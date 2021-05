Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 31.05.2021:

Fahrraddiebe geschnappt+++Ladendieb geschnappt+++ Fahrradfahrer mit etwa 2,85 Promille+++

Gießen: Fahrraddiebe geschnappt

Durch Zeugenhinweise konnten zwei mutmaßliche Fahrraddiebe am frühen Samstagmorgen in der Gießener Innenstadt geschnappt werden. Die beiden Personen hatten gegen 03.30 Uhr, in der Alicenstraße aus einem Hinterhof ein Fahrrad entwendet. Knapp eine Stunde später fiel den Zeugen das auffällige Duo wieder auf. Eine Streife konnte die beiden Männer, zwei Asylbewerber aus Marokko und Algerien im Alter von 19 und 22 Jahren, dann kontrollieren und das zuvor entwendete Rad zuordnen und sicherstellen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ladendiebe gefasst

In der Frankfurter Straße führte eine weitere Fahndung der Gießener Polizei am Samstagmittag schnell zum Erfolg. Zwei Personen hatten aus einem Lebensmittelgeschäft Lebensmittel und Alkoholika im Wert von etwas über 100 Euro entwendet. Die beiden Personen konnten zunächst flüchten, aber kurz danach festgenommen werden. Die Polizei fand bei den beiden algerischen Asylbewerbern, 27 und 30 Jahre alt, das mutmaßliche Diebesgut. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Vor Erstaufnahmeeinrichtung zu aggressiv

Offenbar stark alkoholisiert musste ein 29 - Jähriger Asylbewerber aus Marokko am späten Freitagabend vor den Toren der Erstaufnahmeeinrichtung gefesselt werden. Der Mann hatte vermutlich Mitarbeiter des Sicherheitspersonals beleidigt und angespuckt. Der Mann beruhigte sich dann aber, als eine Streife eintraf.

Gießen: Fahrradfahrer mit etwa 2,85 Promille

Eine Verkehrskontrolle endete am Sonntagnachmittag mit einer Blutentnahme. Einer Streife fiel gegen 15.25 Uhr ein Radfahrer in der Dammstraße auf. Der Radfahrer war in Schlangenlinien unterwegs. Bei der Kontrolle ergab ein Test einen Wert von 2,85 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Bei Blutentnahme Widerstand gelistet

Gleich wegen zwei Sachverhalten muss sich ein 22 - Jähriger Gießen nach einer Kontrolle am Sonntag, gegen 07.50 Uhr, in der Licher Straße verantworten. Der Autofahrer hatte offenbar Alkohol und Drogen zu sich genommen und musste dann mit zur Dienststelle. Bei der Blutentnahme wehrte er sich, so dass noch ein Verfahren wegen Widerstand auf ihn zukommt.

Gießen: Parolen hinterlassen

In der Schubertstraße wurden in der Nacht zum Sonntag Parolen am Forschungszentrum hinterlassen. Mittels Graffiti hinterließen die Unbekannten politische Tags und richteten einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Offenbar zusammengeschlagen

Im Bereich der Gartenkolonie in der Ringallee wurde ein 59 - Jähriger am letzten Wochenende offenbar von mehreren Personen zusammengeschlagen. Der Geschädigte hatte offenbar sehr viel Alkohol zu sich genommen, weshalb sich die Ermittlungen auch schwierig gestalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 15 - Jährige durch Hundebiss verletzt

In der Nordecker Straße in Allendorf wurde eine 15 - Jährige am Sonntagnachmittag während des Zeitungsaustragens durch einen Hundebiss verletzt. Beim Zustellen an einem Mehrfamilienhaus wurde sie von dem Hund am Oberkörper verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Langgöns: Schnellkupplung ausgebaut

Von einem Bagger haben Langfinger offenbar zielgerichtet eine Schnellkupplung ausgebaut. Die Arbeitsmaschine stand am letzten Wochenende in der Butzbacher Straße in Niederkleen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Auf Schulgelände randaliert

500 Euro Schaden entstanden am letzten Wochenende auf einem Schulgelände in der Friedensstraße in Hungen. Die Unbekannten hatten eine Laterne und Mülleimer beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: In Parkhaus Audi beschädigt

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht am Freitag (28.Mai) zwischen 13.45 Uhr und 15.00 Uhr in einem Parkhaus in der Gaffkystraße. Als der Besitzer zu seinem grauen Q5 zurückkam, war dieser auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Wetzsteinstraße

Zwischen Samstag (29.Mai) 15.00 Uhr und Montag (31.Mai) 08.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Wetzsteinstraße einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem silberfarbenen Corsa zurückkam, war dieser auf der linken Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: VW touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Freitag (28.Mai) auf einem Parkplatz in der Straße "Rehschneise" einen geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Polo zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Beim Rangieren Opel beschädigt

Am Freitag (28.Mai) zwischen 06.50 Uhr und 16.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter offenbar beim Rangieren in der Gottlieb-Daimler-Straße in Großen-Linden einen geparkten grauen Opel Astra. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Bei Parkmanöver Ford touchiert

Vermutlich bei einem Parkmanöver auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Tannenweg in Großen-Linden touchierte ein Unbekannter am Freitag (28.Mai) zwischen 16.00 Uhr und 16.35 Uhr einen geparkten Ford. Als der Besitzer zu seinem grauen Focus zurückkam, war dieser am hinteren Radkasten beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Beim Vorbeifahren Daimler gestreift

Ein Unbekannter streifte vermutlich beim Vorbeifahren am Samstag (29.Mai) gegen 23.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Bachstraße geparkten blauen Daimler B200 auf der linken Fahrzeugseite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Ein 62-jähriger Mann aus Grünberg befuhr am Samstag (29.Mai) gegen 07.50 Uhr die Landstraße 3146 von Rabenau nach Weitershain als ihm plötzlich in einer Kurve ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegenkam, der zu weit rechts fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Grünberger aus und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß gegen die Schutzplanke. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A485/Gießen: Auffahrunfall

Ein 51-jähriger Mann in einem VW und ein 35-jähriger Mann in einem Ford befuhren am Samstag (29.Mai) gegen 15.00 Uhr hintereinander die Autobahn 485 in Richtung Marburg. Offenbar ohne ersichtlichen Grund fuhr der 35-Jährige auf den VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 060336/7043-5010.

Heuchelheim: Vorfahrt missachtet

Eine 23-jährige Frau in einem VW befuhr am Samstag (29.Mai) gegen 17.50 Uhr die Kinzenbacher Straße in Richtung Marktstraße. An der Einmündung zur Marktstraße übersah die VW-Fahrerin offenbar die Vorfahrt einer 34-jährige Frau in einem Mazda, die auf der Marktstraße Richtung Lahnau unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Auffahrunfall

Ein 29-jähriger Mann in einem Skoda mit Anhänger und ein 30-jähriger Mann in einem Audi befuhren am Samstag (29.Mai) gegen 12.00 Uhr hintereinander die Heuchelheimer Straße in Richtung Gießen. Als der Skoda-Fahrer an einer Fußgängerampel hielt, bemerkte der 30-Jährige offenbar den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Linden: Unfall beim Spurwechsel

Am Samstag (29.Mai) gegen 12.30 Uhr befuhr ein 86-jähriger Mann aus Lollar die Autobahn 45 aus Richtung Gießen und beabsichtigte am Gießener Südkreuz in Richtung Hanau zu fahren. Vermutlich ohne auf ausreichend Abstand zu achten, wechselte der Lollarer auf die Parallelspur. Eine 25-jährige Frau versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern, wich aus und stieß gegen die Schutzplanke. Es kam zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glückicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell