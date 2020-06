Einbruch in Tankstelle+++Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen+++Ohne Versicherungsschutz unterwegs+++Schwerverletzt nach Unfall+++Unfallfluchten

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Gießen: Gelegenheit macht Diebe

Auf eine im Einkaufswagen gelegene Geldbörse hatte es ein Krimineller am Donnerstag (04. Juni) gegen 13.46 Uhr abgesehen. Die 27-jährige Besitzerin war in einem Discounter in der Bahnhofstraße, als der Dieb zuschlug. Sie hatte sich vom Einkaufswagen nur kurz entfernt. Die Polizei rät keine Wertgegenstände im Einkaufswagen unbeaufsichtigt liegen zu lassen! Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Rollerfahrer ohne Versicherungsschutz erwischt

In der Taunusstraße in Grüningen fielen dem Freiwilligen Polizeidienst am Donnerstagabend (04. Juni) gegen 20:15 Uhr zwei Rollerfahrer auf, die offenbar ohne Kennzeichen bzw. mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Eine Polizeistreife überprüfte die 33-jährige Fahrerin sowie den 23-jährigen Fahrer. Für beide Roller bestand kein Versicherungsschutz und die Frau war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten gegen beide ein Ermittlungsverfahren ein.

Gießen: Zeugenaufruf nach Einbruch in Tankstelle

Freitagfrüh (05. Juni) kam es in der Marburger Straße zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Unbekannte hebelten gegen 03.15 Uhr eine Tür auf und hatten es offenbar auf Tabakwaren und einen Laptop abgesehen. Mit dem Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. Beschreibung eines Tatverdächtigen: Er ist etwa 18 bis 25 Jahre alt, hat eine schlanke Figur und dunkle kurze Haare. Er trug eine dunkle Hose, eine blau-graue Kapuzenjacke sowie Handschuhe. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Wer kann Angaben zur Identität des Verdächtigen / der Verdächtigen geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Fernwald: Unfallflucht auf Parkplatz

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch (03.Juni) einen in der Rudolf-Diesel-Straße geparkten Mazda. Der braun/graue C3 stand zwischen 05.50 und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser im hinteren Bereich beschädigt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Seat beschädigt

1.300 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Seats nach einer Unfallflucht von Mittwoch (27.Mai) in Niederkleen. Der rote Ibiza parkte zwischen 11.30 und 12.30 Uhr in der Burgstraße gegenüber der Hausnummer 4. Auf bislang ungeklärte Weise beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug an der hinteren Stoßstange und fuhr davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Parkplatzrempler

Am Donnerstag (04.Juni) beschädigte ein Unbekannter einen in der Hauptstraße geparkten VW. Der weiße Golf stand dort zwischen 09.25 Uhr und 10.20 Uhr auf einem Parkplatz. Vermutlich beim Einparken touchierte der Unbekannte das Fahrzeug an der hinteren Stoßstange und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag (04.Juni) zwischen 11.05 und 11.50 Uhr in der Straße am Schäferbrunnen. Ein bislang Unbekannter beschädigte offenbar beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 9 geparkten Opel. An dem weißen Vivaro entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Schwerverletzter nach Zusammenstoß

Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte und 4.800 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls in der Gießener Straße von Donnerstag (04.Juni). Ein 27-jähriger Polo-Fahrer aus Alsfeld befuhr gegen 11.25 Uhr die Gießener Straße in Richtung Grüningen. Im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/Ludwigstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Golf einer 39-jährigen Frau aus Pohlheim, die von der Ludwigstraße geradeaus in die Wilhelmstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 27-Jährige schwer - aber nicht lebensgefährlich - und die 39-jährige Frau leicht. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

