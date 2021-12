Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pressemeldungen Gießen 15.12.2021

Fahrradfahrer auf der Autobahn + Zusammenstoß bei Überholvorgang +

Gießen: Fahrradfahrer auf der Autobahn

Einen Fahrradfahrer auf der Autobahn meldeten Zeugen am Samstag (11.12.) gegen 10.45 Uhr. Der Mann fahre auf dem Standstreifen von der B49 auf die A485 in Richtung Abfahrt Linden. Polizisten einer Gießener Polizeistation machten sich sofort auf die Suche nach dem Radler, um die bestehende Gefahr für ihn und die anderen Verkehrsteilnehmer zu beseitigen. Sie konnten einen 26-jährigen Somalier antreffen und unverletzt von der Schnellstraße verbringen. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert. Das zum Ausflug auf den Gießener Ring genutzte, hochwertige E-Bike stellten die Polizistin und ihr Kollege sicher, um die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse zu klären. Dem Radler erklärten sie, dass es lebensgefährlich und deshalb verboten ist, auf der Autobahn mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Auf der Polizeidienststelle schlief der Mann seinen Rausch aus und konnte danach seinen Weg auf geeigneten Pfaden per Pedes fortsetzen. Wenige Tage darauf fanden die Ermittler über einen am Fahrrad befestigten Händlersticker heraus, wem das Rad gehörte. Darauf angesprochen gab der Besitzer, ein Mann aus Klein-Linden an, dass ihm das ca. 1800 Euro-teure Rad am Samstagvormittag (11.12.) im Markwald gestohlen worden sei. Er habe mangels Hoffnung auf einen Ermittlungserfolg den Diebstahl nicht angezeigt. Gegen den 26-Jährigen Somali wird daher neben der Trunkenheitsfahrt auch wegen Diebstahls ermittelt. Dem Bestohlenen war bereits im August schon einmal das gleiche Rad entwendet worden. Auch damals zeigte der Mann die Tat nicht an. Nun bekommt er zumindest eines der Räder wieder zurück und dazu die dringende Empfehlung, sich ein gutes Fahrradschloss zuzulegen und die Polizei künftig über Diebstähle zu informieren. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Süd, Tel.: 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Leicht verletzt

Blechschaden und leichte Verletzungen sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch (15.12.) in Rödgen.Gegen 9.45 Uhr fuhr der 48-jährige Fahrer eines Porsche von der Seewiesenstraße in die Udersbergstraße ein. Dabei beachtete der Mann offenbar nicht den roten Mercedes einer 69-jährgien Gießenerin, die die Udersbergstraße aus Richtung Gießen kommend in Richtung Ortsmitte Rödgen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge bei dem sich die Fahrerin des Mercedes leicht verletzte. An ihrem PKW entstanden Schäden an Stoßstange und der linken Tür, am Porsche Kratzer und Dellen an Stoßstange und Kotflügel. Der Gesamtschaden der Kollision beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Die Polizeistation Gießen Süd, Tel.: 0641/7006-3555 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Gießen: Beim Ausparken touchiert und geflüchtet

Gießen: Beim Ausparken in der Keplerstraße touchierte ein PKW am Dienstag (14.12.) ein anderes Fahrzeug. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Gegen 16.10 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß mit dem am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta eines 28-Jährigen. Beim Anstoß bekam die hintere Stoßstange des Ford Kratzer ab. Die Beleuchtung links ging zu Bruch. Auf ca. 1000 Euro beläuft sich der Schaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach ihm sucht die Polizei und bittet unter Tel.: 0641/7006-3555 um Hinweise.

Wettenberg: Blechschaden

Blechschaden von insgesamt ca. 700 Euro ist die Bilanz eines Unfalls vom Dienstag (14.12.) in Krofdorf-Gleiberg. Der Fahrer eines schwarzen Audi befuhr die Rodheimer Straße. An der Einmündung zur Hauptstraße übersah er offenbar das Schild "Vorfahrt gewähren". Er stieß mit einem weißen Ford zusammen, der die Hauptstraße in Richtung Autobahn befuhr. Der 27-jährige Fahrer des Audi und auch der 50-Jährige am Steuer des Ford blieben bei der Kollision unverletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Süd, Tel.: 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Ford beschädigt

1.000 Euro Schaden sind die Folge einer Unfallflucht von Dienstag (14.Dezember) gegen 16.15 Uhr in der Keplerstraße. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Ford Fiesta. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Von der Fahrbahn abgekommen

Mittwochnacht (15.Dezember) gegen 02.30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem Opel die Friedhofstraße. In Höhe der Hausnummer 3 kam der Opel-Fahrer von der Fahrbahn ab und kam in einer Hofeinfahrt zum Stehen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.700 Euro. Die alarmierten Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem 26-Jährigen. Bei einem Atemalkoholtest pustete der Unfallverursacher 1,87 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

B457/Fernwald: Zusammenstoß bei Überholvorgang

Ein 51-jähriger Mann in einem Mercedes befuhr Mittwochnacht (15.Dezember) gegen 02.05 Uhr die Bundesstraße 457 von Fernwald in Richtung Gießen. Ein zunächst Unbekannter setzte zum Überholen an und stieß beim Ausscheren gegen den Mercedes. Anschließend führte der Unbekannte den Überholvorgang fort und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem 34-jährigen Mann aus der Ukraine. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen unter Tel. 0641/7006-3555.

B429/Gießen: Spurwechsel führt zu Unfall

Eine 54-jährige Frau in einem Mercedes befuhr am Dienstag (14.Dezember) gegen 17.35 Uhr den Beschleunigungsstreifen der Bundesstraße 429 von der Heuchelheimer Straße kommend. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte die Mercedes-Fahrerin auf den rechten Fahrstreifen der B429. Es kam zum Zusammenstoß mit dem LKW eines 44-Jährigen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch (15.Dezember) gegen 09.45 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Gießen in einem Porsche die Seewiesenstraße. Offenbar missachtete der Gießener die Vorfahrt einer 69-jährigen Frau aus Gießen in einem Mercedes. Die Frau verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

