Fahrradkontrollen in der Gießener Innenstadt + Küchenbrand im Ringelpfad + Schmuck und Münzen gestohlen + Von der Fahrbahn abgekommen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pressemeldungen vom 28.07.2022:

Gießen: Fahrradkontrollen in der Innenstadt

Unter Federführung der Arbeitsgruppe Fahrrad wurden am Dienstag mehrere Radfahrer bzw. Fahrräder in der Gießener Innenstadt unter die Lupe genommen. Unterstützt wurden die Beamten der Gießener Polizeidirektion von der Bereitschaftspolizei Lich. Die Arbeitsgruppe, die sich "unter dem Dach" des Konzeptes Sicheres Gießen befindet, überprüfte 22 Fahrräder und elf Personen. Einen Treffer hatten die Beamte, als sie nach einem Hinweis eines Zeugen ein Mountainbike überprüften. Das abgestellte Rad, so stellte es sich bei einem Abgleich mit dem Fahndungssystem heraus, war erst am 24.072022 entwendet worden. Die Beamten stellten das Rad sicher und wollen nun, auch über eine Spurensicherung, den Täter ermitteln. Der Fokus lag jedoch nicht nur darauf, sondern ging auch in Richtung Verkehrssicherheit. Zehn Mal waren Radfahrer unterwegs und nutzten das Handy. Auf sie kommen nun Bußgelder zu.

Gießen: Küchenbrand im Ringelpfad

Bereits am Samstagmorgen (23.07.2022) wurde die Feuerwehr zu einem Brand in den Ringelpfad entsandt. Gegen 05:30 Uhr war offenbar aufgrund eines technischen Defekts eine Kaffeemaschine in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer, was bereits auf die Küchenzeile übergegriffen hatte. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner kamen anderweitig unter. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 100.000 Euro.

Gießen: Keller aufgebrochen

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Naumann-Straße meldeten am Mittwoch (27.07.2022) einen Einbruch in den Kellerraum des zehn Parteien Hauses. Wann die Diebe sich in den Keller schlichen, ist nicht bekannt. Im Keller brachen sie ein Vorhängeschloss des Kellerverschlags auf und stahlen aus dem Inneren zwei Hängeschränke. Der Schaden beläuft sich auf 25 Euro. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen: Schlangenlinien gefahren

Eine aufmerksame Zeugin meldete gestern Morgen (27.07.2022) einen Mann, der sich offenbar betrunken auf seinen Kleinkraftroller setzte und losfuhr. Um 06:55 Uhr hielten Polizeibeamte den 50-Jährigen am Marktplatz an. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,00 Promille. Den Beamten ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Rollerfahrer. Ein Drogentest wies den Konsum von Kokain nach. Der 50-Jährige musste mit zur Wache. Es folgte eine Blutentnahme. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Gießen: eingebrochen und Ouzo geklaut

Auf Alkohol hatten es Unbekannte bei ihrem Einbruch in eine Gaststätte offensichtlich abgesehen. In der Nacht zu Mittwoch (27.07.2022) zerstörten die Diebe ein Fenster der Kneipe in der Uferstraße und drangen in die Gaststätte ein. Aus einem Vorratsraum stahlen die Langfinger mehrere Kisten Alkohol im Wert von rund 150 Euro. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 01:00 Uhr und 08:15 Uhr zuschlugen, erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Fernwald: Anhänger nicht versichert

Weil er seinen Anhänger an einen Fendt-Traktor hängte und losfuhr, muss sich ein 39-Jähriger nun wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Der aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende Mann war gestern (27.07.2022) um 15:30 Uhr, mit seiner Maschine auf der Bundesstraße 457 in Höhe Ruhberg unterwegs, als die Beamten ihn kontrollierten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der eigentlich zulassungsfreie Anhänger maximal 25 km/h fahren darf. Da er jedoch an einem 45 km/h fahrenden Fendt dranhing und somit schneller war, bedarf es einer Zulassung.

Wettenberg- Krofdorf-Gleiberg: Schmuck und Münzen gestohlen

Zwischen Dienstag (26.07.2022), 16:00 Uhr und Mittwoch (27.07.2022), 18:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Kattenbachstraße ein. Die Diebe kletterten offenbar über eine Grundstücksmauer und machten sich an einem Fenster zu schaffen. Durch dieses drangen sie in das Wohnhaus ein. Dort durchwühlten die Unbekannten Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen die Diebe Silber- und Goldmünzen. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kattenbachstraße aufgefallen? Wer hat Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Fahrraddiebe in der Gnauthstraße und im Philosophenwald

Zwischen 20:30 Uhr am Dienstag (26.07.2022) und 11:00 Uhr am Mittwoch (27.07.2022) stahlen Unbekannte ein Mountainbike des Herstellers GT in der Gnauthstraße. Die Diebe begaben sich auf den Hinterhof und nahmen das silberne Zaskar an sich. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro.

Im Philosophenwald machten sich Unbekannte am Mittwoch (27.07.2022) mit einem 150 Euro teuren Fahrrad aus dem Staub. Zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr stahlen sie das schwarze Rixe Outback S 2.0 vom Hof des Einfamilienhauses.

Hinweise zu den Fahrraddieben erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Linden: Hyundai beschädigt

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Hyundai nach einer Unfallflucht von Mittwoch (27.Juli) in der Straße "Jägerschneides" in Großen-Linden. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr den am Fahrbahnrand geparkten grauen I30 an der Fahrerseite und fuhr anschließend davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Unfallflucht im Wiesenberger Ring

Zwischen Dienstag (26.Juli) 18.50 Uhr und Mittwoch (27.Juli) 15.00 Uhr touchierte ein Unbekannter im Wiesenberger Ring einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Hyundai I20. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B3/Gießen: Überholvorgang führt zu Unfall

Am Samstag (23.Juli) gegen 16.35 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann in einem Nissan die Bundesstraße 3 von Staufenberg in Richtung Wieseck. Nach einer Baustelle wurde der Nissan-Fahrer von einem bislang Unbekannten überholt und anschließend schnitt der Unbekannte den 66-Jährigen. Der Nissan-Fahrer erschreckte sich und touchierte die Schutzplanke. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunklen Audi. Wer kann Angaben zu dem PKW oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Vorbeifahren BMW touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte offenbar beim Vorbeifahren in der Straße "Großer Steinweg" einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Als die Besitzerin zu ihrem weißen 1er zurückkam, war dieser an der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B49/Gießen: Bremsvorgang nicht bemerkt

Mittwochmorgen (27.Juli) gegen 07.45 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter mit einem LKW und Anhänger die Bundesstraße 49 von Wetzlar in Richtung Gießen und ein 31-Jähriger in einem Peugeot fuhr hinter dem LKW. Am Lahnfelddreieck wechselten beide auf den Verzögerungsstreifen, um auf die B429 in Richtung Wettenberg zu fahren. Als der LKW-Fahrer plötzlich eine Vollbremsung machte, bemerkte der 31-Jährige dies zu spät und fuhr auf. Der LKW-Fahrer fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/Reiskirchen: LKW touchiert LKW

Mittwochabend (27.Juli) gegen 20.45 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Grünberg. Ein 47-jähriger LKW-Fahrer befand sich zur gleichen Zeit auf dem Zubringer der A480. Offenbar geriet der 60-Jährige nach rechts auf den Zubringer und touchierte den LKW des 47-Jährigen, der gegen die Schutzplanke gedrückt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.500 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Staufenberg: Unfall bei Überholmanöver

Ein 43-jähriger aus Staufenberg in einem Fiat und ein zunächst Unbekannter befuhren hintereinander die Richard-Wagner-Straße. Vermutlich aufgrund eines Überholmanövers in Höhe der Hausnummer 45 touchierte der Unbekannte den Renault des Staufenbergers. Anschließend wendete der Unbekannte, fuhr über ein Grundstück, beschädigte einen Zaun und flüchtete. Die Ermittlungen führten zu einem 38-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 950 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch (27.Juli) gegen 19.00 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Beethovenstraße in Richtung Haydnstraße. In Höhe der Hausnummer 50 kam der Mann von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Mauer und beschädigte die Ölwanne des PKW. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 64-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 03641/7006-3555.

Kerstin Müller

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell