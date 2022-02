Etliche Sturm-Einsätze im Landkreis Gießen + Zigaretten entwendet + Versuchter Handtaschenraub

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pressemeldungen vom 17.02.2022:

Etliche Sturm-Einsätze im Landkreis Gießen

Auch im Landkreis Gießen gingen etwa 20 Meldungen zu Schäden und Gefahren ein, die durch den Sturm entstanden waren. Polizeistreifen hoben kleinere Bäume oder Äste von den Straßen, trugen weggewehte Baustellenabsperrungen von der Fahrbahn und sperrten Straßen, während Feuerwehrkräfte mit der Beseitigung größerer Bäume beschäftigt waren. Auch im Laufe des Vormittags mussten einzelne Straßen gesperrt werden. In Linden verletzte sich ein Autofahrer leicht, als er gegen 4.50 Uhr mit einem umfallenden Baum im Leihgestener Weg kollidierte. Er kam in ein Krankenhaus, am Auto entstand ein Totalschaden. Auf der K22 in Gießen in Richtung B49 fiel ein Baum auf die Straße, als dort gegen 10.30 Uhr ein 55-jähriger Opelfahrer entlangfuhr. Der Fahrer blieb glücklicher Weise unverletzt, am Vivaro entstand ein Totalschaden (12.000 Euro). Für die Dauer der Aufräum- und Abschlepparbeiten blieb die Straße gesperrt.

Hungen: Zigaretten entwendet

Aus einem Supermarkt in der Gießener Straße entwendeten Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (17. Februar) Zigaretten in bislang unbekannter Menge. Gegen 1.20 Uhr drangen die Unbekannten mit brachialer Gewalt in das Gebäude ein und entwendeten gezielt Zigaretten. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Höhe des Schadens an der Tür steht ebenfalls noch nicht abschließend fest. Bisherigen Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei den Tatverdächtigen um zwei dunkel gekleidete Männer, die Skimasken als Maskierung trugen. Die Kriminalpolizei in Gießen, Telefonnummer 0641/7006-6555, bittet um Zeugenhinweise: Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am REWE-Markt aufgefallen?

Gießen: Unter Drogeneinfluss

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstag (16. Februar) Autofahrer im Stadtgebiet. Bei einem 32-jährigen Fahrer im Schiffenberger Weg ergaben sich dabei gegen 12.25 Uhr Hinweise, die auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum und dem daraus resultierenden Verdacht der Fahruntüchtigkeit deuteten. Ebenso bei einem 26-jährigen Fahrer, den Polizeibeamte gegen 15.45 Uhr in der Marburger Straße kontrollierten. Die Beamten nahmen beide Fahrer zwecks einer Blutentnahme mit zur Polizeistation und entließen sie dort im Anschluss wieder.

Gießen: Diebstahl aus Bäckerei

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Donnerstag (17. Februar) Geld aus einer Bäckerei in der Adolph-Kolping-Straße. Zwischen 20.30 Uhr und 4.55 Uhr begaben sie sich in das Geschäft und erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Wie sie in die Bäckerei gelangten, bedarf weiterer Ermittlungen. Aufbruchspuren waren nicht vorhanden. Die Kripo in Gießen (Telefonnummer 0641/7006-6555) bittet um Zeugenhinweise: Wem sind verdächtige Personen an der Bäckerei aufgefallen? Wer hat in der Nacht Personen in der Bäckerei bemerkt und kann diese beschreiben oder die Tatzeit eingrenzen?

Gießen: Verdächtiges Tierfutter ausgelegt - Zeugenaufruf

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über mehrere Tierkadaver nahe des Parkhauses in der Lahnstraße. Eine Streife entdeckte vor Ort die Kadaver von drei Tauben, einen Hasen und einer Ratte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Ermittlungen hierzu dauern an, insbesondere zu der verwandten Substanz und zum Verursacher. Inwieweit die mutmaßlich tödlichen Substanzen im Rahmen einer Schädlingsbekämpfung ausgelegt wurden, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Buseck- Trohe: Versuchter Handtaschenraub

Am Dienstag (15. Februar) scheiterte der Versuch eines Radfahrers, einer Frau beim Vorbeifahren ihre Handtasche zu entreißen. Die 72-Jährige befand sich gegen 16.30 Uhr zusammen mit einer Freundin in der Danziger Straße auf dem Gehweg am Friedhof. Als der unbekannte Radfahrer von hinten an sie heranfuhr und sich die Tasche schnappte, hielt sie sie fest und schrie den Radler an. Dieser flüchtete ohne Diebesgut in die Kurt-Schumacher-Straße und von dort nach rechts Richtung Wieseck. Bei ihm soll es sich um einen jungen Mann handeln, der eine auffallend grüne Jacke trug. Die Kriminalpolizei in Gießen (Telefonnummer 0641/7006-6555) bittet um Hinweise: Wer hat den versuchten Raub gesehen und kann die Angaben ergänzen? Wem ist der Radfahrer aufgefallen und wer kann ihn näher beschreiben?

Verkehrsunfälle:

Gießen: Schwarzer VW Fox beschädigt

Als der Halter eines schwarzen VW Fox am Freitag, 11. Februar, gegen 12.00 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte an der linken Seite der hinteren Stoßstange Lackschäden fest. Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 200 Euro zu kümmern, hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit in der Roonstraße entfernt. Der Fox stand dort seit Mittwoch, 9. Februar, 5.40 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006 3755.

Gießen: Parkplatzrempler Frontstoßstange beschädigt

Vermutlich bei einem Rangiervorgang beschädigte ein unbekannter Unfallver-ursacher die Frontstoßstange eines schwarzen 5er BMW auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Pistorstraße. Dies stellte die Nutzerin des BMW fest als sie am Mittwoch, 16. Februar, nach einer Stunde, um 19.10 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkam. Der Schaden an der rechten Seite der Stoßstange beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise zu diesem Sachverhalt erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006 3555.

Yasmine Hirsch

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell