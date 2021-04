Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 09.04.2021:

Und wieder versuchen es die Betrüger - Falsche Microsoftmitarbeiter und falsche Gewinnspielbetrüger++ Glücklicherweise ist die Tochter zu Hause+++ Offenbar Aschereste zu früh entsorgt+++ Fast 100.000 Euro Schaden nach Spurwechsel

Staufenberg: Und wieder versuchen es die Betrüger - Falsche Microsoftmitarbeiter

Als Microsoftmitarbeiter haben sich Unbekannte am Donnerstagmittag bei einem 70 - Jährigen in Staufenberg ausgegeben. Der Anrufer teilte mit, dass man seitens der Firma auf dem PC des Mannes Daten sichern müsse. Unter Anleitung gelang es den Unbekannten, sich über ein Programm Zugang auf den PC des Mannes zu verschaffen. Offenbar hatten die Unbekannten es dann auf Google Play Karten abgesehen. Die Polizei warnt vor solchen Anrufern. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Langgöns: Und wieder versuchen es die Betrüger - Gewinnspielbetrüger

Bei einem Betrugsversuch blieb es glücklicherweise am Freitagmorgen in Lang-Göns. Die Täter hatten bei einer 81 - Jährigen angerufen und behauptet, dass sie bei einem Gewinnspiel teilgenommen und gewonnen habe. Um den Gewinn in Höhe von 49.000 Euro zu erhalten, müsse sie Google - Play - Karten IM Wert von 1.000 Euro kaufen. Letztendlich flog der Betrug aber auf und es kam zu keiner Zahlung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Lollar: Glücklicherweise ist die Tochter zu Hause

Nicht ans Ziel kamen Betrüger am Donnerstagmittag bei einer 82 - Jährigen in Lollar. Eine Anruferin hatte behauptet, dass sie die Tochter sei und einen Unfall gehabt habe. Die angebliche Tochter gab weiter an, dass sie dringend 25.000 Euro benötige. Die Seniorin wurde aufgefordert, den Betrag abzuheben und dann an einen Abholer zu übergeben. Glücklicherweise war dann die echte Tochter im Hause. Sie durchschaute die Masche und verständigte die Polizei. Eine Geldübergabe konnte verhindert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auto beschädigt

In der Grünberger Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen PKW beschädigt. Die Täter zerkratzten die Beifahrertür und die Motorhaube. Der Schaden an dem Opel Mokka liegt bei 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Navi, Rucksack und Schlüsselbund weg

Im Ernst-Toller-Weg haben Unbekannte am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, einen Kleinlaster eines Paketzulieferers geöffnet und neben dem Navi noch einen Rucksack und einen Schlüsselbund entwendet. Die Täter hatten, während der Fahrer Pakete auslieferte, das Fahrzeug geöffnet und zugegriffen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Auseinandersetzung vor Mehrfamilienhaus

Mehrmals zugeschlagen hat offenbar ein 31 - Jähriger am Donnerstag, gegen 19.15 Uhr, vor einem Mehrfamilienhauhaus im Alten-Busecker-Weg. Der Verdächtige hatte dabei offenbar auch mit Hilfe eines sogenannten Schlagrings zugeschlagen und damit einen 45 - Jährigen verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Offenbar Aschereste zu früh entsorgt

Mehrere Mülltonnen und eine Thujahecke brannten am Donnerstag, gegen 22.40 Uhr, im Erlenweg in Ettingshausen komplett nieder. Der Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Offenbar wurden von einem Anwohner zuvor heiße Aschereste in einer der Mülltonnen entsorgt. Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Roller offenbar frisiert

Am Freitagmorgen (gegen 07.00 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte in der Frankfurter Straße in Gießen einen 22 - Jährigen. Der Gießener war auf einem Motorroller unterwegs. Für den Roller bestand kein Versicherungsschutz. Auch stellte es sich heraus, dass der 22 - Jährige keine Fahrerlaubnis hat. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Ausparken Seat beschädigt

Am Donnerstag (08.April) zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken einen am Lindenplatz geparkten Seat. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Ibiza zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um ein weißes Fahrzeug. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Grünberg: Fast 100.000 Euro Schaden nach Spurwechsel

Ein Leichtverletzter und fast 100.000 Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls von Donnerstag (08.April). Gegen 18.25 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger den rechten Fahrstreifen der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, scherte der LKW-Fahrer im Bereich der Auffahrt zur Rastanlage Reinhardshain auf den linken Fahrstreifen aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Mann in einem Audi. Der Audi-Fahrer verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 95.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Fernwald: Zusammenstoß mit Reh

Ein 55-jähriger Mann in einem VW befuhr am Donnerstag (08.April) gegen 13.00 Uhr die Bundesstraße 457 von Fernwald nach Gießen als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Das Reh lief anschließend weiter in den Wald. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

B49/Reiskirchen: Wildunfall

Donnerstagabend (08.April) gegen 22.25 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Mücke in einem Mazda die Bundesstraße 49 von Reiskirchen nach Grünberg. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte kam es zum Zusammenstoß. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Freitagnacht (09.April) gegen 01.00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann in einem BMW die Bundesstraße 49 vom Kreisverkehr Adolph-Kolping-Straße in Richtung Kreisverkehr Zubringer zur B49. Dabei kam der Wetzlarer von der Fahrbahn ab, fuhr auf einen Fahrbahnteiler und beschädigte mehrere Verkehrsschilder. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Polizeibeamte trafen den 32-Jährigen in Wohnortnähe an und bemerkten Alkoholgeruch. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete der 32-Jährige 2,58 Promille und wurde zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache genommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Berührung im Begegnungsverkehr

Am Freitag (09.April) gegen 10.40 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Reiskirchen die Landstraße 3355 von Lich nach Hattenrod und eine 72-jährige Frau aus Laubach in einem Hyundai fuhr in entgegengesetzter Richtung. Dabei kam es zu einer Berührung der linken Außenspiegel beider Fahrzeuge. Die Laubacherin zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell