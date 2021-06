Einsatzkonzept von Polizei, Stadt Gießen und Uni zeigen Wirkung am Uni-Vorplatz

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Gießen:

Die Feiern und Treffen bei sommerlichen Temperaturen im Stadtgebiet von Gießen sind bis Sonntagmorgen durchweg friedlich verlaufen. Die gemeinsame Strategie von Polizei, Stadt und der Uni zeigen Wirkung.

Nachdem an den zurückliegenden Wochenenden zum Teil hunderte Menschen völlig sorglos und ohne Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln feierten, hielten Polizei, Stadt Gießen sowie Univerwaltung den Uni-Vorplatz am Freitag und Sonntagabend besonders im Blick.

Durch eine starke Polizeipräsenz in den Nächten von Freitag bis Sonntag am Uni-Vorplatz kam es zu keinen größeren Gruppenansammlungen und besonderen Vorkommnissen. An den Lahnwiesen hielten sich in der Spitze mehrere Hundert Menschen auf. Anwohner beschwerten sich hier vereinzelt über ruhestörenden Lärm, der umgehend von den Einsatzkräften eingedämmt wurde. Nach Einbruch der Dunkelheit leuchteten die Ordnungshüter den Bereich teilweise aus. Im Großen und Ganzen verhielten sich die Besucher dort regelkonform und zeigten sich einsichtig, wenn die Einsatzkräfte sie auf Fehlverhalten ansprachen.

Die Ordnungskräfte appellieren weiterhin in den kommenden Wochen mit Vernunft und Einsicht zu agieren.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell