf dem Parkplatz in der Ringallee muss sich eine 18-jährige Fahranfängerin in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Gegen 22.50 Uhr entdeckte eine Streife die junge Frau. Sie driftete mehrere Runden auf dem Parkplatz und wirbelte ordentlich Staub auf. In einem Gespräch erwies sich die Fahrerin, die seit einem knappen Jahr ihren Führerschein hat, als nicht einsichtig. Die Beamten der AG Poser Tuner leiteten ein Verfahren ein und informierten die Führerscheinstelle.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Seat touchiert

An mehreren Orten parkte ein Seat am Freitag (03.Juni) zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr im Stadtgebiet. Unter anderem parkte der silberfarbenen Leon auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hardtallee und in der Straße "Am Wingert" und auf dem Parkplatz eines Fachmarktes in der Ludwig-Rinn-Straße in Heuchelheim. Ein Unbekannter touchierte das Fahrzeug an der vorderen Frontschürze und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Unfallflucht

Am Sonntag (05.Juni) zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Straße "In der Grube" gegenüber der Hausnummer 13 einen am Fahrbahnrand geparkten Seat. Als die Besitzerin zu ihrem antrazithfarbenen Ibiza zurückkam, war die Fahrertür beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Fernwald: Ford beschädigt

Ein bislang Unbekannter befuhr am Sonntag (29.Mai) gegen 12.00 Uhr die Röntgenstraße in Steinbach. In Höhe der Hausnummer 27 beschädigte der Unbekannte einen geparkten Ford. Als die Besitzerin zu ihrem roten Ka zurückkam, war dieser am hinteren, linken Kotflügel beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B49/Gießen: Unfall bei Ausweichmanöver

Ein 22-jähriger Mann aus Gießen in einem Skoda befuhr am Montag (06.Juni) gegen 09.10 Uhr dden linken Fahrstreifen der Bundesstraße 49 von Wetzlar on Richtung Gießen. Ein Unbekannter fuhr rechts sehr nah an dem Skoda vorbei und scherte vor dem Gießener ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 22-Jährige nach links aus und touchierte die Leitplanke. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Kleinwagen. Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

