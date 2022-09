Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pressemeldungen vom 02.09.2022:

Einbrecher festgenommen - Komplize flüchtig + Leichtverletzt nach Unfall + Glasscheibe verloren - Verkehrsunfall auf der A 485

Gießen: Einbrecher festgenommen - Komplize flüchtig

Die Polizei konnte Mittwochfrüh nach einem Einbruch in der Nordanlage einen 40-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Sein Komplize ist noch flüchtig. Gegen 03.40 Uhr meldete eine Zeugin verdächtige Geräusche bei einem Kiosk in der Nordanlage. Als eine Streife des Kriminaldauerdienstes wenig später dort eintraf, flüchteten zwei Personen aus dem Kiosk. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und nahmen in der Schillerstraße den 40-Jährigen, ein wohnsitzloser Asylbewerber aus Marokko, fest. Sein Komplize flüchtete in Richtung Asterweg und die Polizisten verloren ihn aus den Augen. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Beamten das mutmaßliche Diebesgut, eine Kellner-Geldbörse, eine silberne Geldkassette und Bargeld. Zudem stellten die Polizisten eine geringe Menge an Kokain sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den Tatverdächtigen einem Haftrichter vor. Dieser ordnete Untersuchungshaft gegen den Mann an. Der 40-Jährige sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Beschreibung des Komplizen:

Der schlanke Mann trug eine helle Hose und ein rotes T-Shirt. Wem ist dieser Mann im Schillerweg und Asterweg aufgefallen? Wer kann Angaben zu dessen Identität machen?

Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Kennzeichen verbogen

Aus bislang unbekannten Gründen verbog eine 17-Jährige in der Sieboldstraße das Kennzeichen eine geparkten Hyundai. Am Freitag gegen 01.35 Uhr machte sie sich an dem PKW zu schaffen und trat zudem noch gegen ein anderes geparktes Auto. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Eine Streife konnte die Jugendliche in der Lahnstraße festnehmen. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen sie ein.

Gießen: PKW in Lützellinden zerkratzt

Unbekannte zerkratzten zwischen 16.30 Uhr am Samstag und 13.30 Uhr am Sonntag einen in der Straße "Franzen Garten" geparkten Peugeot. Der schwarze 208er stand dort am Fahrbahnrand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Parkplatzrempler in Tiefgarage

500 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Golfs, nachdem ein Unbekannter in einer Tiefgarage am Berliner Platz (2. UG) die Stoßstange des Fahrzeuges touchierte. Der Unfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche, zwischen 17.30 Uhr am Montag (22. August) und 06.30 Uhr am Dienstag (23. August). Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lollar: Unfallflucht in Lollar - Bezug zur PM vom 01.09.2022 um 15.38 Uhr

Wir berichteten gestern ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5311102 ) über eine Verkehrsunfallflucht in der Julius-Kilian-Straße, die sich am Dienstag zwischen 12.00 und 22.50 Uhr ereignet hat. Der beschädigte Suzuki Vitara befand sich zum Unfallzeitpunkt auf einem Parkplatz. Nach Angaben eines Zeugen sollen noch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt worden sein. Die Polizei sucht nach diesen Fahrzeugen und deren Besitzern. Welche geparkten Fahrzeuge sind am Dienstag auf dem Parkplatz beschädigt worden? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lollar: Parkplatzrempler auf Schulparkplatz

Trotz Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro fuhr am Donnerstag ein Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall einfach weiter. Der Verursacher touchierte zwischen 08.25 und 10.45 Uhr offenbar bei einem Parkmanöver auf einem Schulparkplatz in der Ostendschule einen weißen Passat. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Leichtverletzt nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und über 6.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalles in der Licher Straße. Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr waren eine 44-jährige Opel-Fahrerin aus Gießen und ein 41-jähriger Touran-Fahrer mit ihren Fahrzeugen auf der Straße von Lich in Richtung Gießen unterwegs. Als die Gießenerin hinter der Kreuzung Fasanenweg aufgrund einer Fahrbahnverengung vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte touchierte sie den Touran. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto, welches auf die Bordsteinkante geriet. Anschließend schleuderte der Kleinwagen quer über die Fahrbahn. Das Fahrzeug kam auf der linken Fahrzeugseite auf dem Gehweg zum Stehen. Die 44-jährige und ihre Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Reiskirchen: Vordach beim Rangieren touchiert

Vermutlich beim Rangieren beschädigte Dienstagabend gegen 23.30 Uhr ein unbekannter LKW das Vordach und die Regenrinne eines Gebäudes in der Burkhardsfelder Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation in Grünberg unter 06401/943-0.

Laubach: Focus touchiert

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem PKW auf ein Firmengelände in der Schottener Straße 44 und wollte offenbar auf diesem wenden. Hierbei touchierte das Fahrzeug einen grauen Ford Focus und verursachte Kratzer, Dellen und Risse an der Verkleidung des hinteren Stoßfängers. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 12.00 und 18.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Parkplatzrempler

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf dem Parkhaus der Uniklinik in der Gaffkystraße einen geparkten Skoda. Der schwarze Fabia stand dort am Donnerstag zwischen 09.30 und 10.30 Uhr. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Glasscheibe verloren - Verkehrsunfall auf der A 485

Am späten Vormittag (02.09.2022), gegen 11.00 Uhr, kam es auf der A 485, zwischen Ursulum und Wieseck zu einem Auffahrunfall. Dabei wurden offenbar zwei Personen verletzt, so die bisherigen Erkenntnisse. Zunächst hatte ein Lasterfahrer, der auch in Richtung Marburg auf der rechten Spur unterwegs war, aus unbekannten Gründen Teile seiner Ladung verloren. Dabei handelte es sich um Glas. Der Lasterfahrer blieb stehen und machte die danach kommenden Verkehrsteilnehmer auf die Ladung aufmerksam. Ein 59 - Jähriger aus Frankfurt konnte seinen PKW stoppen. Ein 36 - Jähriger aus Geiselbach (Bayern) erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den PKW des Frankfurters auf. Die Straße war noch teils bis etwa 12.3 Uhr wegen der Aufräumarbeiten gesperrt.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell