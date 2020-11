Bild 1

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 27.11.2020:

Fernwald: Sakrale Gegenstände gefunden - Polizei sucht Besitzer

Am vergangenen Montag wurden mehrere sakrale Gegenstände vor einer Kirche in Steinbach gefunden. Die Gegenstände wurden offenbar vor dem Gebäude in der Straße "An der Kirche" abgestellt. Bislang konnte nicht festgestellt werden, woher die Gegenstände stammen. Möglicherweise wurden sie an anderer Stelle entwendet. Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer Hinweise zur Herkunft der Sachen geben kann. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555. Bilder von zwei Gegenständen sind beigefügt.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell