+ Einbruch scheitert + Frontscheibe beschädigt + Autos aufgebrochen + Rad geklaut + Unfallfluchten +

Gießen

Gießen: Einbrecher scheitert an Shop-Tür -

Am Donnerstagabend (26.05.2022) scheiterte ein Dieb bei dem Versuch in der Straße "Neustadt" in den Shop eines Mobilfunkanbieters einzusteigen. Gegen 23.00 Uhr machte sich der Täter an der Tür zu schaffen und lösten den Alarm aus. Die Tür hielt stand und der Unbekannte machte sich ohne Beute aus dem Staub. Der Dieb war groß, von normaler Statur und trug eine blaue OP-Maske. Er war mit einem Hemd und einer hellblauen Jeans bekleidet, zudem trug er einen Pullover über den Schultern. Zeugen, die Angaben zu dem Einbrecher machen können oder die den Täter ebenfalls beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 mit der Polizeistation Gießen Nord in Verbindung zu setzen.

Gießen: Frontscheibe beschädigt -

Einen Schaden von rund 300 Euro ließ ein Unbekannter an der Windschutzscheibe eines in der Pater-Delp-Straße geparkten Twingo zurück. Der weiße Renault stand zwischen dem 19.05.2022 (Donnerstag) und dem 24.05.2022 (Dienstag) auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 24. Hinweise zu dem Täter nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: Autoaufbrecher erbeuten Geldbörse -

Am Donnerstagnachmittag (26.05.2020) rückte ein in der Lahnstraße geparkter Golf in den Fokus unbekannter Autoaufbrecher. Zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr schlugen die Diebe eine Scheibe des silberfarbenen VW ein und griffen sich zwei Rucksäcke. Aus diesen ließen die Täter ein Portemonnaie mit 15 Euro Bargeld sowie verschiedene Kundenkarten mitgehen und warfen die Rucksäcke unweit des Golfs in ein Gebüsch. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang zur genannten Zeit in der Lahnstraße - in Höhe der Hausnummer 19 - Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: 0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Pohlheim - Watzenborn-Steinberg: BMW durchwühlt -

Mit einer Ledertasche und einem Fahrzeugschein suchten Autoaufbrecher in der Magdeburger Straße das Weite. In der Nacht von Mittwoch (25.05.2022) auf Donnerstag (26.05.2022) schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür des weißen 1-er ein und durchsuchten das Innere. Der Wert ihrer Beute liegt bei rund 100 Euro. Die Reparatur der Scheibe wird etwa 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen-Wieseck: Mountain-Bike verschwunden -

In der Kirchstraße schlugen am Mittwochnachmittag (25.05.2022) Fahrraddiebe zu. In Höhe der Hausnummer 14b hatte der Besitzer sein Bike freistehend mit einem Bügelschloss gesichert. Die Diebe knackten das Schloss oder trugen das graue Mountainbike der Marke "Rockrider ST 100" davon. Hinweise zum Fahrraddieb oder zum Verbleib des Mountainbikes nimmt die Polizei am Berliner Platz unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: Außenspiegel touchiert -

Freitagnacht (27.Mai), zwischen 03.00 Uhr und 04.30 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter den Altenfeldsweg aus Richtung Schiffenberger Weg kommend. Dabei touchierte der Unbekannte den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten roten Ford Fiesta. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim-Garbenteich: Beim Vorbeifahren Seat beschädigt -

Am Donnerstag (26.Mai) zwischen 10.00 Uhr und 21.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren in der Licher Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Seat. Als die Besitzerin zu ihrem weißen Leon zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Radler fährt Fußgänger an -

Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr am Donnerstagabend (26.Mai), gegen 21.30 Uhr, die Gartenstraße mit einem E-Bike auf dem Gehweg in Richtung Ludwigstraße. In Höhe der Hausnummer 10 stieß der Radler mit einer 36-jährigen Fußgängerin zusammen. Die Fußgängerin verletzte sich dabei leicht. Der unbekannte Radfahrer fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Radler handelt es sich um einen Mann mit einem silberfarbenen E-Bike. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Gottlieb-Daimler-Straße -

8.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Ssangyong nach einer Unfallflucht am Mittwoch (25.Mai) auf dem Parkplatz eines Fachmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße. Der schwarze Korando parkte zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr auf einem Behindertenparkplatz. Ein Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der Fahrerseite und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bei Parkversuch Mercedes touchiert -

Am Donnerstag (19.Mai) zwischen 10.15 Uhr und 12.00 Uhr touchierte ein Unbekannter offenbar bei einem Parkversuch in einem Parkhaus in der Gaffkystraße einen geparkten Mercedes. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen C200 zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen