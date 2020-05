Fahndung nach Einbrechern+++ Enkeltrick scheitert im letzten Moment+++ Gruppe hat es auf elektrische Zahnbürsten abgesehen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Lich: Fahndung nach Einbrechern

In der Licher Unterstadt fahndete die Polizei am frühen Freitagmorgen nach zwei Einbrechern. Die beiden Unbekannten hatten gegen 03.15 Uhr an einem Fenster ein Loch gebohrt und daran gehebelt. Eine aufmerksame Zeugin hatte von dem Einbruch in die Apotheke mitbekommen und die Polizei verständigt. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Täter entkommen. Einer von ihnen soll zwischen 170 und 175 Zentimeter groß sein und ein rotes Oberteil und eine dunkle Hose getragen haben. Sein Komplize soll einen grauen Pulli und eine dunkle Mütze getragen haben. Er soll einen Rucksack mitgeführt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Enkeltrick scheitert im letzten Moment

Noch gerade bevor es zum Betrug zum Nachteil einer 76 - Jährigen kam, informierten Angehörige die Polizei. Zuvor war die 76 - Jährige von sogenannten Enkeltrickbetrügern am Donnerstag mehrfach angerufen worden. Eine Unbekannte gab sich als deren Tochter aus und behauptete, dass sie 19.000 Euro für den Ankauf einer Wohnung dringend als Kaution benötige. Die Seniorin glaubte der Unbekannten und fuhr mit einem Taxi, das die Betrüger zur Adresse der Frau in Gießen schickten, vor ein Geldinstitut. Sie hob dann an einem Schalter die 19.000 Euro ab und wurde danach von dem Taxi wieder nach Hause gefahren. Dann gingen bei ihr Anrufe ein, in denen mitgeteilt wurde, dass das Geld noch am Donnerstagabend von Unbekannten abgeholt wird. Glücklicherweise informierte die 76 - Jährige dann Verwandte. Der Betrug fiel auf. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Gruppe hat es auf elektrische Zahnbürsten abgesehen

In der Georg-Elser-Straße kam es am Donnerstagabend zu einem Diebstahl von mehreren hochwertigen elektrischen Zahnbürsten. Ein bislang unbekanntes Quartett hatte eine Drogerie betreten und die sieben Geräte in mitgeführte Bauchtaschen verstaut. Die Unbekannten flüchteten gegen 19.30 Uhr in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Motorrad entwendet

In der Erich-Kästner-Straße in Großen-Linden haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag ein Motorrad der Marke KTM entwendet haben. Das Krad, an dem sich das Kennzeichen GI-AG 21 befand, stand vor einer Doppelgarage. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Allendorf: Diebstahl im Rohbau

Mehrere Gegenstände wie Kabeltrommeln, Wasserpumpenzangen und Rohrzangen wurden in der Nacht zum Freitag in der Bahnhofstraße in Allendorf aus einem Baustelle entwendet. Die Unbekannten hatten sich Zugang verschafft und die Sachen entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

A45/Linden: Reh überquert Fahrbahn

Zu einem Unfall mit einem Reh kam es am Donnerstag (07.Mai) gegen 21.01 Uhr auf der Bundesautobahn A45 bei Linden. Ein 54-jähriger Mann in einem Ford Transit befuhr die A45 von Gießen in Richtung Dortmund. Plötzlich überquerte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A5/Grünberg: Überholvorgang misslungen

Am Donnerstag (07.Mai) kam es auf der Bundesautobahn A5 zu einem Unfall, als ein 31-jähriger Mann in einem Renault einen Überholvorgang versuchte. Gegen 13.35 Uhr befuhr der 31-Jährige die A5 von Kassel kommend in Richtung Frankfurt. Dabei überholte er den LKW eines 44-jährigen Mannes. Offenbar ordnete sich der Renault-Fahrer zu früh wieder nach rechts ein und streifte dabei den LKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Buseck: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Am Donnerstag (07.Mai) gegen 08.45 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Landesstraße L3128. Eine 26-jährige Frau befuhr die L 3128 in Richtung Beuern. An der Einmündung Zeilstraße hielt sie auf der Linksabbiegerspur an. Dies bemerkte ein 52-jähriger Mann offenbar zu spät und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B49/Fernwald: PKW überschlägt sich

Ein Leichtverletzter und 10.370 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls auf der Bundesstraße B49 bei Fernwald. Ein 32-jähriger Mann fuhr am Donnerstag (07.Mai) gegen 14.45 Uhr von Fernwald in Richtung Buseck. Dabei kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, rutschte die Böschung hinab und überschlug sich mehrmals. Anschließend kam das Fahrzeug auf den Rädern zum Stehen. Der 32-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: 43-Jähriger schwer verletzt nach Unfall

Am Donnerstagabend (07.Mai) gegen 17.50 Uhr verletzte sich ein 43-jähriger Mann aus Laubach bei einem Unfall auf der Landesstraße L 3481 schwer. Der Laubacher fuhr mit einem Audi von Nieder-Bessingen nach Lich als er aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Audi durchfuhr die Böschung und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Der 43-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Lich aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 35.150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Wildunfall

Eine 44-jährige Fraus aus Grünberg befuhr mit einem Opel am Donnerstag (07.Mai) gegen 20.45 Uhr die Landesstraße 3166 von Weickartshain nach Grünberg als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Opel. Anschließend lief das Reh zurück in den Wald. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A485/Gießen: Ladung verloren

Ein unbekannter LKW-Fahrer verlor am Freitag (08.Mai) gegen 12.15 Uhr auf der Bundesautobahn A485 eine Platte von seiner Ladefläche. Der Unbekannte befuhr den rechten Fahrstreifen der A485 zwischen Schiffenberger Tal und Licher Straße. Die Platte flog auf die Frontscheibe eines LKWs von einem 44-jährigen Mann, der den linken Fahrstreifen fuhr und zerbrach. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Audis, der hinter dem 44-Jährigen fuhr und das Unfallgeschehen beobachtet haben könnte. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Großen-Linden: Nissan touchiert

Ein 53-jähriger Busfahrer befuhr am Freitag (08.Mai) gegen 08.53 Uhr den Tannenweg in Richtung Hasenpfad. Dabei touchierte er offenbar einen am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 81 geparkten Nissan. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell