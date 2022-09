Farbschmierereien in Grünberger Ortsteil+Elektronikartikel gestohlen+Randalierer in der Rooseveltstraße+Kontrollen im Stadtgebiet+Unfallfluchten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Grünberg: Graffiti in Queckborn

Mehrerer Hundert Euro Sachschaden hinterließen Vandalen im Grünberger Ortsteil Queckborn. In der Nacht zu Mittwoch besprühten sie ein Vereinsgebäude im Laubacher Weg und ein Gaaragentor in der Wassergasse. In der Kleegasse gerieten eine Baumaschine und eine Garage in den Fokus der Schmierfinke. Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Gebäude im gesamten Ortsteil beschmiert worden sind. Wem sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen? Wo gibt es weitere Graffitis, die von den Eigentümern noch nicht angezeigt worden sind? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Linden: Einbruch in Geschäft

Auf mehrere Akkustaubsauger und Kaffeemaschinen hatten es Diebe in einem Geschäft in der Robert-Bosch-Straße in Großen-Linden abgesehen. Am Donnerstag gegen 04.10 Uhr brachen die Unbekannten die Eingangstür auf. Aus dem Verkaufsraum entwendeten Sie die Elektronikgeräte und flüchteten anschließend. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Einsatz in der Rooseveltstraße - Randalierer in Fachklinik

Mehrere Streifenwagen waren Mittwochabend in der Rooseveltstraße im Einsatz. Gegen 19.50 Uhr randalierte ein 42-Jähriger vor einer Sozialeinrichtung. Mit einem festen Gegenstand schlug der in Wetzlar lebende Mann mindesten drei Fenster und das Glas einer Tür ein. Zudem bedrohte er mit Worten eine 33-Jährige Bewohnerin. Der Randalierer konnte wenige Minuten später in der Fröbelstraße widerstandlos festgenommen werden. Aufgrund seines Zustandes kam er in eine Fachklinik.

Gießen: Kontrollen im Stadtgebiet

Im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen" führten Beamte der Polizeistation Gießen-Nord mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Lich im Stadtgebiet Kontrollen durch. In den Mittagsstunden überprüften sie etwa 25 Personen. Gegen 13.15 Uhr versuchte sich ein 18-Jähriger Rollerfahrer der Kontrolle zu entziehen. Wenig später nahmen die Ordnungshüter den jungen Mann fest. Den Ermittlungen zu Folge, hatte der 18-Jährige offenbar gegen 06.30 Uhr das Fahrzeug mit dem Originalschlüssel gegen 06.30 Uhr in der Marienbader Schlüssel. Der Besitzer hatte zuvor den Roller gestartet. Als er bemerkte, dass er sein Handy zu Hause vergessen hatte, ließ er den Schlüssel stecken um nochmal ins Haus zu gehen. Diese Gelegenheit nutzte der Dieb. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ordnungshüter den Festgenommen wieder.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sicher. Sie leiteten zudem vier Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Ein Fahrer missachtete ein Rotlicht und erhält in den nächsten Tagen ein Bußgeld.

Gießen: Handyortung führt zur Täterfestnahme

Nur wenige Stunden nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Alter Wetzlarer Weg" konnte eine Streife der Bundespolizei einen 40-jährigen Tatverdächtigen in Siegen festnehmen. Der Einbrecher gelangte in der Nacht zu Mittwoch über ein Fenster in das Gebäude. Während der Bewohner schlief, entwendete der Dieb ein Portemonnaie, Kopfhörer, ein Tablet und ein Mobiltelefon. Nachdem der Besitzer den Einbruch morgens bemerkte, erstatte er gegen 09.30 Uhr Anzeige bei der Polizei. Währenddessen konnte das Handy am Siegener Bahnhof geortet werden. Daraufhin erfolgte gegen 12.30 Uhr die Festnahme. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Ford beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Donnerstag zwischen 11.10 und 11.30 Uhr offenbar beim Vorbeifahren einen geparkten Ford. Der weiße Transit stand auf dem Parkplatz der Deutschen Post in der Straße "Neuen Bäue" Der Schaden am Stoßfänger und Kotflügel wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lollar: Suzuki beschädigt

Trotz Heckschaden von rund 3.500 Euro an einem Suzuki fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einfach weiter. Der Verursacher prallte am Dienstag zwischen 12.00 und 22.250 Uhr gegen einen in der Justus-Kilian-Straße geparkten blauen Vitara und fuhr anschließend einfach davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: 1.000 Euro Reparaturkosten

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur an einem grauen BMW kosten, nachdem ein Unbekannter das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Fachhandels in der Gottlieb-Daimler-Straße touchierte. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 11.40 und 12.50 Uhr. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell